Він допоміг пекарні в Бучі стати на ноги. Зараз агітує інвестувати в Україну

Bucza. Piekarz z Poznania pomaga uruchomić ponownie piekarnię Tydzień temu ruszyli w drogę i szczęśliwie dotarli do Buczy. Właściciel poznańskiej piekarni "Czarny chleb" wraz z synem i przyjacielem wybrali się do Ukrainy, by pomóc ponownie uruchomić jedną z tamtejszych piekarni rzemieślniczych. O tym jak wyglądał ich pobyt w Buczy i gdzie teraz pomagają opowiedział reporterowi TVN24 Jacek Polewski. TVN24/ J. Polewski "Czarny chleb"