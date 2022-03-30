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Воєвода: маємо понад 34 тисячі місць для біженців з України

30 marca 2022, 15:23

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред
Źródło:
PAP
Punkt recepcyjny dla uchodźców na Torwarze
Punkt recepcyjny dla uchodźców na Torwarze TVN24
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TVN24Punkt recepcyjny dla uchodźców na Torwarze

У Мазовецькому воєводстві маємо понад 34 тисячі підготовлених для розміщення біженців місць, з них понад 15,5 тисяч вільні, – заявив у вівторок мазовецький воєвода Константи Радзивілл.

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Як зазначив воєвода, наразі в залах PTAK Warsaw Expo у Надажині перебуває понад 4,8 тисячі біженців з України, у Global Expo – 1,8 тис. осіб, а в Торварі — 200 людей.

"Ми намагаємося забезпечити якнайкращі умови в пункті прийому та місцях тимчасового проживання. Сьогодні в залі COS Torwar відбувся концерт оркестру Sinfonia Varsovia", - написав Радзивілл у Twitter.

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Надажин, 28 березня 2022 року. Пункт прийому біженців з УкраїниPAP/Mateusz Marek

У вівторок воєвода відвідав в Радомі один із складів гуманітарної допомоги, яким керує Мазовецьке воєводство. «У ньому зберігаються дари, які, за посередництвом Урядової агенції стратегічних резервів (RARS), передаються в Україну тим, хто потребує», - зазначив він.

Воєвода пояснив, що склад поповнюють завдяки сайту pomagamukrainie.gov.pl. «Дякую всім, хто без вагань відкрив свої серця і вирішив допомогти», – додав Константи Радзивіл.

В рамках гуманітарної допомоги, повідомив воєвода, в Україну було доставлено понад 2,5 млн. товарів.

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Autor:Ред

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Mateusz Marek

Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Wojna w Ukrainie
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wini//az
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Autor:
akr
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Autor:
js/
tam
Źródło:
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Autor:
ft/kg
Źródło:
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Autor:
mjz/
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Źródło:
PAP, BBC

Według ustaleń śledczych kobieta została wepchnięta do bagażnika na stacji paliw w Pszczynie i przez ponad dwa tygodnie więziona w różnych hotelach w województwie śląskim. Porywacze mieli ją zmuszać do podpisania dokumentów. Miała się zrzec dwóch samochodów bmw oraz zarządzania firmami. Odmówiła, wyskoczyła przez okno. Ucieczka udała się przy pomocy innej osoby. Prokuratura oskarżyła cztery osoby. Przed sądem staną trzej mężczyźni i kobieta. Nie przyznają się do winy.

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Autor:
mag/gp
Źródło:
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Autor:
FC/gp
Źródło:
TVN 24 Poznań

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Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

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Autor:
momo/kg
Źródło:
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Autor:
asty,ft/kg
Źródło:
PAP Reuters

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow spotkał się w środę ze swych chińskim odpowiednikiem Wangiem Yi. Resort dyplomacji Rosji przekazał, że politycy zgodzili się na rozszerzenie współpracy obydwu państw. Szef rosyjskiego MSZ przybył do Chin na konferencję poświęconą sytuacji w Afganistanie. Jest to jego pierwsza wizyta w Chinach od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 

Siergiej Ławrow w Chinach. Spotkał się z szefem chińskiej dyplomacji

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Autor:
ft/kg
Źródło:
Reuters, PAP

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Autor:
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Źródło:
PAP, TVN24
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Tatiana
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Autor:
Tatiana
Serwetnyk
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tvn24.pl
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Autor:
ps
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

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Jada Pinkett Smith przerwała milczenie. Pierwszy wpis od incydentu na Oscarach

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30 marca 2022, 5:32

Kultura i styl

Autor:
asty/kg
Źródło:
Reuters

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"Nie tolerujemy nikogo, kto bije kogokolwiek innego". Serena Williams i jej ojciec komentują zachowanie Willa Smitha

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Autor:
wini//az
Źródło:
TVN24 Kraków / NBC News

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki odniósł się w środę do słów wicemarszałka Marka Pęka z PiS, który oskarżył go o "zdradę stanu". - Jeżeli zdradą ktoś nazywa opowiadanie się za jak najszybszym zakończeniem wojny i jak najostrzejszym potraktowaniem Rosji, to jest odwracanie kota ogonem - stwierdził Grodzki. I zagroził, że "jeżeli będzie to powtarzał, to spotkamy się w sądzie". "Marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu, który straszy mnie sądem przypomnę, że w sądzie czekają na niego już od ponad roku" - odpowiedział mu Pęk we wpisie na Twitterze.

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Grodzki o słowach Pęka: jeżeli będzie powtarzał słowa o zdradzie, spotkamy się w sądzie

30 marca 2022, 14:19

Polska

Autor:
momo/
tam
Źródło:
PAP, TVN24
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Mózg na wojnie. Czy długotrwały stres może zmienić struktury komórek nerwowych osób uchodźczych?

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Tomasz-Marcin
Wrona

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Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
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Autor:
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Źródło:
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Autor:
kw,ps
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tvnmeteo.pl, PAP

Od poniedziałku, 28 marca w pierwszych gminach w Polsce nastąpi zmiana standardu nadawania programów naziemnej telewizji cyfrowej - dotychczasowy DVB-T zostanie zastąpiony przez DVB-T2/HEVC. W pierwszym etapie zmiany będą miały miejsce w województwach dolnośląskim i lubuskim.

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mb/ams
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