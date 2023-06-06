Він перервав грати в польському клубі і повернувся в країну. Український футболіст "загинув, захищаючи Батьківщину"
Загинув Микола Жидков, 2001 року народження, гравець польського футбольного клубу "Венґжцанка" Венґжце Вєлькє, який восени 2022 року відклав бутси та повернувся до своєї країни щоб боротися. "Загинув, захищаючи Батьківщину", - повідомили в Міноборони України.
22-річний Микола Жидков з 2020 року виступав за клуб Węgzcanka Węgrzce Wielkie з Малопольщі. Про його смерть поінформувало Міністерство оборони України. "Загинув, захищаючи Батьківщину", - повідомили там. У міністерстві розповіли, що Жидков перервав спортивну кар'єру восени 2022 року, коли повернувся в Україну та вступив до лав сил оборони.
Трагічну смерть свого гравця підтвердила також Węgzcanka.
"Мікі" був дуже милим, ввічливим і чуйним хлопцем, не було людини, з тих, хто його знав, кому б він не сподобався. Коли він виходив на поле, він боровся з останніх сил, щоб принести своїй команді перемогу, а коли прийшла потреба боротися за свободу своєї країни, він пожертвував тим, чим тільки може людина в такому молодому віці - віддав власне життя", - написали на сторінці клубу в соцмережі.
На його останньому матчі в листопаді 2022 року, коли було оголошено про припинення кар'єри, на прощання усі вишикувалися і вітали Жидкова квітами у барвах України та Польщі і оплесками.
Źródło: tvn24.pl
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