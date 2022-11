Вони повинні освітлювати, зігрівати і допомогти пережити зиму. Українки виготовляють свічки для своїх земляків

czytaj dalej

Nie będę odnosić się do czyichś wypowiedzi, bo dla Polski, dla Polaków ważniejsze jest to, co się dzieje dziś na Ukrainie – mówiła posłanka PiS Barbara Bartuś, pytana o oświadczenie Katarzyny Kotuli. Posłanka Lewicy przyznała, że przed laty była napastowana seksualnie przez Mirosława Skrzypczyńskiego, jej byłego trenera, który obecnie jest prezesem Polskiego Związku Tenisowego. Kazimierz Smoliński z PiS stwierdził, że "nie ma problemu politycznego", choć "nagannie" ocenił zachowanie Skrzypczyńskiego, jeżeli - jak mówił - "to jest prawda".