Володимир Зеленський хоче надати полякам особливий статус в Україні

Президент Володимир Зеленський має намір внести в український парламент проект закону про надання полякам спеціального правового статусу в Україні. Обіцянка прозвучала під час візиту до Києва президента Анджея Дуди. На спільній прес-конференції Зеленський пояснив, що всіма правами, які українці отримали в Польщі, поляки користуватимуться на території України.

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- Маємо звернути увагу на прийнятий у Польщі закон про тимчасово переміщених осіб з України, який фактично прирівнює громадян України до громадян Польщі, за винятком права голосу. Тому подібний закон буде ухвалено в Україні з ініціативи президента, - повідомив у неділю речник Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров, якого цитує агентство Укрінформ

.За його словами, про конкретні положення закону, над яким працює МЗС України, говорити зарано. Нікіфоров також не назвав конкретну дату внесення законопроекту до Верховної Ради.

Володимир Зеленський анонсує «дзеркальний проект» щодо польського закону

Український президент, натомість, виступаючи в неділю у Верховній Раді України в присутності президента Анджея Дуди, подякував польському Сейму за прийнятий закон про допомогу громадянам України.

- Легальне проживання, працевлаштування, навчання, медичне обслуговування та соціальне забезпечення. Це великий крок і жест великої душі, на який здатний лише великий друг України, - сказав він. І запевнив, що цей крок не залишиться без взаємності.

Він пообіцяв, що найближчим часом представить на розгляд парламенту «подібний дзеркальний проект».

- Не дай Боже, щоб польські громадяни коли-небудь потребували всіх цих привілеїв у таких умовах, в умовах війни. (...) І я переконаний, що український парламент підтримає цей закон - швидко і переконливою більшістю, - додав він.

Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Kijowie PAP/Jakub Szymczuk

Зеленський: усіма правами, які українці отримали в Польщі, користуватимуться поляки в Україні

Пізніше, під час прес-конференції з Дудою, Зеленського запитали про проект.

- Сьогодні я вже сказав у Верховній Раді України, під час свого виступу, що це був безпрецедентний сигнал з точки зору поваги та підтримки, яку ми отримали від польського народу, від польського уряду. І йдеться про те, аби ухвалити такого типу закон (...). І в цьому плані також мають бути наші дії, і цей законопроект буде у Верховній Раді, і цей закон буде прийнято більшістю українських депутатів, - сказав він. - Усі ті права, які на сьогодні надаються українцям у Польщі, такими ж правами будуть користуватися і громадяни Польщі на території України.

- Але сама ідея, коли йдеться про цей закон, про те щоб віддячити, - ця ідея виникла задовго до початку цієї війни. Я хотів, щоб відповідні закони та угоди були підписані, якщо буде потрібно і якщо це треба ратифікувати у наших парламентах. Польща в цьому списку займає перше місце. Я зроблю все, щоб з усіма нашими сусідами були підписані відповідні угоди, - продовжив він. Але застеріг: - Крім тих сусідів, які вважають себе господарями нашої землі.

Zełenski o ustawie, która dawałaby Polakom dodatkowe prawa w Ukrainie TVN24

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Autor:tas,akr/kg

Źródło: PAP