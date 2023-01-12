Візит на Цвинтар Орлят Львівських і овації президенту Анджею Дуді. "Вони були для поляків, а не для мене"

12 stycznia 2023, 14:53
Autor:
akr/kg
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Prezydent Duda otrzymał we Lwowie owacje
Prezydent Duda otrzymał we Lwowie owacje
Twitter/@JakubKumoch
Twitter/@JakubKumochPrezydent Duda otrzymał we Lwowie owacje

- Це була овація для всього нашого суспільства за сердечність, за відкритість, - сказав президент Анджей Дуда в середу, коментуючи свою зустріч із львів'янами та гучні вигуки та подяки, які він отримав від них. За словами Дуди, незважаючи на кризу та численні турботи, поляки допомагають українцям. "Наші українські сусіди це бачать і знають", - наголосив він. Він також згадав відвідини Цвинтаря Орлят Львівських, назвавши його символічним.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

- На цьому кладовищі поховані захисники Річпосполитої, захисники Львова від радянської агресії, - нагадав він.

Лідери Польщі, України та Литви зустрілися у середу у Львові на саміті президентів Люблінського трикутника. Там Анджей Дуда, Володимир Зеленський і Гітанас Науседа підписали спільну декларацію, в якій підтвердили, серед іншого, невід’ємне право України захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Вони також наголосили на бажанні співпрацювати у процесі відбудови України після завершення конфлікту.

Візит на Цвинтар Орлят Львівських та овації президенту Дуді

У другій половині дня Анджей Дуда та Володимир Зеленський поклали квіти на Цвинтарі Орлят Львівських. Керівник Бюро міжнародної політики президента Якуб Кумох повідомив, що лідери також вшанували пам’ять українців, полеглих у боях за Львів у 1918 році, та відвідали частину цвинтаря, де поховані українські воїни, полеглі у війні з Росією.

Увечері Кумох опублікував у Twitter відео, на якому львів’яни оваціями реагують на появу президента Анджея Дуди. Українці обмінюються з ним рукостисканнями, у натовпі чути вигуки "дякуємо" або "слава Україні".

"Це були овації для поляків, а не для мене"

Під час прес-конференції після повернення в країну Дуду запитали про зустріч зі львів'янами, які проводжали його оваціями. Президент відповів, що ця підтримка для нього важлива, оскільки він президент, обраний народом і представляє поляків. 

- Це були овації полякам, а не иені. Це були овації для всього нашого суспільства за сердечність, за відкритість, - наголосив він на конференції в аеропорту Ясьонка поблизу Жешува на Підкарпатті.

За його словами, поляки, незважаючи на кризу та численні турботи, допомагають українцям. 

- Наші українські сусіди це бачать і знають. Ця привітність до президента Польщі, який, як я розумію, представляє поляків в їхніх очах, є, сподіваюся, дуже зворушливим виявом для всіх моїх співвітчизників, - додав президент.

Дуда про два символічні елементи візиту в Україну

За його словами, візит до Львова мав символічні елементи. Одним із них, як він зазначив, є підписання трьома президентами спільної декларації. 

- У цій спільній декларації йдеться про те, що наші три народи в історії зіткнулися з агресією зі сходу, що ми стали проти зла, яке прийшло до нас зі сходу і хотіло нас розтрощити. Так наші три народи ставали в Січневому повстанні, - сказав він.

Він наголосив, що другим символічним елементом є відвідування Цвинтаря Орлят у Львові. 

- На цьому кладовищі поховані захисники Річпосполитої, захисники Львова від радянської агресії, Орлята Львівські. Там ми віддали шану загиблим польським воїнам, ми також віддали данину пам’яті українським воїнам, які загинули, захищаючи Україну з 2014 року, і тим, хто також захищав Річпосполиту раніше, пліч-о-пліч із польськими вояками, - нагадав він.

Autor:akr/kg

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jakub Szymczuk

Pozostałe wiadomości

Z policji odejdzie w tym roku na emerytury od 5,5 do nawet ponad 7 tysięcy funkcjonariuszy - wynika z informacji tvn24.pl. Najliczniej mundur zdejmują policjanci służący w największych miastach, w szczególności w Warszawie. - Z mojej perspektywy policja zmierza ku katastrofie, nie mam sił, by brać w tym dalej udział - mówi funkcjonariusz, który od dziewiętnastu lat patroluje stołeczne ulice.

Policjanci masowo odchodzą na emerytury, najwięcej ma ich zniknąć z ulic stolicy

Policjanci masowo odchodzą na emerytury, najwięcej ma ich zniknąć z ulic stolicy

12 stycznia 2023, 14:49
Autor:
Robert
Zieliński
Źródło:
tvn24.pl/PAP

W wieku 56 lat zmarła Tatjana Patitz, supermodelka, która międzynarodową sławę zdobyła na początku lat 90. Niemkę w mediach społecznościowych wspominają m.in. Cindy Crawford, Helena Christensen i Christy Turlington. "Była jak skrzyżowanie Romy Schneider z Monicą Vitti" - tak o Patitz pisze z kolei Anna Wintour, naczelna amerykańskiego "Vogue'a".

Była "łagodna, życzliwa, wrażliwa". Supermodelki żegnają zmarłą Tatjanę Patitz

Była "łagodna, życzliwa, wrażliwa". Supermodelki żegnają zmarłą Tatjanę Patitz

12 stycznia 2023, 15:02
Autor:
kgo//az
Źródło:
People.com, "Vogue"

Pogoda w Polsce do końca tygodnia wciąż będzie bardziej jesienna niż zimowa. Według najnowszej prognozy pewne zmiany nadejdą po weekendzie. Ochłodzi się, choć mróz nie jest spodziewany, i pojawią się opady śniegu, które w części kraju będą obfite. Czy zima wróci na dobre? Jak zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, na razie czeka nas jej "lekka" odmiana.

W prognozach widać pewne zmiany. "Nad Polską rozwinie się śnieżny front"

W prognozach widać pewne zmiany. "Nad Polską rozwinie się śnieżny front"

12 stycznia 2023, 15:27
Autor:
ps/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl

Irańska państwowa agencja informacyjna IRNA opublikowała w czwartek nagranie wideo mające udowodnić, że skazany na śmierć były minister obrony Alireza Akbari był uwikłany w zabójstwo w 2020 roku szefa irańskiego programu jądrowego Mohsena Fachrizadeha. Skazany twierdzi jednak, że przez miesiące był torturowany i wymuszono na nim przyznanie się do zbrodni, których nie popełnił.

Były minister obrony Alireza Akbari skazany na śmierć. Zaprzecza przyznaniu się do winy

Były minister obrony Alireza Akbari skazany na śmierć. Zaprzecza przyznaniu się do winy

12 stycznia 2023, 15:10
Autor:
ks
Źródło:
PAP

Złoty w czwartek po południu umacnia się względem dolara amerykańskiego. Amerykańska waluta tanieje o 2 grosze. Wzrosty obserwujemy też na głównej parze walutowej, tak zwanym eurodolarze.

Dolar mocno w dół. Jest najtańszy od czerwca

Dolar mocno w dół. Jest najtańszy od czerwca

12 stycznia 2023, 15:09
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak wydał w czwartek oświadczenie w sprawie księdza Andrzeja Dymera, który molestował seksualnie nieletnich. Jak oświadczył, "smutne i zawstydzające jest to, że pokrzywdzeni tak długo musieli czekać na prawdę". Dodał, że "podważa to wiarygodność zapewnień, że jako Kościół na pierwszym miejscu stawiamy dobro ofiar".

Prymas Polski o sprawie księdza Dymera: zawstydzające jest, że pokrzywdzeni długo musieli czekać na prawdę

Prymas Polski o sprawie księdza Dymera: zawstydzające jest, że pokrzywdzeni długo musieli czekać na prawdę

12 stycznia 2023, 14:59
Autor:
pp
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Policja opublikowała nagranie z monitoringu, na którym widać sprawców zeszłorocznego napadu na jednego z jubilerów w Lublinie. Trzech mężczyzn, grożąc właścicielowi bronią, ukradło biżuterię, złoto i pieniądze o łącznej wartości blisko trzech milionów złotych. Śledczy proszą o pomoc w odnalezieniu sprawców. Gwarantują anonimowość. 

Napadli na jubilera. Dwóch było w kominiarkach, jeden w masce. Policja publikuje film

Napadli na jubilera. Dwóch było w kominiarkach, jeden w masce. Policja publikuje film

12 stycznia 2023, 13:49
Autor:
tm/tok
Źródło:
PAP

Urazy wielonarządowe były przyczyną śmierci trojga nastolatków, którzy zginęli w wypadku samochodowym w Lublinie. Biegli podczas sekcji pobrali próbki krwi i tkanek, będą sprawdzać, czy młodzi ludzie byli pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 16-latek, który jako jedyny przeżył wypadek, nadal przebywa w szpitalu.

Auto roztrzaskało się na słupie, troje nastolatków zginęło. Prokuratura o wynikach sekcji zwłok

Auto roztrzaskało się na słupie, troje nastolatków zginęło. Prokuratura o wynikach sekcji zwłok

12 stycznia 2023, 14:11
Autor:
ms/tok
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Wskutek potężnej burzy, która w poniedziałek nawiedziła Kalifornię, doszło do dramatycznego zdarzenia. Gwałtowny nurt wyrwał z samochodu pięcioletniego Kyle’a Doana, matka nie zdołała go utrzymać w ramionach. - Trzymałam się drzewa i próbowałam złapać Kyle’a za ręce, ale nurt go porwał - opowiadała dziennikarzom zrozpaczona kobieta. Poszukiwania chłopca trwają już czwarty dzień. 

Woda porwała z samochodu 5-letniego chłopca. Matka nie zdołała go utrzymać w ramionach

Woda porwała z samochodu 5-letniego chłopca. Matka nie zdołała go utrzymać w ramionach

12 stycznia 2023, 15:20
Autor:
jdw//az
Źródło:
CNN, NBC News, NBC4, KSBY
Prezes Ireneusz Jaki wrócił do spółki, kazał umyć samochód. Część pracowników znów żyje w strachu

Prezes Ireneusz Jaki wrócił do spółki, kazał umyć samochód. Część pracowników znów żyje w strachu

12 stycznia 2023, 12:29
Iga
Dzieciuchowicz
Autor:
Iga
Dzieciuchowicz
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Portal niemieckiego dziennika "Welt" odniósł się do zapowiedzianego przez prezydenta Andrzeja Dudę przekazania Ukrainie kompanii czołgów Leopard. "Wymagałoby to jednak zgody Berlina, inaczej działanie Polski byłoby bezprecedensowym afrontem. Kanclerz Scholz ma w tej sytuacji trzy możliwości" - napisano.

"Welt": wysłanie przez Polskę czołgów Leopard Ukrainie bez zgody Niemiec byłoby "bezprecedensowym afrontem"

"Welt": wysłanie przez Polskę czołgów Leopard Ukrainie bez zgody Niemiec byłoby "bezprecedensowym afrontem"

12 stycznia 2023, 15:38
Autor:
pp\mtom
Źródło:
PAP

Prezydent Rosji Władimir Putin zamierza toczyć na Ukrainie długą wojnę, czego wyrazem jest mianowanie Walerija Gierasimowa, szefa rosyjskiego Sztabu Generalnego, na dowódcę inwazji na Ukrainę - ocenia w czwartek Instytut Badań nad Wojną (ISW). Amerykański think tank zwraca także uwagę na znaczenie nominacji dla wewnętrznej walki o wpływy w Rosji.

"Sygnał dla świata" i wewnętrznej opozycji. Co może oznaczać awans Gierasimowa

"Sygnał dla świata" i wewnętrznej opozycji. Co może oznaczać awans Gierasimowa

12 stycznia 2023, 13:24
Autor:
ks/kg
Źródło:
PAP

W wyniku rosyjskiego ostrzału zniszczony został samochód terenowy używany przez pracujący na linii frontu w Ukrainie ochotniczy zespół polskich medyków. - Szyby szlag trafił, tutaj powypadało wszystko. Drzwi nie działają, jest dziura przy baku. Koło na szczęście tylko jedno rozd****ne - mówi na nagraniu szef tego zespołu Damian Duda.

"Szyby szlag trafił, drzwi nie działają, dziura przy baku". Auto polskich medyków ostrzelane

"Szyby szlag trafił, drzwi nie działają, dziura przy baku". Auto polskich medyków ostrzelane

12 stycznia 2023, 13:08
Autor:
ads/kg
Źródło:
tvn24.pl

Według górników kopalni Bogdanka w grudniu pod ziemią odbyły się zaręczyny. Narzeczonym miał być Michał Moskal, młody polityk Prawa i Sprawiedliwości, jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Moskal i kopalnia nie zaprzeczyli tej informacji. Nie wiadomo, czy na czas wydarzenia wydobycie zostało wstrzymane. Pierwszą informację o sprawie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Polityk PiS miał zaręczyć się w kopalni. "Zjechał na dół w asyście wiceprezesa"

Polityk PiS miał zaręczyć się w kopalni. "Zjechał na dół w asyście wiceprezesa"

12 stycznia 2023, 11:05
Autor:
Małgorzata
Goślińska
Źródło:
tvn24.pl

Policjant, który doprowadził do wypadku radiowozu w Dawidach Bankowych, to funkcjonariusz z 18-letnim stażem pracy. Kolega, który mu towarzyszył, był zaledwie po kursie podstawowym. Starszy otrzymał sześć zarzutów dyscyplinarnych, młodszy - cztery - poinformowały w czwartek dwie posłanki Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska oraz Aleksandra Gajewska. Posłanki przedstawiły szczegóły kontroli przeprowadzonej w pruszkowskiej komendzie. 

Wypadek radiowozu z nastolatkami. Zawieszony dowódca patrolu to policjant z 18-letnim stażem

Wypadek radiowozu z nastolatkami. Zawieszony dowódca patrolu to policjant z 18-letnim stażem

12 stycznia 2023, 13:56
Autor:
dg
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Shopee Polska kończy działalność - taki komunikat pojawił się na stronie popularnej platformy zakupowej. Klienci zostali poinformowani, że od godziny 23.59 13 stycznia nie będzie można składać nowych zamówień.

Platforma Shopee kończy działalność w Polsce

Platforma Shopee kończy działalność w Polsce

12 stycznia 2023, 11:09
Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP, wirtualnemedia.pl

Już od przyszłego roku skarbówka i inne organy państwa będą wiedzieć, co nabyli Kowalski i Nowak oraz za ile - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Eksperci, z którymi rozmawiają dziennikarze gazety, zastanawiają się, po co urzędnikom taka wiedza.

Skarbówka prześwietli zakupy Polaków. Urzędnicy będą wiedzieli, co i za ile kupili Polacy

Skarbówka prześwietli zakupy Polaków. Urzędnicy będą wiedzieli, co i za ile kupili Polacy

12 stycznia 2023, 12:24
Autor:
mp/ams
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna

Rafako zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości - przekazała spółka. Wyjaśniła, że "zaistniał stan niewypłacalności" z powodu wezwania w środę przez Tauron do zapłaty ponad 1,3 miliarda złotych kar i odszkodowań za usterki bloku 910 MW w Jaworznie. Prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki ocenił, że w obecnej sytuacji zawarcie ugody z Tauronem jest niemożliwe.

Rafako zamierza złożyć wniosek o upadłość. "W tej sytuacji ugoda jest niemożliwa"

Rafako zamierza złożyć wniosek o upadłość. "W tej sytuacji ugoda jest niemożliwa"

12 stycznia 2023, 11:44
Aktualizacja: 12 stycznia 2023, 13:53
Aktualizacja:
Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Nie może być tak, że prominentnych działaczy nosi się w lektykach. Tam się pracuje, to jest zagrożenie zdrowia i życia. Zarówno jego, jak i górników - mówiła Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej o zaręczynach Michała Moskala, polityka PiS. Ten bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego miał poprosić o rękę w lubelskiej kopalni Bogdanka, 960 metrów pod ziemią. - Ja to traktuję jako pewnego rodzaju wsparcie dla węgla kamiennego. Trzeba docenić, że akurat wybrał kopalnię węgla kamiennego - powiedział Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.

Politycy o zaręczynach w kopalni. "Kim jest pan Moskal, że zjeżdża 960 metrów i może się tam zaręczać?"

Politycy o zaręczynach w kopalni. "Kim jest pan Moskal, że zjeżdża 960 metrów i może się tam zaręczać?"

12 stycznia 2023, 12:34
Autor:
ads/kg
Źródło:
TVN24

Douglas Emhoff, mąż wiceprezydent USA Kamali Harris, przyleci pod koniec stycznia do Polski i Niemiec. Jak poinformowano w komunikacie, ma "wzmóc wysiłki administracji Biden-Harris w zakresie zwalczania antysemityzmu na świecie i wspierania pamięci o Holokauście". Podczas czterodniowego pobytu w Krakowie weźmie między innymi udział w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Drugi dżentelmen USA przyleci do Polski

Drugi dżentelmen USA przyleci do Polski

12 stycznia 2023, 14:08
Autor:
pp\mtom
Źródło:
tvn24.pl

Ikea ogłosiła "akcję naprawczą" i zaapelowała do klientów, którzy nabyli niektóre egzemplarze lustra Lettan, by "przestali go używać i zamówili bezpłatne mocowania na wymianę".

Ikea ogłasza "akcję naprawczą" produktu. "Informacje o przypadkach pękania mocowań"

Ikea ogłasza "akcję naprawczą" produktu. "Informacje o przypadkach pękania mocowań"

12 stycznia 2023, 12:59
Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Pierwsi czytelnicy zwracają uwagę na błędy w "Spare", opublikowanej w tym tygodniu biografii księcia Harry'ego. Książę miał m.in. niesłusznie podać się za potomka króla Henryka VI czy pomylić miejsce, w którym rzekomo dowiedział się o śmierci swojej prababci. - Jestem przerażony liczbą błędów: zarówno historycznych, jak i związanych z tym, co robił on sam - stwierdził cytowany przez "The Times" biograf rodziny królewskiej Hugo Vickers.

Czytelnicy wyliczają błędy we wspomnieniach Harry'ego. "Zaczynasz wątpić w 'jego prawdę'"

Czytelnicy wyliczają błędy we wspomnieniach Harry'ego. "Zaczynasz wątpić w 'jego prawdę'"

12 stycznia 2023, 12:04
Autor:
kgo//mm
Źródło:
The Times, Page Six, tvn24.pl

Jakub Kumoch poinformował w czwartek o tym, że odchodzi z Kancelarii Prezydenta. "Wspieranie Rzeczypospolitej w pierwszych miesiącach wojny i udział w kształtowaniu relacji polsko-ukraińskich był dla mnie zaszczytem. Niestety sytuacja rodzinna i permanentna rozłąka z najbliższymi, okazały się dla mnie i moich dzieci sprawą nie do przezwyciężenia" - przekazał w oświadczeniu. Kilka godzin później kancelaria poinformowała, że Kumocha zastąpi Marcin Przydacz, który jest obecnie podsekretarzem stanu w MSZ.

Kumoch: odchodzę z Kancelarii Prezydenta. Zastąpi go Marcin Przydacz

Kumoch: odchodzę z Kancelarii Prezydenta. Zastąpi go Marcin Przydacz

12 stycznia 2023, 12:07
Aktualizacja: 12 stycznia 2023, 14:49
Aktualizacja:
Autor:
adso
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Pod prąd wyjeżdżał z przysklepowego parkingu we Wrocławiu, co nie spodobało się pieszemu. - Kierowca najprawdopodobniej oburzony zwróceniem uwagi, nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu i praktycznie przejechał mu po stopie - relacjonuje policja. Ten uderzył pięścią w auto. Między 22-letnim kierowcą i 77-letnim pieszym doszło do konfrontacji. Sprawą zajęła się policja, która teraz publikuje nagranie ze zdarzenia.

Miał zwrócić uwagę młodemu kierowcy. Ten przejechał mu po stopie. Nagranie

Miał zwrócić uwagę młodemu kierowcy. Ten przejechał mu po stopie. Nagranie

12 stycznia 2023, 11:49
Autor:
ib/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Około 500 negatywów wykonanych w latach 60. i 70. XX wieku znaleziono w piwnicy Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej. Pracownicy placówki chcą rozszyfrować, kim są osoby ze zdjęć.

Negatywy pół wieku przeleżały w piwnicy, odkryto je przypadkiem. Dom kultury szuka osób ze zdjęć

Negatywy pół wieku przeleżały w piwnicy, odkryto je przypadkiem. Dom kultury szuka osób ze zdjęć

12 stycznia 2023, 12:17
Autor:
dg
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Lilianka ma dziś cztery lata. Na świat przyszła jako wcześniak. Ważyła 450 gramów i mierzyła 27 centymetrów. Jest najmniejszym wcześniakiem w historii szpitala Zdroje w Szczecinie. - Wtedy potrzebowaliśmy inkubatora, respiratora. Były na nich serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - wspomina mama dziewczynki.

Lilianka po urodzeniu mieściła się na dłoni, to najmniejszy wcześniak w historii szpitala. Żyje dzięki sprzętowi od WOŚP

Lilianka po urodzeniu mieściła się na dłoni, to najmniejszy wcześniak w historii szpitala. Żyje dzięki sprzętowi od WOŚP

12 stycznia 2023, 15:35
Autor:
ib/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Miejskie lodowisko w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie) zostanie zamknięte na kilka miesięcy po tym, jak koszt utrzymania tafli wzrósł kilkukrotnie. Jak informuje toruński Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, decyzja została podjęta ze względu na rosnące rachunki za prąd. Dla trenujących tam młodych hokeistów i łyżwiarzy oznacza to stracony sezon - alarmują trenerzy i rodzice sportowców.

Młodzi hokeiści i łyżwiarze zostają na lodzie. Przez wyższe rachunki lodowisko będzie rozmrożone

Młodzi hokeiści i łyżwiarze zostają na lodzie. Przez wyższe rachunki lodowisko będzie rozmrożone

12 stycznia 2023, 15:15
Autor:
bp/
tam
Źródło:
TVN24

Potężne mrozy od początku roku opanowują Rosję. Na Syberii temperatura już osiąga wartości, jakich nie notowano od wielu lat, ale największy mróz ma dopiero nadejść. W tym tygodniu możliwe jest nawet -65 stopni Celsjusza.

Takiego mrozu nie było od lat. Temperatura może spaść do -65 stopni

Takiego mrozu nie było od lat. Temperatura może spaść do -65 stopni

11 stycznia 2023, 21:20
Autor:
ps/dd
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

Zwycięzcami organizowanego od 25 lat Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 są dwie szkoły ponadpodstawowe z Warszawy: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1. Oprócz zestawienia głównego miesięcznik przedstawił również cztery inne rankingi.

Najlepsze licea i technika 2023. Opublikowano najnowszy ranking "Perspektyw"

Najlepsze licea i technika 2023. Opublikowano najnowszy ranking "Perspektyw"

12 stycznia 2023, 7:26
Autor:
jw//az
Źródło:
"Perspektywy"

Ukraińska straż graniczna opublikowała w środę nagranie z drona, na którym - jak twierdzi - widać rosyjskich najemników z tak zwanej Grupy Wagnera, którzy dostali się pod ogień Ukraińców w trakcie walk o Sołedar w obwodzie donieckim. Materiał miał powstać na początku stycznia.

Walki o Sołedar. Rosyjscy najemnicy pod ostrzałem. Ukraińcy publikują nagranie

Walki o Sołedar. Rosyjscy najemnicy pod ostrzałem. Ukraińcy publikują nagranie

12 stycznia 2023, 8:33
Autor:
ft/adso
Źródło:
Reuters, Państwowa Straż Graniczna Ukrainy, PAP

Czwartek jest 323. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Przedstawiciele ukraińskiej armii poinformowali o zestrzeleniu na wschodzie kraju rosyjskiego samolotu szturmowego Su-25, a na południu - drona Orłan-10. Media podały z kolei, że w obwodzie chersońskim ukraińscy żołnierze przejęli rosyjski czołg T-90S przeznaczony na eksport. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraińska armia: strąciliśmy rosyjski samolot Su-25 i drona Orłan-10

Ukraińska armia: strąciliśmy rosyjski samolot Su-25 i drona Orłan-10

12 stycznia 2023, 5:23
Aktualizacja: 12 stycznia 2023, 13:15
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

Według sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, części prawników oraz polityków opozycji Julia Przyłębska nie jest już prezesem trybunału. Ona sama twierdzi inaczej. Analizujemy możliwe scenariusze rozwiązania tego kryzysu.

Prawny pat, bunt i paragraf 22. Czy da się rozwiązać kryzys w Trybunale Konstytucyjnym? Analiza

Prawny pat, bunt i paragraf 22. Czy da się rozwiązać kryzys w Trybunale Konstytucyjnym? Analiza

12 stycznia 2023, 13:10
Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy coraz bliżej. Ruszyły aukcje internetowe, w których można wylicytować niezwykłe przedmioty oraz doświadczenia. Do akcji po raz kolejny dołączyły gwiazdy TVN Warner Bros. Discovery.

WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

5 stycznia 2023, 13:58
Aktualizacja: 5 stycznia 2023, 18:51
Aktualizacja:
Autor:
tmw/kg
Źródło:
tvn24.pl

"Na twoim miejscu" w reżyserii Antonia Galdameza przyciąga coraz większą publiczność kinową. Najnowszą produkcję TVN Warner Bros. Discovery, która do dystrybucji trafiła 6 stycznia, zobaczyło już ponad 100 tysięcy widzek i widzów.

"Na twoim miejscu" kinowym hitem. Ponad 100 tysięcy widzów w niecały tydzień

"Na twoim miejscu" kinowym hitem. Ponad 100 tysięcy widzów w niecały tydzień

12 stycznia 2023, 11:45
Autor:
tmw/kg
Źródło:
tvn24.pl