Володимир Зеленський привітав поляків зі Святом Незалежності.  Говорив  польською

З нагоди Свята Незалежності поляків привітав президент України Володимир Зеленський.

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- Українці пам’ятатимуть, як ви нас приймали, як ви нам допомагаєте. Ваша країна - наша сестра, - сказав український лідер польською мовою.

- Люба Польщо, твоїй відновленій незалежності вже 104 роки, і це мої 104 слова до тебе, - каже польською Володимир Зеленський у ролику з нагоди Свята Незалежності.

Зеленський наголосив, що Україна і Польща разом.

- Ти наша сестра. Між нами було різне, але ми рідні, ми вільні, - каже Президент України.

- Коли нашій відновленій незалежності виповнилося 30 років, Польща була поруч. Я пам'ятаю наше спільне щастя, ми разом раділи. Коли ми знову зустрілися з нашим давнім спільним ворогом - Польща була поруч. Українці пам’ятатимуть це завжди, - запевнив Зеленський.

- Пам’ятатимуть, як ви нас приймали, як нам допомагали. Ваші люди - наші союзники. Ваша країна - наша сестра. Ваша дружба назавжди. Наша дружба назпвжди. Наша любов назавжди. Разом ми будемо переможцями, - сказав Зеленський.

"Ми вдячні, що ви з нами"

- Дорогі брати і сестри поляки. Від імені українського уряду та від себе особисто звертаюся з найсердечнішими побажаннями у Свято Незалежності, – сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який у короткому записі привітав поляків із нагоди 11 листопада. Як і Зеленський, він також говорив польською.

- Ми, українці та поляки, добре знаємо ціну нашої незалежності. Для обох наших націй це найвища цінність, - додав він.

Український прем'єр наголосив, що у найважчий час російської агресії поляки "прийшли на допомогу, мобілізувавши весь демократичний світ на підтримку України".

- Ми вдячні, що ви з нами. Ми відчуваємо вашу руку допомоги. У серцях українців назавжди залишиться те, що саме Польща була першою сусідньою країною, яка без вагань відкрила свої кордони, врятувавши таким чином мільйони життів і доль, - сказав він.

- Вірю, що з такими надійними союзниками, як Польща, Україна переможе в ім’я єдності та прагнення наших народів будувати спільне європейське майбутнє, у якому найвищою цінністю буде людина, її життя та свобода, - заявив Шмигаль.

"Поляки підтримують Україну як справжні друзі, союзники та родичі"

"Поляки підтримують Україну як справжні друзі, союзники та родина. Ми дуже вдячні за це", - написала у Twitter Олена Зеленська, висловивши побажання з нагоди Свята Незалежності Польщі.

"Дякуємо за дивовижну допомогу та гостинність. Вітання з Святом Незалежності, Польщо! Ви можете розраховувати на нашу руку допомоги, коли вона вам знадобиться", - додала Перша леді України.

"Разом стоїмо на варті свободу"

Поляків також привітав голова офісу президента Зеленського Андрій Єрмак. "Вітаю наших польських друзів зі Святом Незалежності. Щиро бажаю успіхів і великих досягнень", - написав він.

"Ми безмежно вдячні полякам за їх гостинність, підтримку та допомогу. Разом ми стоїмо на варті свободи", - додав Єрмак.

З нагоди Свята Незалежності Польщі українське посольство також підготувало ролик 'Дякую, Польщо», який транслюватиметься на польському та українському телебаченні.

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Autor:red.

Źródło: PAP