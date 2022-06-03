Володимир Зеленський дякує послу Польщі та апостольському нунцію
Президент України Володимир Зеленський подякував послу Польщі Бартошу Ціхоцькому та Апостольському нунцію архієпископу Вісвалдасу Кулбокасу, що були єдиними дипломатами, які не покинули Київ протягом 99 днів російського вторгнення в Україну.
– Сьогодні я хотів би особливо подякувати тим, хто взагалі не виїжджав з Києва всі ці 99 днів. Це посол Польщі Бартош Ціхоцкі та апостольський нунцій Вісвалдас Кулбокас, – сказав Зеленський під час церемонії вручення вірчих грамот новими послами США, Індії та Молдови.
Зеленський процитував слова св.Івана Павла ІІ, що «найгіршою в’язницею було б закрите серце». «За ці 99 днів ми на 100 відсотків переконалися, що ваші серця широко відкриті для України. Так само завжди буде відкрита для вас наша держава», – сказав Зеленський.
Подяка від Володимира Зеленського
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, президент Зеленський вручив послу Ціхоцькому та архієпископу Кулбокасу українські державні нагороди.
Президент подякував усім послам, які в умовах російської агресії якнайдовше пробули в Києві, і тим, хто швидко повернувся до нього.
Вірчі грамоти вручили у четвер посол США Бріджит Брінк, посол Індії Харш Кумар Джайн і посол Молдови Валеріу Чівірі.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Lange