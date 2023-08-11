Віслостраду та два мости закриють для руху. На Свято Війська Польського та парад

У зв’язку з відзначенням Свята Війська Польського та 103-ї річниці Варшавської битви, а також генеральною репетицією перед церемонією слід очікувати кілька днів ускладнень руху. Найбільше буде на Віслостраді, двох мостах і вулицях Середмістя. Автобуси курсуватимуть інакше. У разі перекриття руху на мостах трамваї також будуть направлені в об’їзд.

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Перші зміни в організації дорожнього руху запровадили у четвер та п'ятницю. "З 10 серпня 2023 року о 6 годині ранку, у зв’язку зі встановленням почесних трибун, права смуга західної проїжджої частини по вул. Набережна Гданська, ділянка Сангушка-Болесьць, буде закрита для руху транспорту", - повідомляло Управління міського транспорту в комюніке. До 18 серпня призупинено роботу зупинки Сангушка 01.

Субота і неділя

У суботу протягом години з 14 до 15 запланували генеральну репетицію повітряного параду. Тому рух транспорту на Гданському та Шльонсько-Домбровському мостах буде закрито.

У разі припинення руху трамваїв мостами трамваї курсуватимуть за скороченими маршрутами.

Лінія 1 на стороні Прага-Північ: метро Брудно/Рондо Жаба - Східний вокзал (Київська)та зі сторони Середмістя в петлі: Банаха-AWF-БАНАХА.

Не буде скорочених маршрутів до площі Нарутовича.

Лінія 4 зі сторони Прага-Північ: Рондо Жаба/Ратушова Зоопарк-Вятрачна, а з боку Середмістя: Висьціги-Маримонт-Поток.

Лінія 6 зі сторони Прага-Північ: Гоцлавек-Чиншова та з боку Середмістя в петлі: метро Млоціни, Андерса, Ставки, Алеї Івана Павла ІІ, Попелюшка, Словацького, метро Млоціни.

Лінія 20 зі сторони Прага-Північ: Жерань FSO(автозавод) - Східний вокзал (Київська) та з боку Середмістя в петлі: Борнерово-AWF-Борнерово.

Лінія 23 з боку Прага-Північ: Чиншова - Східний вокзал (Київська) та зі сторони Середмістя на петлі Нове Бемово, Алеї Солідарності, Алеї Івана Павла ІІ, Халубінського, Алеї Незалежності, Нововєйська, Маршалковська, площа Банкова, Алеї Солідарності, Нове Бемово.

Лінія 26 з боку Прага-Північ: Вятрачна - Ратушова Зоопарк та з боку Середмістя на кільці: PKP Воля, Алеї Солідарності, Алеї Івана Павла ІІ, Халубінського, Алеї Незалежності, Нововєйська, Маршалковська, площа Банкова, Алеї Солідарності, PKP Воля.

Лінія 28 зі сторони Прага-Північ: Східний вокзал (Київська) - Жерань FSO та зі сторони Середмістя на кільці: метро Маримонт - Рогалінська / Депо Воля - метро Маримонт.

Лінія 73 зі сторони Прага-Північ: Кавенчиньська - Базиліка - Ратушова - Зоопарк, а з боку Середмістя на кільці: метро Маримонт, Алеї Солідарності, Алеї Івана Павла ІІ, Халубінського, Алеї Незалежності, Нововєйська, Маршалковська, площа Банкова, Алеї Солідарності, метро Маримонт.

Лінія 78 з боку Прага-Північ: Жерань FSO - Східний вокзал (Київська) та зі сторони Середмістя: PKP Воля - Маримонт - Поток.

Лінія 79 буде призупинена.

Туристична лінія Т буде проходити за маршрутом: площа Нарутовича, Окопова, Алеї Солідарності, Алеї Івана Павла ІІ, Ставки, Андерса, Маршалковська, площа Нарутовича.

Генеральна репетиція параду запланована на 18:00. Будуть закриті для руху: Віслострада (в обох напрямках, включно з вулицею Костюшківська набережна над тунелем) від Південного мосту до Лазєнковського мосту, Віслострада (західна проїжджа частина) від Лазєнковського мосту до вулиці Гагаріна, Сангушка, Карова, Липова, Добра - від вулиці Карової до вулиці Липової, Заяча від вулиці Доброї до вулиці Костюшківська набережна, Тамка від вулиці Доброї до вулиці Костюшківська набережна.

Зазначені ділянки вулиць будуть закриті до 11:00 неділі.

Крім того, у неділю, від 3-ї до 11-ї години буде закритий для пішохідного та велосипедного руху Ґданський міст. Трамваї переїжджатимуть міст, не зупиняючись на зупинках Міст Гданський та Хельська набережна.

Понеділок

"У зв’язку з урочистостями в Радзиміні, з нагоди річниці Варшавської битви, з 14.08.2022 по 16.08.2022 (середа) до 12:00 маршрут 738 буде переведено на скорочений варіант", - повідомляє Управління міського транспорту.

Крім того, у зв’язку з організацією параду знову будуть закриті наступні ділянки вулиць: Віслострада (в обох напрямках, включно з вулицею Костюшківська набережна над тунелем) від Південного мосту до Лазєнковського мосту, Віслострада (західна проїжджа частина) від Лазєнковського мосту до вулиці Гагаріна, Сангушка, Карова, Липова, Добра від вулиці Карової до Липової, Заяча від вулиці Доброї до вулиці Костюшківська набережна, Тамка від вулиці Доброї до вулиці Костюшківська набережна.

Вівторок

У вівторок, на Свято Війська Польського, вищевказані ділянки вулиць будуть закриті до 18.00, а з 8.00 до 15.00 знову буде закритий Гданський міст для пішоходів і велосипедистів.

"О 9.00 на території Національного стадіону PGE запланований забіг "П’ятірка з солдатом". Тому о 8.40-9.40 буде відгороджено права смуга східної проїзної частини вулиці Щецинська набережна між з’їздом з Алей Понятовського і вулицею Сівця", - повідомляє Управління міського транспорту.

Також у вівторок з 10.00 до 13.00 заплановано зібрання людей перед храмом на вулиці Фльоріанській і потім - марш за маршрутом: Фльоріанська - Ягелонська - площа Галлера - Домбровщаків - Інженерська - Стальова - Шведська до будинку на вулиці Шведській 2.

Крім того, в проміжку 10-14 через урочисту зміну варти буде зупинено рух через площу Пілсудського та вулицю Крулевську до площі Малаховського.

У зв’язку з проведенням повітряного параду з 14:00 до 15:00 буде закрито круговий рух транспорту на Гданському та Шльонсько-Домбровському мостах.

Детальна інформація щодо змін у маршрутах окремих автобусних та трамвайних ліній доступна на сайті Громадського транспорту Варшави.

Що ми побачимо на параді?

На параді у вівторок, як повідомило Міністерство оборони, "вояки всіх родів Збройних сил Польщі представлять найсучаснішу військову техніку". Зокрема, покажуть "закуплені в США танки M1A1 Abrams, закуплені в Південній Кореї танки K2 і самохідні гаубиці K9 і реактивні системи залпового вогню HIMARS, польські САУ Krab, а також комплекси протиповітряної оборони Patriot. Техніка польського виробництва включатиме, серед іншого нові бойові машини піхоти Borsuk, бронетранспортери Rosomak і самохідні міномети Rak, машини дистанційного мінування Baobab-K і легкі розвідувальні машини Żmija. У небі можна буде спостерігати нові FA-50, а також багатоцільові бойові літаки F-16, гелікоптери та безпілотні літальні апарати", - повідомило Міноборони.

15 серпня відзначають річницю переможної для Польщі битви у війні з радянською Росією в 1920 році. Цей день був оголошений свят Війська Польського в 1923 році і залишався ним до 1947 року. З 1992 року День Війська Польського знову відзначається в середині серпня

Autor:dg

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP