Вторгнення Росії в Україну. Олександр Кваснєвський: Можемо втішити себе одним. Використання атомної кнопки пов’язане з процедурами

Około 150 spośród 267 miejskich pracowników socjalnych w Łodzi żąda podwyżek i protestuje przeciwko - jak to określają - "głodowemu wynagrodzeniu". Podają dane, że około 65 procent pracowników wykonuje obowiązki za minimalną płacę krajową. Kierownictwo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje podwyżkę o 320 złotych brutto, ale to kwota dla wielu nie do przyjęcia.