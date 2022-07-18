Вони хочуть, щоб Росію визнали терористичною державою. Маніфестація перед посольством

У неділю вдень відбулася демонстрація перед посольством Росії. Учасники мітингу вимагали визнати Росію терористичною державою, а її дії в Україні – геноцидом. Вулиця Бельведерська була непроїзна, в об’їзд скерували чотири автобусні маршрути.

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Синьо-жовтий натовп зібрався на вулиці Бельведерській близько 14 години, мітингувальники принесли з собою прапори України. Вони мали транспаранти з написами «Ні - війні», «Слава Україні». Також пролунав гімн країни, що зазнала нападу.

Демонстранти прийшли з конкретними вимогами. «З кожним днем ​​російської агресії проти України Росія вчиняє все більш жахливі терористичні акти проти України та українців. Бомбардування торгового центру в Кременчуці, ракетні удари по будівлях та цивільних об’єктах у Києві, Миколаєві, Дніпрі, Черкасах, Очакові, обстріли людей в чергах за водою вздовж лінії фронту. Світ має визнати, що Росія – терористична країна!» – читаємо на сайті заходу.

Protest przed Ambasadą Rosji Protest przed Ambasadą Rosji | TVN24 Protest przed Ambasadą Rosji | TVN24 Protest przed Ambasadą Rosji | TVN24 Protest przed Ambasadą Rosji | TVN24

Чого вимагають протестувальники?

Протестувальники вимагали від влади максимально підтримати ембарго та визнати Росію терористичною державою. Навіщо?

«З Росією припинять вести - він буде надто токсичним. Вона стоятиме в одному ряду з іншими країнами- вигнанцями, такими як Північна Корея, Сирія, Іран або Куба. Будь-яка країна, будь-яка компанія, будь-яка особа, яка намагатиметься торгувати з цими державами має бути негайно додана до санкційного списку, що, у свою чергу, призведе до ізоляції від усієї світової економіки. Росія не отримає міжнародної допомоги, їй ніхто не продаватиме товари подвійного призначення, вона не отримуватиме фінансування за кордоном. Політики та державні чиновники перетворяться на спонсорів тероризму, яких необхідно заарештувати або усунути. Навіть дипломатичний статус їх не врятує», - пишуть організатори. Вони стверджують, що подальше ембарго означатиме швидшу перемогу України у війні, яка триває.

За підрахунками Яна Пьотровського, репортера TVN24, який був присутній, зібралося біля двох-трьох тисяч осіб.

W katastrofie na wschodzie Ukrainy zginęło wówczas 298 pasażerów. Maszyna rozbiła się w 2014 roku na terenie kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów. - Tuż przed bramą do ambasady zostały umieszczone małe papierowe samolociki. Ukraiński artysta w ten sposób chce zwrócić uwagę na ofiary, także przecież rosyjskiej agresji - opisywał reporter.

– В основному це спільнота тих, хто змушений був тікати з України, – сказав він. І зазначив, що однією з причин організації протесту в неділю стала річниця збиття малайзійського літака. У катастрофі на сході України тоді загинули 298 пасажирів. Машина розбилася в 2014 році на території, контрольованій проросійськими сепаратистами.

– Біля воріт посольства розмістили маленькі паперові літачки. Таким чином український художник хоче привернути увагу до жертв, у тому числі російської агресії, – розповів журналіст.

По 16 годині він повідомив, що учасники маніфестації починають розходитись.

Бельведерська заблокована

Через акцію протесту виникли труднощі з рухом транспорту. Як повідомили в Управлінні міського транспорту, «у зв’язку з перекриттям проїзду по вулиці Бельведерській на ділянці Багателя-Спейрова, автобуси в обох напрямках скеровували в об’їзд».

Труднощі виникли на лініях: 116, 166, 180, 503.

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Autor:momo