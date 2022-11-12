Володимир Зеленський нагородив міністра Якуба Кумоха. "Це велика честь"

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом князя Ярослава Мудрого керівника президентського Бюро з міжнародної політики Якуба Кумоха. У соцмережах міністр зізнався, що це для нього честь і привід для гордості.

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"Вчора під час візиту в Україну я був нагороджений президентом України Володимиром Зеленським орденом князя Ярослава Мудрого. Це велика честь", - написав Кумох у Twitter у четвер.

"Якщо ми з колегами змогли підтримати боротьбу України на службі у Президента Польської Республіки, це є джерелом гордості для мене та Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польської Республіки", - наголосив міністр.

Кумох також подякував послу Польщі в Києві Бартошу Ціхоцькому та міністру Канцелярії президента Міхалу Дворчику за "участь у цій зворушливій церемонії". "Вся моя робота для президента Анджея Дуди в українських питаннях проводилася насамперед у співпраці з ними, із (заступником голови МЗС) Марціном Пшидачем та колегами з КППР. Дякую", - написав голова Бюро.

Нагорода для заслужених іноземців

Орден князя Ярослава Мудрого - українська державна нагорода, якою також можуть нагороджуватися іноземці за заслуги перед країною, зокрема, - у її міжнародних відносинах. Нагороду запровадив президент Леонід Кучма у 1995 році.

Серед поляків, удостоєних цієї нагороди від початку повномасштабної агресії Росії проти України, були прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, голова ПіС, а тоді також віце-прем’єр Ярослав Качиньський, віце-прем’єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак, заступник прем’єр-міністра і глава Міністерства культури та національної спадщини Пьотр Глінський та міністр канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP