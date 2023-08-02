Вони видають себе за Прикордонну Службу та погрожують. "Треба покласти трубку і не передзвонювати"

Кіберзлочинці видають себе за прикордонників; дзвонять з невідомого номера, повідомляють англійською мовою про підозрілі дії на кордоні та погрожують надіслати ордер на арешт, - попереджає команда CERT Polska. Експерти радять припинити таку розмову і не передзвонювати.

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Про шахрайство команда CERT Polska повідомила у Twitter.

"Увага! Попереджаємо, що кіберзлочинці видають себе за Прикордонну Службу", - застерігають вони.

Попередження експертів

Команда пояснила, що кіберзлочинці дзвонять з невідомого номера, повідомляють англійською мовою про підозрілу активність на кордоні та погрожують видати ордер на арешт.

"Це шахрайство, покладіть трубку і не передзвонюйте!" - закликає CERT Polska.

Команда CERT Polska працює в структурах НАСК. Відстежує загрози та інциденти кібербезпеці та реагує на них.

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Autor:mp

Źródło: PAP