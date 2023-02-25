Він допоміг пекарні в Бучі стати на ноги. Зараз агітує інвестувати в Україну

25 lutego 2023, 8:36
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Piekarz z Poznania dalej chce pomagać na Ukrainie
Piekarz z Poznania dalej chce pomagać na Ukrainietvn24
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tvn24Piekarz z Poznania dalej chce pomagać na Ukrainie

Яцек Полєвський, пекар із Познані, допомагав мешканцям Бучі після початку російського вторгнення в Україну. Був також у Києві та Харкові. Завдяки йому вдалося відбудувати та модернізувати зруйновану пекарню. Тепер він закликає допомагати малому бізнесу в Україні. - Україні потрібні інвестиції і те, що ми поїдемо туди і почнемо щось робити, діяти, - наголошує він.

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У квітні 2022 року пекар із Познані, його син і друг вирушили до зруйнованої росіянами української Бучі. Власник пекарні "Czarny Chleb" у Познані сказав, що немає сенсу транспортувати хліб через східний кордон і що потрібно допомогти відновити роботу однієї з місцевих крафтових пекарень.

Як він сам каже, рішення прийняв імпульсивно, побачивши фотографії з маленького містечка під Києвом. - Я думав, що потрібно конкретно допомагати, діяти. Я ввів у пошуковій системі "пекарня Буча", написав у пекарню, яка мені підходила, і через 15 хвилин отримав відповідь: приїжджайте, - розповідає Яцек Полєвський.

Google Maps

Допоміг пекарні в Бучі стати на ноги, був також у Києві, і в Харкові

Маленьку пекарню потрібно було прибрати, переконавшись, що росіяни не залишили мін, як це вони зазвичай робили у місцях, звідки вони відступали, а потім запустити в експлуатацію. Поляки привезли з собою півтонни житнього борошна і допомогли місцевому пекарю розпочати виробництво.

Тоді пекли по 30-40 буханців на день. Сьогодні пекарня в Бучі виробляє вдесятеро більше. - Йшлося не про те, щоб возити хліб, а про те, щоб допомогти відкрити малий бізнес, щоб він функціонував, - тішиться Полєвський.

Під час перебування росіян у Бучі пекарня, якій допомагали познаньці, була чимось на зразок військового штабу. - Російські солдати палили в печі, їли і сиділи. Вони залишили величезну кількість лайна. Прибирання зайняло перші два дні нашого перебування, - розповідає чоловік.

Свіжа випічка потрапила до місцевих жителів, які регулярно збиралися перед одним із будинків. - Спершу казали, що не хочуть, бо в них є, а коли отримали теплий хліб, який пахне домом, взяли його в руки і їли просто так, без нічого. Хліб є символом безпеки, миру, достатку, добробуту, і цей запах заворожує чи не кожного, - підкреслює Полєвський.

Тим часом вдалося зібрати кошти на придбання нової, сучаснішої печі. На пекарні в Бучі справа не закінчилася. Пізніше пекар допомагав у Києві та Харкові, бомбардування яких спостерігав під час своїх поїздок.

Bucza. Piekarz z Poznania pomaga uruchomić ponownie piekarnię
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Пекар із Познані: Україні потрібні інвестиції

Як він пояснює свою філософію, в Україні багато борошна і пшениці. - Немає сенсу їх туди везти. На мій погляд, найдоцільніше - це допомагати відкривати компанії з нуля, - зазначає він.

- Сьогодні час для польських бізнесменів почати думати про інвестиції на місці. Україні потрібні інвестиції, те, що ми підемо туди і почнемо щось робити, діяти, - наголошує Полєвський. Пекар обіцяє, що повернеться в Україну. Хоча поки що він "намагається трохи охолонути".

За його словами, він на власні очі бачив спустошення, яке залишила по собі російська навала. - Найзворушливіше, що ми бачили в Бучі, - це порожні вулиці, на яких бігають собаки, і тиша. Немає життя, - згадує пекар із Познані.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Poznań
Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Bucza
Wojna w Ukrainie
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