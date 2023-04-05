Володимир Зеленський, нагороджений Анджеєм Дудою орденом Білого Орла

5 kwietnia 2023, 17:49
Autor:
red.
Źródło:
TVN24, PAP
Duda: Order Orła Białego jest najstarszym i najcenniejszym polskim odznaczeniem
Duda: Order Orła Białego jest najstarszym i najcenniejszym polskim odznaczeniem
TVN24
TVN24Володимир Зеленський, нагороджений Анджеєм Дудою орденом Білого Орла

Ти, Володимире, абсолютно унікальна людина, - сказав президент Анджей Дуда після нагородження Зеленського орденом Білого Орла.  Український лідер подякував польській владі та суспільству за "шлях, який ми пройшли разом".  Президенти також провели переговори віч-на-віч у Президентському палаці, а також у колі делегацій.

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Президент Анджей Дуда вранці привітав українського лідера Володимира Зеленського у Президентському палаці у Варшаві.  Президент Польщі нагородив Зеленського орденом Білого Орла "на знак визнання його заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною, за діяльність у сфері безпеки, стійкість у захисті прав людини".

Дуда: ти абсолютно унікальна людина, Володимире

Під час церемонії Дуда зазначив, що Орден Білого Орла "є найстарішою і найціннішою польською нагородою".  

- Присуджується винятково видатним людям, які своїм життям і громадською діяльністю, своєю працею зробили винятковий внесок на користь Польської Республіки в широкому розумінні цього слова, також у значенні сусідства, також у сенсі всього, що нас оточує, - заявив він.

- Немає жодних сумнівів, що Ви, пане Президенте, що ти, Володимире, - абсолютно виняткова людина, яка, отримавши від співвітчизників мандат на посаду Президента України, виконала абсолютно унікальну місію, якої ніхто не міг передбачити, і в якій, спостерігаючи за твоїм служінням Батьківщині, важко приховати сльози заворушення, - продовжив він.

Дуда зазначив, що український лідер не кинув ні свою країну, ні своїх співвітчизників "у найважчій ситуації, в якій ви опинилися потраплялизагалі в історії України".  

- Перед лицем агресії, яка мала знищити вашу країну, яка мала знищити й вашу націю, - сказав президент Дуда.  Як додав він, "важливо, що вона також мала знищити майбутнє нашої частини Європи, не лише України, а й сусідів України, а отже й Польщі".

- Ніхто з нас рік тому, у лютому 2022 року, після початку російської агресії, не знав, якою буде доля України, якою буде твоя доля.  Ми не сумніваємося, що твоя позиція в поєднанні з героїзмом українських воїнів врятували Україну.  Ми не сумніваємося, що твоя сьогоднішня позиція значною мірою рятує Європу від потопу російського імперіалізму, - сказав Дуда, звертаючись до українського президента.

Він також наголосив, що, як Президент Польської Республіки, не має жодних сумнівів, що сьогодні Володимир Зеленський є "прикладом не тільки лідера держави і нації, але й людини, яка непохитно відстоює права людини, громадські права, право на суверенітет, право на незалежність право на самовизначення народів".  

- З огляду на нагороду, яка є найпочеснішою в Польщі, ти, безперечно, є одним з найвидатніших людей, які отримали цю нагороду. Для мене честь, що я міг вручити її тобі від імені Польської Республіки, - додав він.

Зеленський: дякую за той шлях, який ми пройшли разом

Зеленський також виступив, подякувавши президенту, уряду та парламенту, а також усім полякам "за шлях, який ми пройшли разом".  

- Це великий виклик для нас, і ми дуже, дуже вдячні за вашу підтримку, - додав він.

- Особисто я хочу подякувати тобі, Анджею, друже, за такі теплі стосунки між нами та між нашими країнами.  Мені здається, що таких теплих і близьких стосунків між Польщею та Україною не було ніколи в історії, - сказав Зеленський.  Він підкреслив, що "це той фундамент, на якому сьогодні будуються наші відносини, наших двох дружніх народів".

- Від імені мільйонів українців, які знайшли тут дім і зараз перебувають у Польщі, хочу подякувати всьому польському народу за такий теплий прийом, - продовжив він.  Зеленський сказав, що "ми відчуваємо це протягом усього цього періоду, але особливо відчували на початку, у перші тижні та місяці війни, коли міста та прикордонні села відкрилися для українців".

- Я впевнений, що це був початок часу, коли між Польщею та Україною більше не буде політичних, економічних і, головне, історичних кордонів.  Ми зробимо все для цього, для наших народів.  Але для цього треба спочатку перемогти, + сказав Зеленський.

На його думку, "треба ще трохи пройти нашим спільним шляхом, пліч-о-пліч, і ми обов'язково переможемо".

Орден Білого Орла є найстарішою та найвищою нагородою Польської Республіки, яку вручають за великі цивільні та військові заслуги перед країною.  Нею нагороджують найвидатніших поляків і найвищих посадовців іноземних держав.

Зустріч віч-на-віч і переговори делегацій

Пізніше президенти поспілкувалися віч-на-віч.

А згодом відбулися переговори президентів у вузькому колі, а також пленарні переговори делегацій.  З польського боку в них взяли участь, зокрема, Марцін Пшидач, голова Бюро міжнародної політики, Яцек Сєвєра, голова Бюро національної безпеки, Анджей Адамчик, міністр інфраструктури, Вальдемар Буда, міністр розвитку.

У відкритій для ЗМІ частині Дуда висловив сподівання, що найближчим часом Україна стане частиною Європейського Союзу та трансатлантичного співтовариства.  Повідомив також, що крім зустрічі делегацій відбудеться бізнес-форум.  За словами президента, переговори стосуватимуться не лише відбудови України з воєнних руйнувань.  

- Ми глибоко віримо, що разом ми відбудуємо Україну красивішою, ніж вона була, - сказав він.

Дуда: ми дивимося в більш далеке майбутнє, а не тільки на відбудову

Він підкреслив, що також під час зустрічей з українськими громадянами в Польщі, переважно жінками, каже їм: "Не хвилюйтеся, Україна буде красивішою, ніж коли ви з неї виїхали, вона буде сучасною, все буде новим, буде абсолютно нове майбутнє, і ми подбаємо про це разом".

- Перш за все, я хочу наголосити на одному: ми дивимося в більш далеке майбутнє: не тільки на саму відбудову, але й на подальшу співпрацю, як будувати ці зв’язки, як насправді отримати максимальний позитивний результат від співпраці наших країн, представників нашого бізнесу, і це питання, які ми сьогодні обговорюватимемо під час цієї зустрічі, - наголосив президент Польщі.

Як зазначив він, "наразі Польща є найбільшим економічним партнером України".  

- Дані, які маємо, чітко показують, що на даний момент найбільший товарообіг є між Польщею та Україною, - сказав він. Дуда визнав, що "звичайно, це пов'язано з тією ситуацією, яка у нас є, і загальною зміною того, що східний напрямок для України закритий".  Разом з тим він висловив переконання, що "ця тенденція збережеться й надалі, що Україна співпрацюватиме із Заходом як частина західної спільноти, як частина Європейського Союзу".

Зеленський: боротися самотужки було б дуже важко. Я вдячний, що ви з нами

Президент Зеленський підкреслив, що візит до Польщі для нього дуже важливий і є жестом вдячності.  

- Вдячності за те, що ми сьогодні маємо, щоб ми могли говорити про наше спільне майбутнє, в Євросоюзі, в НАТО.  Нам ще багато належить зробити в цьому напрямку.  Перш за все, як ти сказав, Анджею, буде перемога, буде й все інше, - сказав він.

- Хочу подякувати вам за те, що ви робите все можливе для нашої перемоги.  Я хочу подякувати вам за те, що ви зміцнили нас на полі бою, - продовжував Зеленський.

Він заявив, що "сьогодні вся Європа повинна об'єднатися ще більше, щоб підтримати нас на полі бою, тому що це дуже важливо".  

- Це складний виклик: треба зробити аби друга армію світу стала останньою армією світу", - підкреслив він.  За його словами, українцям було б дуже важко "боротися самотужки".  "Я вдячний, що ви з нами на цьому шляху", - додав він.

Зеленський подякував за підтримку Збройних Сил України.  Він також подякував Польщі та іншим друзям за підтримку на шляху України до Європейського Союзу.  У цьому контексті він нагадав, що Україна отримала статус кандидата на членство в Співтоваристві.  

- Дякую тобі, Анджею, за те, що ти їздив, переконував, був нашим адвокатом, щоб ми отримали цей статус кандидата, - додав він.

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Autor:red.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Tagi:
Wołodymyr Zełenski
Andrzej Duda
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Ben Affleck w filmie "Air" pokazuje, że historia pewnego buta może być nie tylko wciągająca. Może być również pretekstem do opowiedzenia czegoś więcej. Bawiąc się konwencją dramatu sportowego, Affleck tworzy odę do Michaela Jordana i wkracza za kulisy wielkiego biznesu. "Air", którego dystrybutorem jest Warner Bros. Discovery, w kinach można oglądać od środy.

"Air" w reżyserii Bena Afflecka w kinach

"Air" w reżyserii Bena Afflecka w kinach

5 kwietnia 2023, 16:25
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Było ich czterech: Harry, Albert, Sam i Jack. Różniło ich niemal wszystko, ale dopóki łączyli siły, byli w stanie stawić czoła konkurencji i dać światu w pełni udźwiękowione filmy. Jednak historia braci Warnerów to nie tylko historia kina czy światowej rozrywki, to także opowieść o losach Żydów aszkenazyjskich, którzy wyjeżdżali na przełomie XIX i XX wieku do Stanów Zjednoczonych.

Z Mazowsza do Ameryki. O czterech braciach, którzy stworzyli rozrywkę

Z Mazowsza do Ameryki. O czterech braciach, którzy stworzyli rozrywkę

4 kwietnia 2023, 18:20
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Warner Bros. świętuje setne urodziny. To w tej wytwórni powstały tak legendarne dzieła, jak "Casablanca" czy "Lśnienie", i takie kultowe seriale, jak "Przyjaciele". Na liście 10 najpopularniejszych, a zarazem najlepiej ocenianych - według portalu IMDb - filmów Warner Bros. znalazły się produkcje, które reprezentują prawdziwie mistrzowskie kino.

10 najwyżej ocenianych filmów Warner Bros. Superprodukcje, mroczny humor i hity science fiction

10 najwyżej ocenianych filmów Warner Bros. Superprodukcje, mroczny humor i hity science fiction

4 kwietnia 2023, 13:54
Autor:
kgo//az
Źródło:
IMDb, tvn24.pl

Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi, podał się do dymisji. Informację w tej sprawie przekazał podczas środowego oświadczenia.

Henryk Kowalczyk minister rolnictwa i rozwoju wsi podał się do dymisji. Oświadczenie wicepremiera

Henryk Kowalczyk minister rolnictwa i rozwoju wsi podał się do dymisji. Oświadczenie wicepremiera

5 kwietnia 2023, 10:04
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Minister Czarnek znów planuje rozdać pieniądze. Instytut ministra Glińskiego właśnie to zrobił

Minister Czarnek znów planuje rozdać pieniądze. Instytut ministra Glińskiego właśnie to zrobił

4 kwietnia 2023, 8:27
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Autor:
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl