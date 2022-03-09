Тетяна перетнула кордон в Медиці і зникла. Поліція шукає жінку, в Перемишлі її чекає чоловік

28 лютого 71-річна українка Тетяна Колаченко перетнула польський кордон у Медиці Підкарпатської області. Жінка подорожувала з чоловіком, але з української сторони їх розділили. Куди пішла пані Тетяна після перетину кордону, невідомо. Поліція її шукає.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Це вже чотирнадцята доба російського вторгнення в Україну. Тільки напередодні до Польщі втекло 1,27 мільйона біженців з України, повідомила в середу Прикордонна Служба. Серед українців, які перетнули польсько-український кордон, є 71-річна Тетяна Колаченко. Більше тижня жінка не виходить на зв'язок з рідними.

У Перемишлі на 71-річну жінку чекає чоловік

Поліція в Перемишля шукає Тетяну Колаченко. За наданою інформацією, 28 лютого о 3.45 її оформили у Медиці. Відразу після перетину кордону жінка поїхала у невідомому напрямку. – Жінка була з чоловіком. На жаль, на українській стороні їх розділили, і кожен з них перетнув кордон окремо. До цього часу загублена жінка не виходила на зв’язок зі своїм чоловіком, який спочатку потрапив до пункту для біженців у початковій школі №14 у Перемишлі, а зараз перебуває в лікарні – інформує штабний працівник поліції Малгожата Чеховська, речниця поліції Перемишля.

Що відомо про пані Тетяну? Народилася 12 листопада 1951 року в Дружківці. Жінка проживала в селі Яковлівка на Донеччині. Літня жінка, має зріст 158 сантиметрів, струнке тіло та довге сиве волосся, яке вона збирає в пучок. Має блакитні очі. Спеціальні відзнаки: немає. Жінка, на жаль, не має при собі ні документів, ні телефону. Востаннє, коли її бачили, вона була одягнена в довгу темну куртку та чорні брюки. На голові мала світлу хустку.

«Вони мають тільки один одного, й війна їх розлучила»

– Будемо вдячні кожному, хто поширить інформацію про пошуки пані Тетяни. Це - літня людина, якій, безперечно, важко в цій ситуації. Вони з чоловіком мають лише один одного, а тепер їх розділила війна. Ми робимо все, щоб вони знову були разом - каже Чеховська.

Багато користувачів Інтернету вже опублікували повідомлення про розшук пані Тетяни. Деякі з них також додали фото жінки. За даними поліції, фото не показує загиблої. – У чоловіка не було жодної фотографії дружини з собою, тому показати її зображення неможливо – додає речниця.

„Усіх, кому відомо про місцеперебування зниклої особи або інформацію, яка могла б сприяти розшуку жінки, просимо звертатися до відділу поліції Перемишля за телефонами 47 823 33 25, 47 823 33 10 або за номером екстреної допомоги 112”.

Поліція в Перемишлі.

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl