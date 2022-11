Володимир Зеленський відзначив державними нагородами представників польської влади та журналістів

czytaj dalej

Kryzys, nie ma co ukrywać, jest ciężki kryzys i on dotyczy także Polski. Ale my przyjęliśmy dwa założenia: zbrojenia i socjal, to musi być utrzymane - mówił w Wadowicach Jarosław Kaczyński. Po swoim wystąpieniu na tematy bieżące prezes PiS odniósł się do swoich słów o "dawaniu w szyję" przez młode kobiety. - Nie chciałem nikogo urazić. Chciałem tylko powiedzieć pewną prawdę - powiedział.