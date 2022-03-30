Воєвода: маємо понад 34 тисячі місць для біженців з України

У Мазовецькому воєводстві маємо понад 34 тисячі підготовлених для розміщення біженців місць, з них понад 15,5 тисяч вільні, – заявив у вівторок мазовецький воєвода Константи Радзивілл.

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Як зазначив воєвода, наразі в залах PTAK Warsaw Expo у Надажині перебуває понад 4,8 тисячі біженців з України, у Global Expo – 1,8 тис. осіб, а в Торварі — 200 людей.

"Ми намагаємося забезпечити якнайкращі умови в пункті прийому та місцях тимчасового проживання. Сьогодні в залі COS Torwar відбувся концерт оркестру Sinfonia Varsovia", - написав Радзивілл у Twitter.

Надажин, 28 березня 2022 року. Пункт прийому біженців з України PAP/Mateusz Marek

У вівторок воєвода відвідав в Радомі один із складів гуманітарної допомоги, яким керує Мазовецьке воєводство. «У ньому зберігаються дари, які, за посередництвом Урядової агенції стратегічних резервів (RARS), передаються в Україну тим, хто потребує», - зазначив він.

Воєвода пояснив, що склад поповнюють завдяки сайту pomagamukrainie.gov.pl. «Дякую всім, хто без вагань відкрив свої серця і вирішив допомогти», – додав Константи Радзивіл.

В рамках гуманітарної допомоги, повідомив воєвода, в Україну було доставлено понад 2,5 млн. товарів.

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Autor:Ред

Źródło: PAP