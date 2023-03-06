Віктор Ющенко: доктрина людей, які приносять такі жахливі нещастя, повинна бути засуджена

- Ключове питання - звільнення суверенної території України. Це не підлягає обговоренню. Для нас це основа, база, - сказав екс-президент України Віктор Ющенко в інтерв’ю кореспонденту "Фактів" TVN. Він підкреслив, що "російський режим повинен бути осуджений і затаврований", а разом з ним - "філософія, доктрина конкретних людей, які приносять таке жахливе нещастя мільйонам".

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З Віктором Ющенком розмовляв кореспондент "Фактів" TVN Мацєй Ворох. Екс-президента України запитали, зокрема, чи, на його думку, можливий тиск на Україну, аби вона пішла на територіальні поступки.

- Очевидна річ, що ні президент України, ні українські воїни, ні громадяни не допустять, щоб будь-який шматок російської території збігався з суверенною територією України. Йдеться також про Крим і Донбас. Український народ ніколи не піде на те, щоб залишити за межами наших кордонів якесь місце, яке опинилося б у стані відкладеної дипломатії. Ми просто не допустимо цього, і це цілком ясно, - сказав він.

Додав також, що "високопоставлені військові говорять про це відкрито".

- Зрозуміло, що ключовим питанням є звільнення суверенної території України. Це не предмет переноворів. Це для нас основа, - підкреслив Ющенко.

Ющенко: російський режим треба осудити і затаврувати

Ющенко зазначив, що для того, щоб російська агресія, така як проти України, не повторилася, "ми маємо зробити ряд кроків, з метою осудити і затаврувати російський режим".

- Ми б дуже хотіли побачити дві, три лави підсудних зі звинуваченими російськими військовими та політиками - на чолі з Путіним, Шойгу. Щоб людство не тільки їх засудило, але й піддало осуду філософію, доктрину конкретних людей, які приносять таке страшне нещастя мільйонам людей, - сказав колишній президент.

- Потім - відбудова економіки, безумовно - репарації, перспектива формування нового блоку безпеки, нового альянсу, який передбачав би гарантії миру Україні, - перерахував він.

Він повторив, що "найголовніше - вийти на старі кордони України".

- Тоді оті подальші дії будуть спрямовані на мінімізацію російської загрози світові. Якщо Росія залишиться такою, як є зараз, це буде величезна проблема для всього суспільства, - сказав Ющенко.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl