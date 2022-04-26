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Вторгнення Росії в Україну. Олександр Кваснєвський: Можемо втішити себе одним. Використання атомної кнопки пов’язане з процедурами

26 kwietnia 2022, 18:40

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Kwaśniewski: Możemy się pocieszać jednym. Użycie guzika atomowego jest związane z procedurami
Kwaśniewski: Możemy się pocieszać jednym. Użycie guzika atomowego jest związane z proceduramiTVN24
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TVN24Kwaśniewski: Możemy się pocieszać jednym. Użycie guzika atomowego jest związane z procedurami

Маю нездоланне враження, що Володимир Путін все ж хоче цілу Україну. Він одержимий, - сказав у "Розмові Пясецького" колишній президент Олександр Кваснєвський. На його думку, "Росія не зацікавлена ​​в жодній мирній угоді".

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Вівторок це 62-й день вторгнення Росії в Україну. Колишній президент Олександр Кваснєвський, коли його запитали в «Розмові Пясецького», чи бачить він якусь перспективу припинення цієї війни, сказав, що «наразі це надзвичайно складно, тому що має нездоланне враження, що Путін усе ж хоче цілу Україну».

- Я завжди говорив про це, з моїх розмов з ним було видно, що він одержимий", - додав Кваснєвський.

– У цій одержимості, особливо після затоплення крейсера («Москва» – ред.), яке він розглядає як образу честі, я боюся, що Росія не зацікавлена ​​в будь-якій мирній угоді і продовжуватиме атакувати Україну, – відзначив він.

З іншого боку, додав Кваснєвський, президент України Володимир Зеленський "сьогодні також має великі труднощі з тим аби погодитися  на мирну угоду, яка б забрала Донбас, Луганськ, Крим, Херсон і так далі". – Я думаю, що форма мирної угоди, чи такого собі ідеального миру дуже нечітка, – сказав він.

- Б’юся об заклад, що це буде радше тривалий, виснажливий, надзвичайно кривавий конфлікт, – сказав екс-президент.

Кваснєвський: Рішення Путіна не підлягають жодному, елементарному контролю

Квасьневський також сказав, що є питання щодо того, яка інформація доходить до Путіна.

– Нещодавно я читав аналіз когось з наближених до Путіна про те, що він дивиться російське телебачення і вірить йому. Навколо нього немає жодного сміливця, який повідомив би справжню інформацію, - сказав він.

Кваснєвський підкреслив, що жодне з рішень Путіна «не стикається з  жодним елементом контролю».

– Можемо тішитися хіба що тим, що використання атомної кнопки, усе ж  пов’язане з процедурами. Це відбувається на багатьох рівнях, - додав він.

«Активність президента – це необхідність, і добре, що це відбувається»

Кваснєвський відзначив дії президента Анджея Дуди та уряду ПіС перед лицем російської агресії проти України.

– Вони активні, і це найголовніше. Дають раду. Зрештою важко уявити, що було б по іншому, оскільки ми прифронтова країна, - сказав він.

– Активність президента – це необхідність, і добре, що це відбувається, – додав він.

– Проте я вважаю, що ми виходимо на новий етап. Зараз  найважливішою є військова допомога Україні, і Польща є сильним адвокатом такої допомоги, вона подає приклад. Від українців знаю, що все йде добре (...) Важливо, що ми це робимо, а не галасуємо на цю тему, - додав він.

Кваснєвський сказав, що починається черговий етап, який «покаже рівень дипломатії і президентської, і міністрів, і це є пошук мирних рішень».

Кваснєвський: виграш Ле Пен був би загрозою для існуючого Європейського Союзу

Кваснєвський також відреагував на президентські вибори у Франції, де в неділю на другу каденцію був обраний Еммануель Макрон. На запитання, чи вважає він ці вибори відповіддю на запитання бути чи не бути Європейському Союзу, колишній президент Польщі відповів, що «значною мірою так». На його думку, перемога ультраправої Марін Ле Пен була б «загрозою для існуючого Європейського Союзу». 

- Це було б скасування багатьох спільних проектів Європейського Союзу, - додав він і підкреслив, що «Франція відіграє важливу роль, і добре, що Ле Пен програла».

Колишній президент відзначив, що "те, що прем'єр-міністр (Матеуш) Моравецький казав перед самими виборами, було грубою помилкою".

- Це була ставка на одного коня у перегонах, в яких інший кінь мав більше шансів, - додав він. 

- Гадаю, що ПіС нарешті зрозуміла, що для нас окрім НАТО ще й Європейський Союз є одним з якорів безпеки, - сказав Кваснєвський і підкреслив, що «якщо мрією українців є вступ до Європейського Союзу, то розтлумачте, чому Польща хотіла б з нього вийти? Це не має жодного сенсу».

Кваснєвський: Політика Німеччини надто пасивна

На запитання, чи не розчарований він ставленням Німеччини до війни в Україні, Кваснєвський відповів, що не схвалює її. "Я вважаю цю політику занадто пасивною", - додав він.

Кваснєвський сказав, що ментальна проблема німців у стосунку до росіян має історичну природу. Він додав, що "у них (німців – Ред.) є відчуття великої відповідальності за Другу світову війну як щодо Польщі так і щодо Росії ".

- Вони не хотіли б вчинити щось, що б знову показало їх у ролі окупантів, агресорів, - сказав Кваснєвський. Іншим питанням, додав він, є "пацифізм, який народився і був нав'язаний Німеччині після Другої світової війни".

Він також звернув увагу на бізнес.

– Німці завжди вважали, що нафта і газ з Росії – це природний елемент бізнесу, і його потрібно використовувати. Вони занадто звикли до цього, і вибратися з цього для них сьогодні - величезна проблема, - підкреслив Кваснєвський.

- Наступний елемент. На жаль, ця війна зачепила їх у момент, коли вони лише вчаться діяти з тим новим урядом і коаліцією. Це дуже незрілий політичний лад на даний момент, - сказав він.

«Недооцінили Путіна»

Кваснєвський також зазначив, що «неодноразово говорили, що Росію потрібно залучити до Європи, що найбільшою помилкою було б ізолювати Росію, відсунути її».

– Це, звісно, ​​зіткнулося з агресивною імперською політикою Путіна. Це їхнє найбільше розчарування, поразка і німців, і французів. Вони недооцінили Путіна. Вони помилилися в оцінці російських настроїв. «Згода на російський імперіалізм — це не лише згода еліт, це згода на жаль істотної часьтини, я б навіть сказав - більшості російського суспільства», — сказав він.

На його думку, «у Німеччині посилюється відчуття сорому, що таке сидіння верхи на барикаді не личить найбільш потужній економіці Європи».

- Я очікую змін у цій політиці, - додав він.

Кваснєвський: я собі не уявляю припиненрня сплати внеску до ЄС

У «Розмові Пясецького» Кваснєвського також запитали, чи може він уявити призупинення сплати польського внеску до Євросоюзу? Він відповів, що не може.

– Особливо зараз, коли війна, це якесь божевілля. Це повернення на порядок денний конфлікту з Євросоюзом в ситуації, коли нам, як повітря, потрібна єдність і сила Європейського Союзу, - додав він.

Минулого тижня міністр канцелярії прем'єр-міністра Міхал Вуйцик і заступник міністра клімату та навколишнього середовища Яцек Оздоба оголосили, що на наступному засіданні уряду Solidarna Polska, політиками якої вони є, запропонує «для дискусії» призупинення сплати членських внесків до ЄС  через те, що ЄС ще не перерахував Польщі кошти на біженців з України.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

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Tagi:
Aleksander Kwaśniewski
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Rosja
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

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Autor:
ib\mtom
Źródło:
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Świat

Autor:
js\mtom
Źródło:
PAP

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Źródło:
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bc//az
Źródło:
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Autor:
ft\mtom
Źródło:
Wall Street Journal, Reuters

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Autor:
bc//az
Źródło:
ABC News, CNN, CBS

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Irlandzcy naukowcy: Indiana Jones miał rację. Im mniejszy skorpion, tym bardziej jadowity

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Ciekawostki

Autor:
anw
Źródło:
PAP, https://www.mdpi.com/

Pragnący zachować anonimowość mężczyzna, który dwadzieścia lat przepracował na superjachtach, opowiedział dziennikowi "The Times" o ekstrawagancjach i wymaganiach ich właścicieli. Między innymi o milionerze, który lubił jeść świeże homary, ilekroć był na pokładzie. A ponieważ nigdy nie było wiadomo, kiedy się zjawi, musiały być gotowe codziennie.

"Świeży homar zawsze musiał być gotowy, na wypadek gdyby zjawił się właściciel." Wyznania pracownika superjachtu

Świat

"Świeży homar zawsze musiał być gotowy, na wypadek gdyby zjawił się właściciel." Wyznania pracownika superjachtu

26 kwietnia 2022, 11:00

Świat

Autor:
wac//az
Źródło:
The Times, The Guardian

Pili alkohol, byli głośni i wulgarni. Gdy zwrócił im uwagę, zaczęli okładać go pięściami. Pan Tadeusz, ciężko pobity kierowca MPK Poznań, przez trzy miesiące nie był w stanie pracować. Jeden z napastników chciał dobrowolnie poddać się karze. Kierowca propozycję odrzucił - jego zdaniem proponowany wymiar kary i zadośćuczynienia były zbyt niskie.

Brutalnie pobity kierowca MPK nie zgadza się na proponowaną karę dla napastnika. Będzie normalny proces

Poznań

Brutalnie pobity kierowca MPK nie zgadza się na proponowaną karę dla napastnika. Będzie normalny proces

26 kwietnia 2022, 8:51

Poznań

Autor:
FC//rzw
Źródło:
PAP, TVN 24 Poznań

Dyrekcja szpitala w Kaliszu (województwo wielkopolskie) zareagowała na skargę siostry jednego z pacjentów. "Jest mi bardzo przykro, że podczas pobytu doszło do opisanej sytuacji" - napisał dyrektor placówki. 46-latek zmagający się z chorobami serca był unieruchamiany w łóżku za pomocą pasów bezpieczeństwa, bo według personelu miał się zachowywać agresywnie. Kierownictwo placówki zapewniło, że dołoży "wszelkich starań, aby sytuacja podobna nigdy więcej nie miała miejsca".

Szpital w Kaliszu przeprasza rodzinę pacjenta. 46-latka przypinano pasami do łóżka. Doznał obrzęku rąk

Poznań

Szpital w Kaliszu przeprasza rodzinę pacjenta. 46-latka przypinano pasami do łóżka. Doznał obrzęku rąk

26 kwietnia 2022, 9:24

Poznań

Autor:
aa//rzw
Źródło:
PAP

Po sobotnim wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju ratownicy poszukiwali czterech górników. Około godziny 15, po obniżeniu lustra wody o pół metra, udało im się dotrzeć do jednego z nich. - Obecnie jest podejmowana próba wydostania spod wody oraz przetransportowania poszkodowanego do bazy, następnie na powierzchnię - poinformował przedstawiciel kopalni. W katastrofie potwierdzono dotąd śmierć sześciu górników.

Trwa pompowanie wody na dole kopalni Zofiówka. Nie żyje sześciu górników, ratownicy dotarli do kolejnego

Katowice

Trwa pompowanie wody na dole kopalni Zofiówka. Nie żyje sześciu górników, ratownicy dotarli do kolejnego

26 kwietnia 2022, 9:01
Aktualizacja: 26 kwietnia 2022, 15:25

Katowice

Aktualizacja:
Autor:
mag//rzw
Źródło:
PAP, TVN24 Katowice

W kopalni Pniówek doszło do wybuchów metanu, kilka dni później był wstrząs i wypływ metanu w kopalni Zofiówka. Do poniedziałkowego poranka potwierdzono śmierć łącznie - w obu tych tragediach - 13 górników. Czterech pracowników kopalni Zofiówka zostało we wtorek odnalezionych, z czego dwóch jest transportowanych na powierzchnię. Siedmiu górników z Pniówka jest uznanych za zaginionych.

"Czarny tydzień" polskiego górnictwa. Dwa tragiczne wypadki, w kopalniach Pniówek i Zofiówka. Bilans ofiar

Katowice

"Czarny tydzień" polskiego górnictwa. Dwa tragiczne wypadki, w kopalniach Pniówek i Zofiówka. Bilans ofiar

25 kwietnia 2022, 11:34
Aktualizacja: 26 kwietnia 2022, 18:52

Katowice

Aktualizacja:
Autor:
MAK,TC//rzw
Źródło:
TVN24/PAP

Zmarła Jadwiga Chruściel "Kozaczek", córka dowódcy Powstania Warszawskiego gen. Antoniego Chruściela "Montera". W trakcie powstania miała 16 lat, była łączniczką sztabu I Obwodu AK Śródmieście.

Nie żyje Jadwiga Chruściel "Kozaczek", córka dowódcy Powstania Warszawskiego

Najnowsze

Nie żyje Jadwiga Chruściel "Kozaczek", córka dowódcy Powstania Warszawskiego

26 kwietnia 2022, 16:30

Najnowsze

Autor:
MAK
Źródło:
PAP

We wtorek przed Centrum Pomocy Puławska 20, gdzie obywatele Ukrainy mogą zaopatrzyć się w artykuły pierwszej potrzeby, ustawiła się długa kolejka. Niektórzy czekali już od siódmej rano.

Tłum uchodźców przed sklepem z darmowymi produktami. Można tu dostać ubrania, środki higieniczne i żywność

Mokotów

Tłum uchodźców przed sklepem z darmowymi produktami. Można tu dostać ubrania, środki higieniczne i żywność

26 kwietnia 2022, 17:05

Mokotów

Autor:
dg
Źródło:
tvnwarszawa.pl, Dzień Dobry TVN

Jubileuszowa 15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera w Krakowie odbędzie się w dniach 29 kwietnia-8 maja. W programie znalazły się seanse filmowe nie tylko w najbardziej urokliwych salach kinowych małopolskiej stolicy, ale również w różnych jej zakątkach. Ponadto zaplanowano spotkania z filmowczyniami i filmowcami, warsztaty i koncerty. Po raz drugi serwis Player.pl objął patronatem tytularnym cykl wydarzeń wokół seriali Player SerialCon. Prezentujemy wszystko, co warto wiedzieć przed wielkim świętem kina niezależnego.

Mastercard Off Camera 2022. Co warto wiedzieć o 15. edycji festiwalu

Kultura i styl

Mastercard Off Camera 2022. Co warto wiedzieć o 15. edycji festiwalu

26 kwietnia 2022, 14:22

Kultura i styl

Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

W poniedziałek aktor Johnny Depp zakończył swoje zeznania w procesie o zniesławienie przeciwko byłej żonie Amber Heard. Przed sądem odtworzono między innymi nagranie z rozmowy, która miała miejsce po tym, jak w 2016 roku sąd w Los Angeles zakazał aktorowi zbliżania się do Heard z uwagi na oskarżenia o stosowanie przemocy.

Johnny Depp zakończył zeznania przed sądem w sprawie przeciwko Amber Heard

Kultura i styl

Johnny Depp zakończył zeznania przed sądem w sprawie przeciwko Amber Heard

26 kwietnia 2022, 9:42

Kultura i styl

Autor:
ib\mtom
Źródło:
CNN/Reuters