Він поголив собаці шерсть і намалював на спині образливе гасло проти Путіна. Є клопотання до суду про покарання

У собаки була збрита шерсть, а на спині виднівся образливий напис англійською мовою на адресу президента Росії. Тварину помітила група молодих людей перед одним із магазинів у Замброві (Підляське воєводство). Прокуратура подала до суду клопотання про покарання власника собаки. Він відповість знущанням над твариною.

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Окружна прокуратура Замброва подала до суду клопотання про засудження без розгляду справи чоловіка, який виголив широку смугу шерсті на спині свого собаки і намалював там образливий для президента Росії Володимира Путіна напис.

Керівник прокуратури Замброва Марек Мьодушевський не уточнює, якого саме покарання він вимагає у клопотанні. Однак відомо, що йдеться про умовне позбавлення волі та виплату користь організації, яка допомагає тваринам.

Пояснив, що хотів продемонструвати протест проти війни в Україні

Він поголив собаці шерсть і намалював на спині образливе гасло проти Путіна zambrow.org

Розслідування тривало з травня. Собаку помітила група молодих людей біля одного з магазинів у Замброві. Повідомили поліцію та ветеринара, який забрав собаку.

Після того, як поліцейські з’ясували обставини справи, чоловікові, який на момент затримання був у стані алкогольного сп’яніння, висунули звинувачення у жорстокому поводженні з собакою. Він зізнався у скоєному. Пояснив слідчим, що не хотів завдати шкоди тварині, а лише продемонструвати свій протест проти війни в Україні та політики Росії.

Йому загрожує до трьох років позбавлення волі

Проте прокуратура прийшла до висновку, що збривання шерсті собаки та зафарбовування напису є знущанням над твариною. За таке звинувачення - відповідно до Закону про захист тварин - суд може засудити його навіть до трьох років позбавлення волі.

Він поголив собаці шерсть і намалював на спині образливе гасло проти Путіна zambrow.org

Як зазначає прокурор Мьодушевський, у разі таких звинувачень також є обов’язковою заява про вилучення собаки у власника.

Випадок описав портал zambrow.org у травні.

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Autor:Ред. //mrz

Źródło: PAP