TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Тетяна перетнула кордон в Медиці і зникла. Поліція шукає жінку, в Перемишлі її чекає чоловік

9 marca 2022, 15:27

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Uchodźczyni mówi o swojej ucieczce
Uchodźczyni mówi o swojej ucieczceTVN24
wideo 2/4
TVN24Біженка з України розповідає про свою втечу

28 лютого 71-річна українка Тетяна Колаченко перетнула польський кордон у Медиці Підкарпатської області. Жінка подорожувала з чоловіком, але з української сторони їх розділили. Куди пішла пані Тетяна після перетину кордону, невідомо. Поліція її шукає.

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Це вже чотирнадцята доба російського вторгнення в Україну. Тільки напередодні до Польщі втекло 1,27 мільйона біженців з України, повідомила в середу Прикордонна Служба. Серед українців, які перетнули польсько-український кордон, є 71-річна Тетяна Колаченко. Більше тижня жінка не виходить на зв'язок з рідними.

У Перемишлі на 71-річну жінку чекає чоловік

Поліція в Перемишля шукає Тетяну Колаченко. За наданою інформацією, 28 лютого о 3.45 її оформили у Медиці. Відразу після перетину кордону жінка поїхала у невідомому напрямку. – Жінка була з чоловіком. На жаль, на українській стороні їх розділили, і кожен з них перетнув кордон окремо. До цього часу загублена жінка не виходила на зв’язок зі своїм чоловіком, який спочатку потрапив до пункту для біженців у початковій школі №14 у Перемишлі, а зараз перебуває в лікарні – інформує штабний працівник поліції Малгожата Чеховська, речниця поліції Перемишля.

Що відомо про пані Тетяну? Народилася 12 листопада 1951 року в Дружківці. Жінка проживала в селі Яковлівка на Донеччині. Літня жінка, має зріст 158 сантиметрів, струнке тіло та довге сиве волосся, яке вона збирає в пучок. Має блакитні очі. Спеціальні відзнаки: немає. Жінка, на жаль, не має при собі ні документів, ні телефону. Востаннє, коли її бачили, вона була одягнена в довгу темну куртку та чорні брюки. На голові мала світлу хустку.

«Вони мають тільки один одного, й війна їх розлучила»

– Будемо вдячні кожному, хто поширить інформацію про пошуки пані Тетяни. Це - літня людина, якій, безперечно, важко в цій ситуації. Вони з чоловіком мають лише один одного, а тепер їх розділила війна. Ми робимо все, щоб вони знову були разом - каже Чеховська.

Багато користувачів Інтернету вже опублікували повідомлення про розшук пані Тетяни. Деякі з них також додали фото жінки. За даними поліції, фото не показує загиблої. – У чоловіка не було жодної фотографії дружини з собою, тому показати її зображення неможливо – додає речниця.

„Усіх, кому відомо про місцеперебування зниклої особи або інформацію, яка могла б сприяти розшуку жінки, просимо звертатися до відділу поліції Перемишля за телефонами 47 823 33 25, 47 823 33 10 або за номером екстреної допомоги 112”.

Поліція в Перемишлі.

Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Ukraina
Rosja
Konflikty zbrojne Rosji
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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pp//now
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TVN24, PAP, Reuters

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kris/ams
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Aktualizacja:
Autor:
akw/dap
Źródło:
TVN24, PAP

Już około dwóch tysięcy ukraińskich rodzin skorzystało z pakietów pomocowych, które są wydawane na stadionie miejskim w Krakowie. Magistrat poinformował jednak, że od piątku (11 marca) akcja będzie wstrzymana. Skończyły się bowiem zapasy żywności, która była tu przynoszona przez krakowian w ramach miejskiej zbiórki. Niemniej zbiórka darów nadal trwa. Miasto apeluje też o pomoc do sklepów spożywczych.

"Skończyły się zapasy". W Krakowie czasowo wstrzymują wydawanie pakietów pomocowych

Kraków

"Skończyły się zapasy". W Krakowie czasowo wstrzymują wydawanie pakietów pomocowych

9 marca 2022, 13:21

Kraków

Autor:
tm/gp
Źródło:
tvn24.pl

Specustawa o pomocy ukraińskim uchodźcom to projekt, który ma odpowiedzieć na potrzeby związane z napływem obywateli Ukrainy do naszego kraju. Zawiera też przepisy o braku odpowiedzialności urzędników za decyzje podejmowane między innymi w przeszłości, w czasie epidemii COVID-19. Przepis został wycofany w trakcie posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Jednak następnego dnia powrócił w nowej formie. - Rząd premiera Morawieckiego idzie dokładnie tą samą drogą, co Władimir Putin. Tam rosyjska Duma w 2020 roku przegłosowała przepisy o bezkarności dożywotnio dla polityków - zauważył poseł KO Dariusz Joński.

Wraca zapis o bezkarności. "Rozgrzesza ich nawet z przestępstw, które popełnili w pandemii"

Polska

Wraca zapis o bezkarności. "Rozgrzesza ich nawet z przestępstw, które popełnili w pandemii"

9 marca 2022, 14:45

Polska

Autor:
akw/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Mateusz Morawiecki pytany był w Wiedniu o polską propozycję przekazania myśliwców MiG-29 stronie amerykańskiej. - Nie zgodziliśmy się, aby samodzielnie dostarczać samoloty, ponieważ musi to być decyzja całego NATO - odpowiedział. W stolicy Austrii premier rozmawiał z kanclerzem Karlem Nehammerem o odpowiedzi Europy na rosyjską agresję na Ukrainę.

Premier: przekazanie samolotów musiałoby być decyzją całego NATO

Świat

Premier: przekazanie samolotów musiałoby być decyzją całego NATO

9 marca 2022, 12:37

Świat

Autor:
akw/dap
Źródło:
TVN24, PAP

Myśliwce MiG-29 są w polskiej armii od 1989 roku, obecnie służy ich 28. We wtorek polski rząd zaproponował, by przekazać je "do dyspozycji władz Stanów Zjednoczonych", co jednak nie spotkało się z aprobatą Pentagonu. Przedstawiamy informacje o myśliwcach MiG-29.

MiG-29. Jakie są jego możliwości? Ile takich myśliwców jest w polskim lotnictwie?

Polska

MiG-29. Jakie są jego możliwości? Ile takich myśliwców jest w polskim lotnictwie?

9 marca 2022, 12:44

Polska

Autor:
ads/dap
Źródło:
tvn24.pl, samoloty.pl

Korespondent TVN24 Wojciech Bojanowski relacjonuje sytuację na Ukrainie. W środę był w okolicach Kijowa i pokazał, jak ukraińskie kobiety pracują, by zapewnić "linię wsparcia" dla żołnierzy. - Ludzie przywożą to, co mogą - jajka, warzywa, pieką chleby. Wszystko jest tutaj sortowane i później zawożone na posterunki, na pierwszą linię frontu. Dziesiątki osób pracują też tutaj przez cały dzień, szyjąc siatki maskujące - opowiadał Bojanowski.

Ukraina. Zbierają jedzenie, szyją siatki maskujące, wysyłają na front. Kobiety pomagają żołnierzom

Polska

Ukraina. Zbierają jedzenie, szyją siatki maskujące, wysyłają na front. Kobiety pomagają żołnierzom

9 marca 2022, 13:40

Polska

Źródło:
TVN24

Mieszkańcy Odessy chcą uchronić przed ewentualnymi zniszczeniami jeden z najsłynniejszych symboli miasta. Pomnik księcia de Richelieu na bulwarze Nadmorskim został obłożony workami z piaskiem. Środa jest czternastym dniem rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę.

Odessa: mieszkańcy chcą uchronić symbol miasta przed zniszczeniami

Świat

Odessa: mieszkańcy chcą uchronić symbol miasta przed zniszczeniami

9 marca 2022, 15:14

Świat

Autor:
tas/kg
Źródło:
Ukraińska Prawda, Radio Swoboda

Wiceburmistrz Mariupola Siergiej Orłow - w środę w rozmowie z Michałem Sznajderem, prowadzącym TVN24 BiS - przedstawił aktualną sytuację w mieście. - To, co się tu dzieje, to ludobójstwo. Ostrzeliwują cywilów. Mamy autobusy gotowe do ewakuacji, ale nie możemy jej przeprowadzić, bo jest ciągłe bombardowanie ze strony Rosjan - mówił. Dodawał, że mieszkańcy od ośmiu dni nie mają wody, ogrzewania i prądu. - Gotują na ulicach paląc drewnem. Zbierają śnieg, żeby go roztopić. Tak to obecnie wygląda - opisywał.

Gotują na ulicach, palą drewnem. Są gotowi do ewakuacji, ale "otrzymują ciągły, nieprzerwany ostrzał ze strony Rosjan"

Świat

Gotują na ulicach, palą drewnem. Są gotowi do ewakuacji, ale "otrzymują ciągły, nieprzerwany ostrzał ze strony Rosjan"

9 marca 2022, 13:38

Świat

Autor:
ww/
tam
Źródło:
TVN24

Unia Europejska zatwierdziła nowy pakiet sankcji wymierzonych w rosyjskich oligarchów - poinformowali francuscy urzędnicy. Restrykcje mają objąć również sektor morski oraz trzy białoruskie banki.

Unia Europejska przyjęła nowy pakiet sankcji wobec Rosji i Białorusi

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Autor:
ToL
Źródło:
PAP

Złoty umacnia się w środę wobec głównych walut: euro kosztuje 4,82 zł, dolar 4,39 zł, a frank szwajcarski 4,73 zł.

Złoty nabiera sił. "Rynki bardzo chcą wierzyć w jakikolwiek scenariusz deeskalacji"

Z kraju

Złoty nabiera sił. "Rynki bardzo chcą wierzyć w jakikolwiek scenariusz deeskalacji"

9 marca 2022, 11:15

Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP

Gdzie i jak szukać schronienia tuż po przyjeździe do Polski? Publikujemy listę stron internetowych, infolinii oraz fundacji, które przydadzą się osobom, które uciekły z Ukrainy do Polski przed wojną i szukają mieszkania.

Uciekają przed wojną, w Polsce szukają dachu nad głową. Gdzie i jak znaleźć schronienie

Poznań

Uciekają przed wojną, w Polsce szukają dachu nad głową. Gdzie i jak znaleźć schronienie

9 marca 2022, 15:09

Poznań

Autor:
aa/gp
Źródło:
TVN24

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

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Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

26 lutego 2022, 8:15

Najnowsze

Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Amerykańska agencja Fitch zrewidowała kredytową ocenę Rosji z "B" do "C", czyli do poziomu śmieciowego. Podkreśliła, że niewypłacalność tego kraju jest nieuchronna. Wcześniej rating Rosji obniżały inne agencje.

Rosyjska gospodarka na poziomie śmieciowym. "Nieuchronnie zbliża się niewypłacalność"

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Rosyjska gospodarka na poziomie śmieciowym. "Nieuchronnie zbliża się niewypłacalność"

9 marca 2022, 9:57

Ze świata

Autor:
mp
Źródło:
PAP

Były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak analizował - w środę na antenie TVN24 - mapę pokazującą dotychczasowy przebieg rosyjskich ataków na ukraińskie miasta. Skupił się między innymi na sytuacji wokół Kijowa.

"Rosjanie stracili zdolność do prowadzenia głębokich operacji". Generał Skrzypczak analizuje mapę inwazji

Świat

"Rosjanie stracili zdolność do prowadzenia głębokich operacji". Generał Skrzypczak analizuje mapę inwazji

9 marca 2022, 9:19

Świat

Autor:
akw/
tam
Źródło:
TVN24

Po napaści Rosji na Ukrainę liczba osób podróżujących pociągami między Petersburgiem a Helsinkami wzrosła blisko dziesięciokrotnie - informują fińskie media. Obecnie ponad 70 proc. przybywających do Finlandii tą drogą to Rosjanie. Fińskie Koleje Państwowe zabiegają, aby dodać do rozkładu trzeci pociąg.

10-krotny wzrost liczby pasażerów z Petersburga do Helsinek

Świat

10-krotny wzrost liczby pasażerów z Petersburga do Helsinek

9 marca 2022, 8:44

Świat

Autor:
asty/
tam
Źródło:
PAP

Dworzec Centralny kolejny dzień z rzędu pełen jest uchodźców z Ukrainy. - Wojna trwa już dwa tygodnie, a wszystko to, co tu państwo widzą, jest robione siłami wolontariuszy. Nie ma tu takiego prawdziwego koordynatora. Jesteśmy trochę kolektywem, który się zgadał. Każdy przychodzi, kiedy może i odchodzi, kiedy musi. Nie ma tutaj osoby odpowiedzialnej - ocenił Łukasz Supergan, ratownik medyczny i wolontariusz. MSWiA zapowiada, że do koordynacji działań pomocowych zaangażowana zostanie straż pożarna.

"Wszystko to jest robione siłami wolontariuszy. Nie ma koordynatora". Tę rolę na Centralnym przejmą strażacy

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"Wszystko to jest robione siłami wolontariuszy. Nie ma koordynatora". Tę rolę na Centralnym przejmą strażacy

9 marca 2022, 12:38

Śródmieście

Autor:
kk/r
Źródło:
PAP / Radio Zet

Wyższe stopy procentowe będą szczególnie dotkliwe dla osób, które samodzielnie zaciągnęły złotowy kredyt mieszkaniowy niedawno i jednocześnie spłacały inne zobowiązania kredytowe - wskazało Biuro Informacji Kredytowej. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej bezpośrednio wpłynie także na spadek dostępności kredytu mieszkaniowego, ponieważ jeszcze bardziej ograniczy zdolność kredytową.

W tych kredytobiorców najmocniej uderzą podwyżki stóp. Eksperci wyjaśniają

Pieniądze

W tych kredytobiorców najmocniej uderzą podwyżki stóp. Eksperci wyjaśniają

9 marca 2022, 9:07

Pieniądze

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

26 lutego Lilia z córką wsiadły we Lwowie do pociągu i pojechały do Katowic. 8 marca obie poszły do polskiej szkoły - dziewczynka do 6 klasy, a mama do pracy. Nie planują jednak zostać w Polsce. Wzięły tylko jedną walizkę. - Troszkę ubrań na czas, kiedy zrobi się cieplej, ale tak do 10 stopni najwyżej. Mam nadzieję, że ta wojna szybko się skończy i do miesiąca wrócimy do domu - mówi lwowianka.

Lilia już pracuje w szkole w Katowicach, jej córka zaczęła mówić po polsku. Za miesiąc chcą wrócić do Lwowa

Katowice

Lilia już pracuje w szkole w Katowicach, jej córka zaczęła mówić po polsku. Za miesiąc chcą wrócić do Lwowa

9 marca 2022, 13:23

Katowice

Autor:
Małgorzata
Goślińska
Źródło:
tvn24.pl

71-letnia Tetiana Kolachenko z Ukrainy przekroczyła 28 lutego polską granicę w Medyce (woj. podkarpackie). Kobieta podróżowała z mężem, ale jeszcze po stronie ukraińskiej zostali rozdzieleni. Nie wiadomo, gdzie udała się pani Tetiana po przekroczeniu granicy. Zaginionej szuka policja.

Tetiana przekroczyła granicę w Medyce i zniknęła. Kobiety szuka policja, w Przemyślu czeka na nią mąż

Polska

Tetiana przekroczyła granicę w Medyce i zniknęła. Kobiety szuka policja, w Przemyślu czeka na nią mąż

9 marca 2022, 10:21

Polska

Autor:
aa/gp
Źródło:
TVN24

Mała dziewczynka zaśpiewała w kijowskim schronie ukraińską wersję piosenki "Let It Go" z filmu animowanego "Kraina lodu". Kiedy nagranie z jej występu opublikowała jedna z mieszkanek Kijowa, o Amelii usłyszał cały świat. Głos zabrała również autorka utworu, Kristen Anderson-Lopez. "Sposób, w jaki to śpiewasz, jest jak magiczna sztuczka, która rozprzestrzenia światło w twoim sercu i leczy każdego, kto ją usłyszy"- napisała w mediach społecznościowych.

Amelia zaśpiewała w kijowskim schronie piosenkę z "Krainy lodu". Napisała do niej autorka utworu

Świat

Amelia zaśpiewała w kijowskim schronie piosenkę z "Krainy lodu". Napisała do niej autorka utworu

9 marca 2022, 10:37

Świat

Autor:
MAK/gp
Źródło:
TVN24

Aktorka Jennifer Aniston z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zamieściła w mediach społecznościowych wpis z wyrazami uznania dla kobiet, które walczą w Ukrainie. Gwiazda wskazała również kilka organizacji, które pomagają ukraińskim żołnierzom i uchodźcom, również na terenie Polski. 

Jennifer Aniston oddała hołd walczącym Ukrainkom: "Jesteście niesamowite"

Kultura i styl

Jennifer Aniston oddała hołd walczącym Ukrainkom: "Jesteście niesamowite"

9 marca 2022, 13:12

Kultura i styl

Autor:
est//az
Źródło:
TVN24.pl

Fiat 126p należący do hollywoodzkiego aktora Toma Hanksa trafił na aukcję. Auto, które Hanks w 2017 roku dostał z Bielska-Białej, zostało sprzedane za 83 500 dolarów. Zebrane pieniądze zasilą konto kampanii Hidden Heroes, której celem jest wspieranie osób opiekujących się rannymi żołnierzami czynnej służby wojskowej oraz weteranami wojennymi. 

Fiat 126p Toma Hanksa sprzedany za ponad 83 tysiące dolarów

Kultura i styl

Fiat 126p Toma Hanksa sprzedany za ponad 83 tysiące dolarów

9 marca 2022, 15:06

Kultura i styl

Autor:
tmw/
tam
Źródło:
Bring A Trailer, tvn24.pl

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Польський ринок праці може поглинути близько півмільйона працівників за півроку, а згодом – ще 200 тисяч, – заявив засновник Personnel Service Кшиштоф Інглот. Він додав, що спеціальний закон є виходом на ринок праці для українських біженців.

Польський ринок праці та біженці з України. «В нас можуть знайти роботу 700 тисяч людей»

TVN24 po ukraińsku

Польський ринок праці та біженці з України. «В нас можуть знайти роботу 700 тисяч людей»

8 marca 2022, 11:36

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Ciała trójki dzieci znaleziono w środę w jednym z mieszkań w Płocku. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że to osoby w wieku od 10 do 17 lat. Na ich szyjach ujawnione zostały rany cięte. W chwili interwencji służb w lokalu nie było osób dorosłych.

Ciała trójki dzieci w mieszkaniu w Płocku. Według prokuratury miały rany cięte szyi

Okolice

Ciała trójki dzieci w mieszkaniu w Płocku. Według prokuratury miały rany cięte szyi

9 marca 2022, 13:32

Okolice

Autor:
kk/r
Źródło:
PAP

Wrak statku Endurance, którym irlandzki podróżnik sir Ernest Shackleton prowadził badania Antarktydy, został odnaleziony na Morzu Weddella, u wybrzeży Antarktydy - ogłosiła w środę brytyjska organizacja Falklands Maritime Heritage Trust.

Na Morzu Weddella odnaleziono wrak statku Endurance. "Jest w nienaruszonym stanie"

Świat

Na Morzu Weddella odnaleziono wrak statku Endurance. "Jest w nienaruszonym stanie"

9 marca 2022, 9:45

Świat

Autor:
anw
Źródło:
Reuters, endurance22.org

Badanie przeprowadzone przez brytyjskich i szwedzkich naukowców wykazało, że niektóre białka obecne we krwi są potencjalnie związane z ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19. Wnioski opublikowano na łamach "PLOS Genetics".

Białko decydujące o grupie krwi może wpływać na przebieg COVID-19

Nauka

Białko decydujące o grupie krwi może wpływać na przebieg COVID-19

9 marca 2022, 8:32

Nauka

Autor:
anw
Źródło:
PAP, journals.plos.org

W ostatnią niedzielę marca przechodzimy z czasu zimowego na letni i wówczas przestawiamy wskazówki zegarów z 2.00 na 3.00. Oznacza to, że będziemy spali o godzinę krócej. W 2022 roku zmiana na czas letni wypada 27 marca. 

Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawimy zegarki?

Z kraju

Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawimy zegarki?

8 marca 2022, 13:35

Z kraju

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes