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Вони їдуть в Україну і там залишаться. П’ять столичних автобусів вирушили до Миколаєва

12 maja 2022, 14:22

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Pięć autobusów MZA dla Ukrainy
Pięć autobusów MZA dla UkrainyTVN24
wideo 2/5
TVN24Pięć autobusów MZA dla Ukrainy

П’ять автобусів Міського автобусного підприємства (Miejskie Zakłady Autobusowe – MZA) вирушили у четвер вранці до українського Миколаєва. До транспортних засобів, які залишаться в Україні, завантажили пожертвування: продукти харчування та засоби гігієни.

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П’ять двосекційних низько-підлогових автобусів Міського автобусного підприємства виїхали у четвер о 4.30 ранку. Це подарунок з Варшави жителям цього українського міста.

- Ми ділимося тим, що маємо, не лише з біженцями, які знайшли у нас притулок від війни, а й з людьми, які вирішили залишитися у своїх домівках. Велика полдяка MZA, але перш за все водіям, які на світанку вирушать у дорогу та доставлять заповнені до краю автобуси Solaris за український кордон, – сказав мер Варшави Рафал Тшасковський.

Вісім годин

Передані транспортні засоби є повністю справними Solaris Urbino 18  2007 року випуску. Автобуси мають міцну конструкцію і служитимуть пасажирам протягом багатьох років. Їх передача не спричинить труднощів у столичному громадському транспорті – вже влітку їх замінять нові Autosan Sancity, які зараз виробляють в Сяноку.

На борту п’яти автобусів Solaris, які водії MZA доставлять в Україну, є комплекти необхідних запчастин, а також кільканадцять тон подарунків, в тому числі продукти харчування та предмети гігієни.

 – Вирушаємо о 4 ранку, збір запланували на півгодини раніше. Припускаємо, що дорога займе у нас 8 годин. Ми перетнемо кордон і передамо там автобуси нашим українським колегам, – розповів Губерт Адамяк, водій депо «Вороніча».

Stołeczne autobusy jadą do Ukrainy

Варшавські автобуси їдуть в Україну

MZA бере участь у допомозі Україні та її жителям з першого дня війни. Автобуси компанії перевозили біженців до місць тимчасового проживання, а у складських залах на вулиці Влосцянській був створений великий координаційно-перевантажувальний пункт, куди надсилали пожертви з Варшави, з багатьох міст Польщі та всієї Європи (в тому числі з Португалії, Швеції та Туреччини).

На місці їх сортують, а потім відправляють в Україну та до міських пунктів для біженців. Наразі зі складу MZA вивезли кілька сотень тон гуманітарки.

– Ми маємо сигнали з багатьох міст, зокрема з Харкова, Рівного чи Івано-Франківська. Ми не виключаємо, що й туди передамо вживані автобуси з комплектами запчастин, - каже Ян Кузьмінський, керівник MZA.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Polska
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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12 maja 2022, 14:17

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pk
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Na czele listy 10 najlepiej zarabiających sportowców świata magazynu "Forbes" znalazł się argentyński piłkarz Lionel Messi, którego szacowane roczne zarobki do maja 2022 roku wyniosły 130 milionów dolarów. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się amerykański koszykarz LeBron James, a na najniższym stopniu podium uplasował się Portugalczyk Cristiano Ronaldo.

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Oto 10 najlepiej opłacanych sportowców świata

12 maja 2022, 12:04

Ze świata

Autor:
kris/ams
Źródło:
Forbes

Zamiennik wskaźnika WIBOR będzie stosowany głównie do już zawartych umów kredytowych. Planowane jest też wydanie wskaźnika alternatywnego, który obejmowałby umowy kredytowe, które będą zawierane w przyszłości - stwierdził w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski.

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Wiceminister: WIBOR może i powinien być zastąpiony dwoma wskaźnikami

12 maja 2022, 13:41

Pieniądze

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

Lista owoców i warzyw z największą zawartością pestycydów nazywana jest brudną dwunastką. Environmental Working Group (EWG) w corocznym raporcie sporządza zestawienia warzyw i owoców, w których znaleziono ich najwięcej. Prezentuje też te, które zawierają pestycydów najmniej. To z kolei tzw. czysta piętnastka.

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wac//az
Źródło:
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