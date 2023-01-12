Візит на Цвинтар Орлят Львівських і овації президенту Анджею Дуді. "Вони були для поляків, а не для мене"

- Це була овація для всього нашого суспільства за сердечність, за відкритість, - сказав президент Анджей Дуда в середу, коментуючи свою зустріч із львів'янами та гучні вигуки та подяки, які він отримав від них. За словами Дуди, незважаючи на кризу та численні турботи, поляки допомагають українцям. "Наші українські сусіди це бачать і знають", - наголосив він. Він також згадав відвідини Цвинтаря Орлят Львівських, назвавши його символічним.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

- На цьому кладовищі поховані захисники Річпосполитої, захисники Львова від радянської агресії, - нагадав він.

Лідери Польщі, України та Литви зустрілися у середу у Львові на саміті президентів Люблінського трикутника. Там Анджей Дуда, Володимир Зеленський і Гітанас Науседа підписали спільну декларацію, в якій підтвердили, серед іншого, невід’ємне право України захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Вони також наголосили на бажанні співпрацювати у процесі відбудови України після завершення конфлікту.

Візит на Цвинтар Орлят Львівських та овації президенту Дуді

У другій половині дня Анджей Дуда та Володимир Зеленський поклали квіти на Цвинтарі Орлят Львівських. Керівник Бюро міжнародної політики президента Якуб Кумох повідомив, що лідери також вшанували пам’ять українців, полеглих у боях за Львів у 1918 році, та відвідали частину цвинтаря, де поховані українські воїни, полеглі у війні з Росією.

Увечері Кумох опублікував у Twitter відео, на якому львів’яни оваціями реагують на появу президента Анджея Дуди. Українці обмінюються з ним рукостисканнями, у натовпі чути вигуки "дякуємо" або "слава Україні".

"Це були овації для поляків, а не для мене"

Під час прес-конференції після повернення в країну Дуду запитали про зустріч зі львів'янами, які проводжали його оваціями. Президент відповів, що ця підтримка для нього важлива, оскільки він президент, обраний народом і представляє поляків.

- Це були овації полякам, а не иені. Це були овації для всього нашого суспільства за сердечність, за відкритість, - наголосив він на конференції в аеропорту Ясьонка поблизу Жешува на Підкарпатті.

За його словами, поляки, незважаючи на кризу та численні турботи, допомагають українцям.

- Наші українські сусіди це бачать і знають. Ця привітність до президента Польщі, який, як я розумію, представляє поляків в їхніх очах, є, сподіваюся, дуже зворушливим виявом для всіх моїх співвітчизників, - додав президент.

Дуда про два символічні елементи візиту в Україну

За його словами, візит до Львова мав символічні елементи. Одним із них, як він зазначив, є підписання трьома президентами спільної декларації.

- У цій спільній декларації йдеться про те, що наші три народи в історії зіткнулися з агресією зі сходу, що ми стали проти зла, яке прийшло до нас зі сходу і хотіло нас розтрощити. Так наші три народи ставали в Січневому повстанні, - сказав він.

Він наголосив, що другим символічним елементом є відвідування Цвинтаря Орлят у Львові.

- На цьому кладовищі поховані захисники Річпосполитої, захисники Львова від радянської агресії, Орлята Львівські. Там ми віддали шану загиблим польським воїнам, ми також віддали данину пам’яті українським воїнам, які загинули, захищаючи Україну з 2014 року, і тим, хто також захищав Річпосполиту раніше, пліч-о-пліч із польськими вояками, - нагадав він.

Autor:akr/kg

Źródło: PAP, tvn24.pl