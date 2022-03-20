WOŚP («Великий оркестр Різдвяної благодійності») готує зали для тих, хто біжить від війни. «Вона величезна»

Великий оркестр різдвяної благодійності будує величезний намет позаду Східного вокзалу у Варшаві. Це буде ще один транзитний пункт для людей, які приїжджають з України, – заявив у п’ятницю мер Варшави Рафал Тшасковський.

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У суботу Артур Венгжинович із tvnwarszawa.pl побував на місці будови.

- Несуча конструкція залу готова. Він такий величезний, що здається розміром з ангар для літаків, - описав він. Додав, що поруч є менші споруди.

- Зараз огороджено. Роботи тривають без упину, - сказав він.

«У вівторок рушаємо на повних обертах»

Президент столиці зазначив, що функціонування цього пункту координують волонтери Мирного патруля.

– Там наші гості з України зможуть відпочити, поїсти та отримати негайну допомогу. Все це стане можливим завдяки друзям із Фонду «Великий оркестр Різдвяної благодійності» та залученню Юрка Овсяка, які працюють у тісній співпраці зі столичним містом Варшавою. Дякую! - додав.

Про будівництво намету в задній частині Східного вокзалу раніше повідомляв організатор «Великого оркестру Різдвяної благодійності» Єжи (Юрек) Овсяк. - Ми завершуємо будівництво величезного намету-бази, що стоїть позаду Східного вокзалу у Варшаві. Це буде транзитний пункт для людей, які приїдуть із охопленої війною України, - підкреслив Овсяк.

– У вівторок рушаємо на повних обертах. До того часу фонд «Великий оркестр Різдвяної благодійності» поставить намет, резервні приміщення, обладнає його всім необхідним аби працював як пункт, де біженці зможуть відпочити, поїсти та розраховувати на різну необхідну допомогу перш ніж вирушити у подальшу подорож, - зазначив він.

– Ми очікуємо, що складна ситуація в Україні призведе до посилення руху біженців, тому цей додатковий пункт у Варшаві обов’язково допоможе місту у всій логістиці роботи з біженцями, – додав організатор «Великого оркестру Різдвяної благодійності».

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24