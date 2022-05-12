Вони їдуть в Україну і там залишаться. П’ять столичних автобусів вирушили до Миколаєва
П’ять автобусів Міського автобусного підприємства (Miejskie Zakłady Autobusowe – MZA) вирушили у четвер вранці до українського Миколаєва. До транспортних засобів, які залишаться в Україні, завантажили пожертвування: продукти харчування та засоби гігієни.
П’ять двосекційних низько-підлогових автобусів Міського автобусного підприємства виїхали у четвер о 4.30 ранку. Це подарунок з Варшави жителям цього українського міста.
- Ми ділимося тим, що маємо, не лише з біженцями, які знайшли у нас притулок від війни, а й з людьми, які вирішили залишитися у своїх домівках. Велика полдяка MZA, але перш за все водіям, які на світанку вирушать у дорогу та доставлять заповнені до краю автобуси Solaris за український кордон, – сказав мер Варшави Рафал Тшасковський.
Вісім годин
Передані транспортні засоби є повністю справними Solaris Urbino 18 2007 року випуску. Автобуси мають міцну конструкцію і служитимуть пасажирам протягом багатьох років. Їх передача не спричинить труднощів у столичному громадському транспорті – вже влітку їх замінять нові Autosan Sancity, які зараз виробляють в Сяноку.
На борту п’яти автобусів Solaris, які водії MZA доставлять в Україну, є комплекти необхідних запчастин, а також кільканадцять тон подарунків, в тому числі продукти харчування та предмети гігієни.
– Вирушаємо о 4 ранку, збір запланували на півгодини раніше. Припускаємо, що дорога займе у нас 8 годин. Ми перетнемо кордон і передамо там автобуси нашим українським колегам, – розповів Губерт Адамяк, водій депо «Вороніча».
Варшавські автобуси їдуть в Україну
MZA бере участь у допомозі Україні та її жителям з першого дня війни. Автобуси компанії перевозили біженців до місць тимчасового проживання, а у складських залах на вулиці Влосцянській був створений великий координаційно-перевантажувальний пункт, куди надсилали пожертви з Варшави, з багатьох міст Польщі та всієї Європи (в тому числі з Португалії, Швеції та Туреччини).
На місці їх сортують, а потім відправляють в Україну та до міських пунктів для біженців. Наразі зі складу MZA вивезли кілька сотень тон гуманітарки.
– Ми маємо сигнали з багатьох міст, зокрема з Харкова, Рівного чи Івано-Франківська. Ми не виключаємо, що й туди передамо вживані автобуси з комплектами запчастин, - каже Ян Кузьмінський, керівник MZA.
Źródło: tvn24.pl
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