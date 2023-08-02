Вони видають себе за Прикордонну Службу та погрожують. "Треба покласти трубку і не передзвонювати"
Кіберзлочинці видають себе за прикордонників; дзвонять з невідомого номера, повідомляють англійською мовою про підозрілі дії на кордоні та погрожують надіслати ордер на арешт, - попереджає команда CERT Polska. Експерти радять припинити таку розмову і не передзвонювати.
Про шахрайство команда CERT Polska повідомила у Twitter.
"Увага! Попереджаємо, що кіберзлочинці видають себе за Прикордонну Службу", - застерігають вони.
Попередження експертів
Команда пояснила, що кіберзлочинці дзвонять з невідомого номера, повідомляють англійською мовою про підозрілу активність на кордоні та погрожують видати ордер на арешт.
"Це шахрайство, покладіть трубку і не передзвонюйте!" - закликає CERT Polska.
Команда CERT Polska працює в структурах НАСК. Відстежує загрози та інциденти кібербезпеці та реагує на них.
Źródło: PAP
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