Він поголив собаці шерсть і намалював на спині образливе гасло проти Путіна. Є клопотання до суду про покарання
У собаки була збрита шерсть, а на спині виднівся образливий напис англійською мовою на адресу президента Росії. Тварину помітила група молодих людей перед одним із магазинів у Замброві (Підляське воєводство). Прокуратура подала до суду клопотання про покарання власника собаки. Він відповість знущанням над твариною.
Окружна прокуратура Замброва подала до суду клопотання про засудження без розгляду справи чоловіка, який виголив широку смугу шерсті на спині свого собаки і намалював там образливий для президента Росії Володимира Путіна напис.
Керівник прокуратури Замброва Марек Мьодушевський не уточнює, якого саме покарання він вимагає у клопотанні. Однак відомо, що йдеться про умовне позбавлення волі та виплату користь організації, яка допомагає тваринам.
Пояснив, що хотів продемонструвати протест проти війни в Україні
Розслідування тривало з травня. Собаку помітила група молодих людей біля одного з магазинів у Замброві. Повідомили поліцію та ветеринара, який забрав собаку.
Після того, як поліцейські з’ясували обставини справи, чоловікові, який на момент затримання був у стані алкогольного сп’яніння, висунули звинувачення у жорстокому поводженні з собакою. Він зізнався у скоєному. Пояснив слідчим, що не хотів завдати шкоди тварині, а лише продемонструвати свій протест проти війни в Україні та політики Росії.
Йому загрожує до трьох років позбавлення волі
Проте прокуратура прийшла до висновку, що збривання шерсті собаки та зафарбовування напису є знущанням над твариною. За таке звинувачення - відповідно до Закону про захист тварин - суд може засудити його навіть до трьох років позбавлення волі.
Як зазначає прокурор Мьодушевський, у разі таких звинувачень також є обов’язковою заява про вилучення собаки у власника.
Випадок описав портал zambrow.org у травні.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: zambrow.org