Вони повинні покинути Латвію. Росіяни отримують "вовчі квитки"

8 października 2023, 12:09
Autor:
tas
/ prpb
Źródło:
PAP, lsm.lv
Łotwa zamknęła jedno z dwóch działających przejść drogowych na granicy z Białorusią
Łotwa zamknęła jedno z dwóch działających przejść drogowych na granicy z Białorusią
Reuters Archive
Reuters ArchiveŁotwa zamknęła jedno z dwóch działających przejść drogowych na granicy z Białorusią

Понад три тисячі громадян Росії повинні покинути Латвію. Причина- зміни в імміграційному законодавстві. Росіяни, які претендують на проживання в цій країні, повинні довести, що вони знають латиську мову.

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Очільниця латвійського Управління у справах громадянства та міграції (PMLP) Майра Розе заявила в п'ятницю, що її установа надіслала 3255 листів громадянам Росії з повідомленням про необхідність залишити Латвію.

У листах нагадують про закінчення терміну дії посвідки на проживання громадян Росії, які не подали документи для отримання статусу постійного жителя ЄС, - повідомляє сайт латвійського суспільного мовника LSM.

Знання державної мови

Влітку 2022 року парламент Латвії постановив, що громадяни Росії можуть отримати дозвіл на постійне проживання в Латвії лише після підтвердження свого знання державної мови, латиської, на рівні А2.

Зміни в імміграційному законодавстві стосуються людей, які мали латвійське громадянство або мали статус "негромадяни", потім отримали російське громадянство, а тепер мають дозвіл на постійне проживання в Латвії. Існують винятки з правил, наприклад, пов’язані з віком або станом здоров’я. Загалом тестування мають пройти приблизно 18 тисяч осіб.

Згідно з правилами, ухваленими в минулому році, громадяни Росії повинні були подати відповідні документи до відомства до початку вересня 2023 року, інакше їхні посвідки на постійне проживання втрачали б силу і вони повинні були залишити Латвію до 2 грудня, якщо вони не подадуть заяву на тимчасове проживання або візу.

Продовження терміну

Однак у середині вересня парламент вирішив продовжити термін складання іспиту на два роки. Це стосується осіб, які "виявили ініціативу" щодо складання іспиту, і осіб, які не склали іспит з "поважних причин".

Тому листи від PMLP отримували люди, які не робили жодних кроків у цьому напрямку. Термін їхнього постійного проживання в Латвії закінчився 2 вересня. Ці особи повинні покинути територію Латвії до 30 листопада, повідомляє LSM.

Майра Розе розповіла, що серед тих, хто нічого не зробив для отримання посвідки на проживання, близько 200 осіб не мають задекларованої адреси проживання, через що її офіс не може з ними зв’язатися. "У грудні PMLP перевірить, чи ці люди перетнули кордон і покинули Латвію. Якщо вони цього не зробили, установа надішле інформацію прикордонникам з проханням перевірити, чи ці люди знаходяться в країні. Якщо це підтвердиться, буде видано розпорядження про виїзд з країни", - сказала вона LSM.

Autor:tas / prpb

Źródło: PAP, lsm.lv

Źródło zdjęcia głównego: Emils Lukso / Shutterstock

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