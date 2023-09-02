Він напав на громадянку України, ображав жінку та її дітей на дитячому майданчику. Йому висунули звинувачення

Чоловікові, який висловлював зневагу громадянці України щодо неї та її дітей на дитячому майданчику в Кракові, висунули звинувачення в образі за національною ознакою, - повідомили нам в прокуратурі. Агресору загрожує до трьох років позбавлення волі. Після того, як відеозапис інциденту поширився в мережі, чоловік сам звернувся до поліції. "Твоя дитина менше варта ніж сміття на вулиці", - сказав він українській жінці два тижні тому. "Він негайно повернувся в парк і хотів вибачитися", - стверджує його адвокат.

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Чоловікові, який нецензурно обзивав іноземців на дитячому майданчику в Кракові, прокуратура пред'явила звинувачення у публічній образі громадянки України та її дітей за національною ознакою. Сталося це 12 серпня в краківській Новій Гуті.

Потерпіла записала весь інцидент. Потім відео було опубліковано в інтернеті. Чути, як чоловік знущається з українки, яка сидить на лавці. "Твоя дитина так само, як і ти, менше варта аніж сміття на вулиці", - чуємо на записі, звідки раз у раз сиплються блюзнірства. Причиною вульгарного випаду нібито стало те, що діти жінки під час гри випадково кинули м'ячем в собаку чоловіка. На відео видно, як жінка вибачається. "Вибачся, к…во", - сказав агресор в бік жінки, і також дитини.

Чоловік з'явився у поліцію

Після того, як зображення чоловіка з’явилося в соцмережах, у середу (30 серпня) зловмисник звернувся до поліції. Того ж дня українка звернулася із заявою про можливість вчинення злочину.

"Матеріали, зібрані працівниками поліції у цій справі, будуть передані до прокуратури для правової та кримінальної експертизи", - йдеться у повідомленні поліції Малопольщі.

Так само у середу чоловіку, який образив матір та її дітей, висунули звинувачення за статтею 257 Кримінального кодексу.

Хто публічно ображає групу населення чи конкретну особу через її національну, етнічну, расову чи релігійну приналежність або через її позаконфесійний характер або з таких мотивів посягає на тілесну недоторканність іншої особи, підлягає покаранню позбавленням волі на строк до 3 років.

Прокуратура кваліфікувала скоєне як хуліганство.

- Це означає, що суд, якщо визнає підозрюваного винним, потенційно зможе призначити відшкодування на користь потерпілих, - пояснює прокурор Кшиштоф Дратва з Окружної прокуратури в Кракові.

- Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду та заборони наближатися до потерпілих, - сказав Дратва.

Представник підозрюваного: хотів вибачитися, прийшов з шоколадкою

Як каже нам захисник підозрюваного, адвокат Томаш Банась, його підзахисний шкодує про свої слова.

- Мій підзахисний, як тільки прийшов додому, охолов і зрозумів, що поводився неадекватно. Він відразу ж повернувся в парк і хотів вибачитися перед жінкою, але її вже не було. Протягом наступного тижня він приходив туди ж, щоб помиритися з жінкою, навіть купував шоколад для неї та її дітей, на жаль, безуспішно. Коли він дізнався, що жінка шукає справедливості, то зголосився до поліції, хоча тоді навіть не перебував у розшуку, - розповідає адвокат Банась.

За словами захисника, у всій справі "немає етнічного підґрунтя".

- Імовірність визнання винним за статтею, за якою висунуто звинувачення, на мій погляд, не дуже висока, хоча це, звичайно, компетенція суду. Попри образи щодо національності на відео, причиною всієї ситуації стала поведінка дитини, яка, за словами мого підзахисного, навмисне пнула м’ячем у свого собаку. Тож причиною була не національність цієї жінки. Мій підзахисний, однак, знає, що його реакція була неадекватною, і просить за це вибачення, - наголошує адвокат.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl