Володимир Зеленський нагородив міністра Якуба Кумоха. "Це велика честь"

W odpowiedzi na rosyjską agresję przeciwko Ukrainie kraje zachodnie przyjęły sankcje wymierzone w związanych z Kremlem oligarchów i zajęły część z należących do nich i znajdujących się poza granicami Rosji majątków. Według agencji Bloomberg koszt rocznego utrzymania zajętego przez USA jachtu Amadea to niemal 10 milionów dolarów, na które składa się miedzy innymi opłacenie załogi inżynierów dbających o to, by na pokładzie nie doszło do wycieku paliwa. Ten koszt w wielu przypadkach spoczywa na podatnikach państw zachodnich.