Вони повинні освітлювати, зігрівати і допомогти пережити зиму. Українки виготовляють свічки для своїх земляків

22 listopada 2022, 16:54
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Mieszkańcy obwodu zaporoskiego stracili domy w wyniku rosyjskiego ostrzału (21.11.2022)
Mieszkańcy obwodu zaporoskiego stracili domy w wyniku rosyjskiego ostrzału (21.11.2022)Reuters
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ReutersMieszkańcy obwodu zaporoskiego stracili domy w wyniku rosyjskiego ostrzału (21.11.2022)

Група українок, які проживають у Сєрадзі (Лодзьке воєводство), готують для своїх співвітчизників свічки, які мають горіти втричі довше за звичайні.  Крім того, завдяки використанню гофрокартону вони повинні допомогти зігріватися.

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- За це завдання взялися жінки, які не пішли працювати через малих дітей.  У певні години їм на допомогу  приходять українки, які повертаються зі змін у сусідніх компаніях, - каже Марта Струмінська з Фундації Przechowalnia Kultury.  Не припиняється збір банок та воск, аби можна було продовжити роботу.

Марта Струмінська розповідає, що ідея виготовляти свічки, які допоможуть українцям пережити зиму, з’явилася минулого місяця.  

- Група жінок, які живуть у будівлі на вулиці Тувіма,  яку передали біженцям, вирішили, що треба якось допомогти своїм співвітчизникам, які залишилися на батьківщині, - каже пані Марта Струмінська з фундації, яка координує збір матеріалів, необхідних для виготовлення свічок. Співрозмовниця tvn24.pl каже, що зголосилися працювати  переважно молоді матері та люди з проблемами здоров’я, які не можуть знайти роботу.

- Ніхто не хоче сидіти склавши руки, коли за кордоном коїться кошмар, - каже Струмінська.

Завдяки поставкам воску, банок та інших необхідних матеріалів вже підготовлена ​​перша партія.  Свічки, зроблені українськими жінками в Сєрадзі, не тільки допоможуть освітити кімнати, але й мають давати так багат тепла, щоб вистачило для обігріву  у морозні дні.  Все тому, що в банки вкладається гофрокартон, який потім заливають воском.

- Така свічка і тепло дає, і на довше її вистачає, - додає Струмінська.

Багато українців втратили домівки внаслідок нападів РосіїPAP/EPA/OLEG PETRASYUK

Збір триває

Матеріали та кошти на їх придбання охоче жертвують інші громадяни України.  

- Серед поляків увесь час  бачимо велику підтримку.  Натомість немає втоми чи знеохочення у допомозі.  Це дуже підбадьорює, - каже Струмінська.

Вона  додає, що залишки свічок, металеві банки з-під їжі та гроші можна передати в центр для біженців на вул.Тувіма.

Одна з серадських свічок для України - перед заливкою воском Marta Strumińska

- Завдяки зібраним коштам ми нещодавно придбали воск у гранулах.  Те, що його не потрібно отримувати зі старих свічок, значно прискорило процес, – каже представниця фонду.

Першу партію свічок вже відправили в Україну.  Транспорт був частиною більшого вантажу гуманітарної  допомоги.

Боротьба за виживання

Всесвітня організація охорони здоров'я (WHO) попередила, що майбутня зима загрожуватиме життю мільйонів людей в У​​країні через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.  "Простіше кажучи, цієї зими йдеться про виживання", - сказав у понеділок регіональний директор ВООЗ у Європі Ханс Клюге.

Клюге підкреслив, що руйнування енергетичної інфраструктури України "вже зараз має руйнівний вплив на систему охорони здоров'я та здоров'я населення".  Він уточнив, що ВООЗ зафіксувала понад 700 атак на українські медичні заклади з початку російського вторгнення, що, за його словами, є "явним порушенням" міжнародного гуманітарного права.

- Це означає, що сотні лікарень і закладів охорони здоров’я більше не працюють у повному обсязі.  Ми очікуємо, що ще два-три мільйони людей покинуть свої домівки в пошуках тепла та безпеки.

Воскові та металеві банки можна пожертвувати в центрі Tuwima в Серадз
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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marta Strumińska

Ukraina
Sieradz
Wojna w Ukrainie
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