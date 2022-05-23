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Володимир Зеленський хоче надати полякам особливий статус в Україні

23 maja 2022, 18:42

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
tas,akr/kg
Źródło:
PAP
Zełenski zapowiada "lustrzany projekt" wobec polskiej ustawy. Chodzi o prawa, jakie w Ukrainie mieliby Polacy
Zełenski zapowiada "lustrzany projekt" wobec polskiej ustawy. Chodzi o prawa, jakie w Ukrainie mieliby Polacy TVN24
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TVN24Zełenski zapowiada "lustrzany projekt" wobec polskiej ustawy. Chodzi o prawa, jakie w Ukrainie mieliby Polacy

Президент Володимир Зеленський має намір внести в український парламент проект закону про надання полякам спеціального правового статусу в Україні. Обіцянка прозвучала під час візиту до Києва президента Анджея Дуди. На спільній прес-конференції Зеленський пояснив, що всіма правами, які українці отримали в Польщі, поляки користуватимуться на території України.

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- Маємо звернути увагу на прийнятий у Польщі закон про тимчасово переміщених осіб з України, який фактично прирівнює громадян України до громадян Польщі, за винятком права голосу. Тому подібний закон буде ухвалено в Україні з ініціативи президента, -  повідомив у неділю речник Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров, якого цитує агентство Укрінформ

.За його словами, про конкретні положення закону, над яким працює МЗС України, говорити зарано. Нікіфоров також не назвав конкретну дату внесення законопроекту до Верховної Ради.

Володимир Зеленський анонсує «дзеркальний проект» щодо польського закону

Український президент, натомість, виступаючи в неділю у Верховній Раді України в присутності президента Анджея Дуди, подякував польському Сейму за прийнятий закон про допомогу громадянам України.

- Легальне проживання, працевлаштування, навчання, медичне обслуговування та соціальне забезпечення. Це великий крок і жест великої душі, на який здатний лише великий друг України, - сказав він. І запевнив, що цей крок не залишиться без взаємності.

Він пообіцяв, що найближчим часом представить на розгляд парламенту «подібний дзеркальний проект».

- Не дай Боже, щоб польські громадяни коли-небудь потребували всіх цих привілеїв у таких умовах, в умовах війни. (...) І я переконаний, що український парламент підтримає цей закон - швидко і переконливою більшістю, - додав він.

Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Kijowie PAP/Jakub Szymczuk

Зеленський: усіма правами, які українці отримали в Польщі, користуватимуться поляки в Україні

Пізніше, під час прес-конференції з Дудою, Зеленського запитали про проект.

- Сьогодні я вже сказав у Верховній Раді України, під час свого виступу, що це був безпрецедентний сигнал з точки зору поваги та підтримки, яку ми отримали від польського народу, від польського уряду. І йдеться про те, аби ухвалити такого типу закон (...). І в цьому плані також мають бути наші дії, і цей законопроект буде у Верховній Раді, і цей закон буде прийнято більшістю українських депутатів, -  сказав він. - Усі ті права, які на сьогодні надаються українцям у Польщі, такими ж правами будуть користуватися і громадяни Польщі на території України.

- Але сама ідея, коли йдеться про цей закон, про те щоб віддячити, - ця ідея виникла задовго до початку цієї війни. Я хотів, щоб відповідні закони та угоди були підписані, якщо буде потрібно і якщо це треба ратифікувати у наших парламентах. Польща в цьому списку займає перше місце. Я зроблю все, щоб з усіма нашими сусідами були підписані відповідні угоди, - продовжив він. Але застеріг: - Крім тих сусідів, які вважають себе господарями нашої землі.

Zełenski o ustawie, która dawałaby Polakom dodatkowe prawa w Ukrainie
Zełenski o ustawie, która dawałaby Polakom dodatkowe prawa w UkrainieTVN24
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Autor:tas,akr/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jakub Szymczuk

Ukraina
Polska
Wołodymyr Zełenski
Andrzej Duda
Wojna w Ukrainie
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Autor:
akr/dap
Źródło:
PAP, tvn24.pl, Reuters

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Autor:
mjz/dap
Źródło:
tvn24.pl

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Autor:
as//rzw
Źródło:
TVN 24, tvnmeteo.pl, Świat Wody

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Autor:
adso
Źródło:
Bloomberg, Washington Post, CNN, Reuters, india.com, tvn24.pl

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Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

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Ze świata

Autor:
mb/ams
Źródło:
Reuters, BBC

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Autor:
ps//rzw
Źródło:
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Autor:
/ams
Źródło:
Reuters

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Bartłomiej Misiewicz, były rzecznik MON, prowadził auto pod wpływem alkoholu

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Bartłomiej Misiewicz, były rzecznik MON, prowadził auto pod wpływem alkoholu

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Polska

Autor:
Agata
Adamek,
Robert
Zieliński
Źródło:
tvn24.pl

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Świat

Autor:
ads/adso
Źródło:
CNN

W ostatnich miesiącach paliwa znacznie podrożały. Obecnie za litr benzyny oraz oleju napędowego trzeba zapłacić o blisko 2 złote więcej niż w maju 2013 roku. Policzyliśmy, ile litrów paliwa można obecnie kupić za emeryturę minimalną, a ile w analogicznym okresie 9 lat temu. Przyczyną były słowa wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka w programie "Jeden na jeden".

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Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, Konkret24

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Polska

Autor:
akr/dap
Źródło:
TVN24, PAP

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Autor:
wini/b
Źródło:
TVN24

Boris Bondariew, który był pracownikiem Przedstawicielstwa Rosji przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, zrezygnował z funkcji w geście protestu przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę i polityce zagranicznej Kremla. W oświadczeniu przekazał, że "nie może dłużej uczestniczyć w tej krwawej, bezsensownej i absolutnie niepotrzebnej hańbie".

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Autor:
mjz\mtom
Źródło:
Reuters, PAP

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Autor:
ads/adso
Źródło:
CNN, tvn24.pl, PAP, Reuters

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 89. dzień. Okolice Mariupola patrolują czeczeńscy bojownicy Ramzana Kadyrowa, tzw. kadyrowcy - poinformował doradca mera tego miasta na południowym wschodzie Ukrainy Petro Andriuszczenko. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski bierze w poniedziałek udział w forum ekonomicznym w Davos. Brytyjski resort obrony podał, że Rosja w ciągu trzech miesięcy wojny straciła na Ukrainie podobną liczbę żołnierzy jak ZSRR przez dziewięć lat w Afganistanie. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy.

Doradca mera Mariupola: okolice miasta patrolują kadyrowcy

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Doradca mera Mariupola: okolice miasta patrolują kadyrowcy

23 maja 2022, 5:35
Aktualizacja: 23 maja 2022, 16:50

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Aktualizacja:
Autor:
akr,
kz
//now
Źródło:
PAP, Reuters

W poniedziałek kaliski sąd ogłosił wyrok w procesie cywilnym przeciwko diecezji kaliskiej o zadośćuczynienie za molestowanie przez księdza Arkadiusza H. Kurię pozwał Bartłomiej Pankowiak, jeden z braci molestowanych w przeszłości przez kapłana. Sąd zdecydował, że ma otrzymać 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia.

Był molestowany przez księdza, chciał od kurii pół miliona złotych zadośćuczynienia. Jest wyrok sądu

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Był molestowany przez księdza, chciał od kurii pół miliona złotych zadośćuczynienia. Jest wyrok sądu

23 maja 2022, 14:17

Poznań

Autor:
FC/
tam/gp
Źródło:
PAP, TVN 24
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23 maja 2022, 13:56
Justyna
Suchecka

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Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Walki od kilku tygodni skupiają się na wschodzie kraju. Były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak, analizując sytuację na froncie, zwrócił uwagę, że Rosjanie bez powodzenia starają się opanować ten region. - Zdobycze terenowe są bardzo niewielkie za cenę ogromnych strat - ocenił w TVN24. Zwrócił uwagę, że siły ukraińskie prowadzą "przemyślaną operację", która "wiąże zasadnicze siły armii rosyjskiej, wykrwawiając je bardzo mocno".

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Autor:
ft
Źródło:
TVN24

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bp/gp
Źródło:
PAP

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as//rzw
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tvnmeteo.pl, ENEX, Deutsche Welle, deutscheweine.de

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Źródło:
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Policja z miasta Deep Creek na Florydzie otrzymała niecodzienne wezwanie. Do jednego z przydomowych ogródków wszedł ogromny aligator. Gad pluskał się w chłodnej wodzie w basenie.

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Autor:
as//rzw
Źródło:
CNN

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Autor:
bp/gp
Źródło:
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Autor:
bp/gp
Źródło:
PAP, TVN24

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23 maja 2022, 17:30

Kultura i styl

Autor:
js/dap
Źródło:
PAP

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23 maja 2022, 15:51

Nauka

Autor:
as//rzw
Źródło:
tvnmeteo.pl na podst. PeerJ 10 e13122, Wybrane Problemy Kliniczne

Do egzaminu ósmoklasisty podchodzi rekordowe pół miliona uczniów. To efekt obniżenia wieku szkolnego do lat sześciu. Do tego dołączy ponad 7 tysięcy dzieci uchodźców z Ukrainy. Z czym zmierzą się na egzaminach?

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