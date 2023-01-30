WOŚP 2023. Скільки було зібрано під час 31-го фіналу? Сума на кінець дня

Під час 31-го фіналу Великий Оркестр Різдвяної Благодійності зібрав понад 154 мільйони злотих. У неділю волонтери по всій Польщі та по всьому світу збирали кошти під гаслом "Живи здорово у здоровому світі". Цього року Великий Оркестр Різдвяної Благодійності грав для всіх, "малих і великих", зібрані кошти будуть спрямовані на медичне та лабораторне обладнання для боротьби з сепсисом

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

31-й фінал Великого Оркестру Різдвяної Благодійності пройшов під гаслом:"Живи здорово у здоровому світі". Зібрані кошти підуть на боротьбу із сепсисом. Великий Оркестр Різдвяної Благодійності вперше в своїй історії грав для "малих і великих", адже придбане обладнання допоможе пацієнтам усіх вікових груп.

TVN Warner Bros. Discovery, як і в попередні роки, є партнером і телевізійним господарем Оркестру. Упродовж дня за перебігом фіналу можна було стежити на TVN, TTV, TVN24, на сайтах TVN24 GO та player.pl, а також на порталі tvn24.pl.

Цьогорічний фінал зібрав 120 000 волонтерів у 1653 штабах, з яких 87 були поза межами Польщі у 25 країнах на чотирьох континентах. Було надруковано 37 324 800 сердечок, які волонтери подарували всім, хто грав з оркестром.

ВОРБ 2023. Скільки було зібрано під час 31-го фіналу?

Сума, зібрана Великим оркестром різдвяної благодійності під час 31-го фіналу, оголошена до опівночі в неділю, склала 154 606 764 злотих. Це на понад 18 мільйонів більше, ніж під час попереднього фіналу, у січні 2022 року.

Минулорічний фінал Великого Оркестру Різдвяної Благодійності завершився з результатом 136 282 325 злотих. Загалом у 2022 році поляки та польки пожертвували у скарбнибанки волонтерів Фундації або перерахували на рахунок Оркестру загалом понад 224 мільйони злотих.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24