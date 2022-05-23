Вони хочуть зробити так, щоб біженці відчували себе краще в школі. Учні ліцею попросили уроків української мови

Учні з 1-го загальноосвітнього ліцею в Лодзі попросили дирекцію організувати заняття з української мови. – На відміну від людей, які зазнали травми, нам буде легше отримати знання, необхідні для спілкування, - каже Каєтан Крисінський, один із ініціаторів занять. Вони вже почалися і користуються великою популярністю.

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У ліцеї ім. Міколая Коперніка в Лодзі зараз навчаються п’ятеро учнів з України. Як і інші біженці, вони інтенсивно вивчають польську мову. Польські старшокласники, однак, звернули увагу, що їм досі важко налагодити контакт з новачками і – таким чином – зробити аби ті добре почувалися в новій школі.

- Мова є одним із найважливіших елементів суспільного життя. Ми розмовляємо один з одним, це основа контактів і емпатії. Тому важливо вміти домовлятися, – наголошує Каєтан Крисінський, учень, який попросив керівництво про додаткові заняття.

I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

Він зазначив, що полякам буде легше вивчити мову наших сусідів у тому обсязі, який дозволить налагодити контакти, оскільки вони, серед іншого, не мають тягаря воєнної травми.

- Якщо витрачені дві години після обіду в п’ятницю можуть зробити когось щасливим, я думаю, що саме про це йдеться. Воно того варте,- каже старшокласник.

«Сльозинка в оці крутиться»

Цей аргумент переконав керівництво. А директор Марцін Храбельскі зізнається, що прохання учнів його зворушило.

– В оці крутиться сльоза, - визнає Храбельський. І розповідає: «Один із учнів підвівся і запитав: а навіщо їм одразу вчити польську? Зрештою, ми також можемо вивчити українську, щоб допомогти їм у ті перші дні, щоб вони навіть могли запитати своєю мовою дорогу до гардеробу чи найближчого магазину.

I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

У школі вдалося залучити викладача української мови. Той перед початком занять зауважив, що добре би було, якби група охочих вчитися була бодай у шість-сім осіб.

– Він був дуже здивований, коли прийшов на перше заняття і виявилося, що в класі кілька десятків людей. Були присутні не лише учні, а й вчителі, – повідомляє репортер TVN24 Катажина Пасіковська-Почопко.

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Учні з України – як каже дирекція – дуже вдячні польським старшокласникам за ініціативу. Вони наголошують, що цінують це, але водночас заявляють, що хочуть якнайшвидше вивчити польську мову.

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Autor:bż/tam

Źródło: TVN24 Łódź