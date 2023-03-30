Він возив варшавян добрих 28 років. Закінчує службу в столиці, поїде до Києва

30 marca 2023, 18:33
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Pociągi z serii 81 trafią do Kijowa
Pociągi z serii 81 trafią do Kijowa
Metro Warszawskie
Metro Warszawskie Pociągi z serii 81 trafią do Kijowa

У середу, 29 березня, близько 12 години зі станції "Млоціни" в напрямку Кабатів в останній рейс вирушив поїзд 07, що складається з вагонів 81 серії, який відправлять до Києва. У прощальну подорож він взяв пасажирів, а також журналістів та любителів громадського транспорту.

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Вагони 81-ї серії перевозять пасажирів у Варшаві майже 28 років, тобто з моменту відкриття першої лінії метро. Зараз вони завершують службу в столиці і вирушать до Києва, де поповнять рухомий склад місцевої підземки. З цієї нагоди варшавський метрополітен запросив на прощальний рейс потяга 07 лінії М1. З Млоцін у бік Кабатів він вирушив у середу, 29 березня, близько 12.00, а щоб поїхати на ньому, потрібно було з’явитися на станцію "Млоціни" об 11.50.

Потяг вирушив опівдні зі станції "Млоціни". Окрім пасажирів, у ньому перебували стмпатики громадського транспорту. Сюрпризом стали троє хлопчаків, які із захопленням фотографували потяг та знімали пам’ятні фільми. "У майбутньому ми хочемо стати машиністами", - сказали вони журналістам.

Останні пасажири вийшли з потяга

Поїзд проїжджав станції одну за одною, аж поки голосом Ксаверія Ясенського не пролунало останнє оголошення: "Станція Кабати. Увага! Кінцева зупинка. Просимо покинути поїзд".

Речниця Варшавського метрополітену Анна Бартонь зазначила, що це історичний момент. 

- Сьогодні о 5.17 ранку в останній раз на першій лінії метро вийшов поїзд № 7. Це перший з десяти поїздів, які ми передамо у метро в Києві, - зазначила вона. 

- Таким чином ми виконуємо прохання Київського метрополітену допомогти їм забкзпечити роботу поїздів серії 81. Сподіваюся, що перевезення цього поїзда відбудеться вже цього місяця. Організує транспортування Київський метрополітен, - додала ввона.

Вона пояснила, що потяг вирушив на СТО "Кабати", де розпочнеться демонтаж непотрібних у київському метро елементів, ​​зокрема - систем обмеження швидкості і "чорних скриньок".

У Варшаві залишилося 12 поїздів

В Україну буде доставлено 60 вагонів на суму близько 40 мільйонів злотих. Вони використовуються у варшавському метро з 1995 року. У квітні виповнюється 28 років, як вони почали возити пасажирів.

- У Варшаві залишилося 12 поїздів. Меморіальний потяг 02 перевозитиме пасажирів і він, безперечно, залишиться у складі варшавського метрополітену, адже це історичний потяг, який повністю складається з радянських вагонів 1989 року випуску. Решту поїздів ми знімемо з першої лінії метро, ​​оскільки увесь час тривають поставки новітніх поїздів Skoda Varsovia, які мають зовсім інші технічні параметри, - сказала Анна Бартонь.

Томаш Кунерт, речник міського Управління громадського транспорту, заявив, що у Варшаві точно не бракуватиме потягів метро. 

- Крім того, що надходять нові поїзди, відкликання старих планується з таким розрахунком, щоб вони ще могли курсувати в тій кількості, яка необхідна для обслуговування двох ліній метрополітену, ​​- наголосив він.

Вагони поїдуть до Києва

На початку року мер Варшави Рафал Тшасковський зустрівся з мером Києва Віталієм Кличком і підписав протокол про наміри щодо передачі частини рухомого складу варшавського метро до української столиці.

- У телефонній розмові перед зустріччю мер Віталій Кличко сказав мені, що київське метро може зупинитися через відсутність запчастин. Завдяки тому, що ми надаємо Україні старіші, російські, але все ще діючі поїзди - загалом аж 60 вагонів - київське метро зможе продовжити роботу. Це жест нашої солідарності з нашими друзями з України, - сказав мер Варшави.

Українська сторона отримає російські вагони серії 81 безкоштовно - загалом це буде 60 вагонів на суму понад 40 мільйонів злотих. Українська сторона забезпечує страхування і транспортування . "Київський метрополітен завершив тендерну процедуру з відбору компанії, яка буде перевозити вагони. Тривають останні приготування до організації цього проекту", - повідомили в столичній мерії.

Випускаються з 1989 року

Радянські, а згодом російські потяги серії 81 вироблялися для Варшави з 1989 року на заводах у Санкт-Петербурзі та підмосковних Митищах. Вони обслуговували пасажирів з моменту відкриття лінії М1, тобто з 1995 року, і навіть раніше, коли проводилися дні відкритих дверей з нерегулярними перевезеннями. Першим по лінії М1 рушив - з станції "Віланівська" в напрямку Політехніки - поїзд номер 03. Він складався з трьох вагонів під номерами 005, 406, 006, а перший рейс цього поїзда відбувся 7 квітня 1995 року.

Після запуску метро потяги були тривагонними, потім їх розширили до чотирьох і, врешті-решт - до шести вагонів. Зараз у варшавському метрополітені курсує 22 таких поїзди, в тому числі 10 радянських вагонів 1989 року випуску.

У зимові сезони зношені вагони метро 81-ї серії переробляли на різдвяні потяги - останніми роками це були потяги з номерами 10 і 13. Також вони неодноразово брали участь у навчаннях пожежників та антитерористичних підрозділів - як на станціях, так і в тунелях варшавського метро. Як пам'ятку збережуть потяг номер 02, який є єдиним повністю вкомплектованим із найстаріших вагонів.

Понад 2,4 мільйона кілометрів

У мерії зазначили, що всі підготовлені до відправки до Києва вагони мають чинні сертифікати технічної працездатності. Останній ремонт такого типу вагонів проводився у 2017-2022 роках. Окремі потяги цієї серії пройшли від понад мільйона до майже 2,5 мільйонів кілометрів. Поїзд №07, який вирушив в останній рейс у середу, складається з вагонів 1994 і 1997 років випуску, які подолали аж 2,4 млн км.

Перед відправкою до Києва у вагонах будуть демонтовані пристрої системи обмеження швидкості, реєстратори подій, засоби радіозв'язку та інші механізми, які не використовуються в Київському метрополітені. Дзеркала та струмоприймачі також знімуть на час поїздки, щоб не пошкодити їх.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Lange / PAP

Warszawa
Metro Warszawskie
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