Володимир Зеленський відзначив державними нагородами представників польської влади та журналістів

12 listopada 2022, 19:37
Autor:
asty
Źródło:
PAP
Wołodymyr Zełenski złożył Polsce i Polakom życzenia z okazji Święta Niepodległości
Wołodymyr Zełenski złożył Polsce i Polakom życzenia z okazji Święta Niepodległości
Telegram/V_Zelenskiy_offical
Telegram/V_Zelenskiy_officalWołodymyr Zełenski złożył Polsce i Polakom życzenia z okazji Święta Niepodległości

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами польських журналістів, зокрема журналістку TVN та кореспондента українського телеканалу Еспресо Б’янку Залевську. Нагороди також отримали, польські політики, зокрема - глава МЗС Збігнєв Рау, а також представники пожежної охорони.

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Офіційний указ з інформацією про нагородження державними відзнаками опубліковано у п'ятницю на сайті президента України. Напередодні під час візиту в Україну керівника Бюро міжнародної політики Якуба Кумоха, Володимир Зеленський нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого.

Згідно з указом президента України, міністра Рау нагороджено орденом "За заслуги" першого ступеня. Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня були нагороджені екс-глава польської дипломатії, а нині євродепутатка від ПіС Анна Фотига, президент Урядового агентства стратегічних резервів Міхал Кучмєровський та постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось. Такою ж нагородою Зеленський нагородив: Анджея Бартковяка, головного командувача Державної пожежної служби, та Гжегожа Аліновського, воєводського коменданта Державної пожежної служби в Любліні. Войцех Савіцький, генеральний секретар ПАРЄ у 2011-2021 роках, був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.

Польські журналісти, нагороджені Зеленським

Серед нагороджених - журналісти польських ЗМІ. Журналістку «Dzień Dobry TVN» та кореспондентку Українського телебачення Еспресо Б’янку Залевську відзначили орденом княгині Ольги ІІ ступеня. Про свою роботу Залевська розповідала у квітні в "Фактах після фактів" на TVN24. Серед іншого вона розповіла про репортаж про українських волонтерок, які беруть участь у підтримці оборони від російської агресії.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено кореспондента PAP у Києві Ярослава Юнка, публіциста та керівника "Українського журналу" Пьотра Андрусєчка, кореспондента Radio Wnet Павела Боболовіча та кореспондента TVP у Києві Томаша Єндрухова.

Відзнаки вручено "за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію Української держави у світі", - йдеться в Указі Президента України.

Головнокомандувач України та прем'єр-міністр вітають поляків

"Від імені Збройних сил України хочу привітати вас із Національним Святом Незалежності Польської Республіки. Перед спільним ворогом поляки та українці стоять пліч-о-пліч за свободу України та свободу всієї Європа. Разом переможемо!" + написав Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний на сторінці Генштабу Збройних Сил України у Facebook.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль від імені українського уряду побажав "процвітання та миру польському народові" з нагоди свята, яке відзначають у Польщі. "Ви здобули свободу та незалежність завдяки героїзму та жертовності багатьох поколінь", - написав Шмигаль у Twitter. А далі додав: "Сьогодні ви підтримуєте нас. Дякуємо, пане прем’єр-міністр (Матеуш) Моравецький". У супровідному відео Шмигаль також звернувся польською.

- Дорогі брати і сестри поляки. Від імені уряду України та від себе особисто вітаю вас із нагоди Свята Незалежності Польської Республіки. Ми, українці та поляки, добре знаємо ціну нашої незалежності. Для обох наших народів це найвища цінність, оплачена століттями віри, самовідданості та героїчної боротьби багатьох поколінь. Сьогодні ми разом з вами стоїмо на захисті Європи та всього цивілізованого світу, - сказав прем’єр-міністр України.

Він додав: "у найважчий час російської агресії ви прийшли нам на допомогу, мобілізувавши весь демократичний світ на підтримку України".

Він нагадав про підтримку з боку Польщі в перші дні російського вторгнення. 

- Те, що Польща була першою сусідньою країною, яка без вагань відкрила свої кордони, назавжди залишиться в серцях українців, - сказав він і запевнив, що це дозволило врятувати мільйони життів. Прем'єр-міністр України закінчив свій виступ закликом: "Слава Польщі! Слава Україні! Слава нашим братнім народам!".

Autor:asty

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CLEMENS BILAN/PAP/EPA

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