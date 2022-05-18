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Вони збирають насіння, яке потім буде посіяне в Україні. «Це може бути безцінним джерелом їжі»

18 maja 2022, 17:56

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
bż/
tam
Źródło:
TVN24
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zbiera nasiona warzyw dla Ukrainy
TVN24 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zbiera nasiona warzyw dla Ukrainy

Університет природничих наук у Вроцлаві збирає насіння овочів для доставки жителям охопленої війною України. Передусім їх подарують людям похилого віку, які залишилися вдома, незважаючи на російське вторгнення. 

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– Вегетація рослин в Україні затримується, тому овочі ще встигнуть вирости та можуть стати основним джерелом їжі для цих людей у ​​найближчі місяці, – наголошує Аркадіуш Павелек, волонтер, якому належить ідея цієї збірки. 

Насіння ґрунтових огірків, петрушки, буряка, моркви та квасолі збирають на території Університету природничих наук у Вроцлаві.

- Йдеться про збір овочів, які ще можна буде посадити цього року і які можуть стати джерелом їжі для жителів України, які залишилися в країні попри війну, – повідомляє кореспондент TVN24 Ольга Мільдин.

Боротьба з голодом

Розрахунок на те, що зібране насіння потрапить на присадибні ділянки, особливо людям похилого віку. Це необхідно– наголошує волонтер та ініціатор збірким Аркадіуш Павелек – тому, що багатьом людям голод заглядає в очі. 

- На городах повикопувані окопи. Навіть якщо у когось були запаси, то й той вже їх втратив, – наголошує волонтер.

Він зазначає, що транспортування овочів нужденним за умов війни - дуже складне. Перевезти насіння не тільки легше, але й дозволить тим, хто цього потребує, довше мати чим харчуватися. Ініціатор акції наголошує, що хоча вже досить пізно щось садити, але вегетація рослин в Україні цього року затримується, тож висаджене насіння ще встигне дати врожай.

Насіння можна залишати в контейнерах у підсобних приміщеннях, де досі збирають харчі для біженців під опікою Університету природничих наук у Вроцлаві, а також у кімнаті 4.18 кафедри ландшафтної архітектури (3-й поверх, будинок Гео-Інфо-Гідро). ).

Збір триває до 19 травня 2022 року, через добу зібране насіння відправлять в Україну

Autor:bż/ tam

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Tatevosian Yana/Shutterstock

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