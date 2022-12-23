Володимир Зеленський у США. «Візит у критичний момент»

23 grudnia 2022, 11:59
Autor:
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Źródło:
TVN24
Reiter: wizyta Zełenskiego w USA odbyła się w niezwykle ważnym, trudnym, krytycznym momencie
Reiter: wizyta Zełenskiego w USA odbyła się w niezwykle ważnym, trudnym, krytycznym momencie
TVN24, Reuters
TVN24, ReutersReiter: wizyta Zełenskiego w USA odbyła się w niezwykle ważnym, trudnym, krytycznym momencie

Американці сприймають Україну - цьому посприяв і візит президента Зеленського до Вашингтона - як частину свого світу. Це актив, який має реальне значення, – сказав Януш Райтер, колишній посол Польщі в США, в ефірі TVN24.

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Президент України Володимир Зеленський прилетів до Вашингтона, де в середу зустрівся з президентом США Джо Байденом і виступив у Конгресі.

Райтер: візит у критичний момент

Про візит Зеленського до США в ефірі TVN24 розповів колишній посол Польщі в США та Німеччині Януш Райтер

- Зустріч із Конгресом мала на меті завоювати серця й уми його членів, а через них - американського суспільства. Йдеться й про тих членів Конгресу, які набагато скептичніше ставляться до допомоги Україні, ніж президент Байден і більшість демократів. Особливо я маю на увазі ту частину Республіканської партії, яка незабаром матиме більшість у Палаті представників, - сказав Райтер.

Він зазначив, що "зустріч із президентом Байденом, звичайно, була надзвичайно важливою, оскільки в американській системі президент має великі повноваження в таких питаннях, як оборона та безпека".

Володимир Зеленський, Джо Байден і Джилл БайденPAP/EPA/JIM LO SCALZO

- Цей візит відбувся у надзвичайно важливий, важкий, критичний момент, коли бачимо, що Росія використовує свою подвійну перевагу. Чисельну перевагу - матеріальну і людську. Україна має на це відповісти. А щоб відповісти, їй потрібна потужна підтримка Заходу, особливо Америки, - наголосив екс-посол. Такі запевнення у підтримці вона отримала, але, як зазначив він, "це не означає, що на всі питання про майбутнє цієї війни відповіді вже є".

Райтер: це актив, який має реальне значення

Райтер також заявив, що "Україну (цьому посприяв і візит президента Зеленського) американці вже сприймають як частину свого світу".

- Це не якась далека країна, про яку мало знають і чують лише в контексті корупційних скандалів. Сьогодні це країна, яка представляє, втілює та бореться за цінності, у які вірять американці. У цьому сенсі українцям вдалося отримати явну перевагу над ворогами. Це актив, який має реальне значення, - відзначив гість TVN24.

Autor:ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

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ms/
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