Вони «наповнили Катовіце веселкою» та висловили свою солідарність з Україною і тамтешньою ЛГБТ-спільнотою

Вулицями Катовіце пройшов шостий Марш Рівності. Цього року до нього приєдналися активісти з Одеси. Один з організаторів сказав у розмові з нашим кореспондентом, що учасники хочуть показати, що вони не зникнуть, тому що «комусь важко прийняти і зрозуміти, що світ не чорно-білий».

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- Це перший Марш Рівності після пандемії. Він унікальний ще й тим, що цього року до нього приєднався Одеса-Прайд (тобто українські активісти з ЛГБТ-спільноти - прим. ред.), - розповіла наша кореспондентка Малгожата Марчук на TVN24 у суботу (3 вересня). Вона була в Катовіце, де вулицями міста пройшов 6-й Марш рівності.

«Щоб наповнити Катовіце веселкою» та висловити солідарність з Україною

- Тут майже чотири тисячі людей. Проте мені здається, що трохи більше, - сказав у розмові з нашим кореспондентом Пшемислав Валас із Товариства «Веселка», одного з організаторів маршу.

Він додав, що учасники «наповнюють Катовіце веселкою» та висловлюють солідарність з Україною і тамтешньою ЛГБТ-спільнотою.

- Ми хочемо, щоб жителі нашого міста, цілого регіону і, підозрюю, всієї Польщі знали, що ми тут. Не забувайте про нас. Ми не зникнемо, тому що комусь важко прийняти і зрозуміти, що світ не чорно-білий, - сказав він.

Марш рівності в Катовіце TVN24

Людей на маршах стає все більше

Коли його запитали, чи бачить він користь від маршів, Валас відповів, що це перш за все чисельність.

- Нас стає все більше. Це найбільший успіх маршів. І в Катовіце теж. Це можливість для громади почуватися безпечно та комфортно. Для багатьох, особливо молоді, це єдина можливість пройтися центром відповідно до своєї ідентичності та самовираження та не боятися побиття, - пояснив Валас.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24