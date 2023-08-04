Військові колони на дорогах усі вихідні. Закликають бути обережними та не публікувати фото

З п'ятниці по неділю майже по всій Польщі дорогами рухатимуться колони військової техніки. Це пов'язано з підготовкою до параду під гаслом "Сильна Біло-Червона", - повідомила прес-офіцер Генерального командування родів Збройних Сил, підполковник Магдалена Буш. Вона закликала водіїв бути вкрай обережними. І додала, що в понеділок також спостерігатиметься посилення руху літаків над Польщею.

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Прес-офіцер Генерального командування родів Збройних Сил підполковник Магдалена Буш повідомила, що з п’ятниці по неділю, 6 серпня, на дорогах майже всієї Польщі рухатимуться колони військової техніки. Це пов’язано з підготовкою до параду під гаслом "Сильна Біло-Червона", який відбудеться на Віслостраді у Варшаві.

- Рух колон військової техніки відбуватиметься дорогами майже всіх воєводств. Військову техніку можна зустріти на автомагістралях, швидкісних і національних дорогах, - пояснила підполковник Буш.

- У понеділок, 7 серпня, з 8.00 до 12.00 над Польщею також можна буде спостерігати посилений рух літаків, які рухатимуться угрупованнями для повітряного параду. Пілоти також виконуватимуть навчальні польоти з 8 по 13 серпня, - повідомила прес-офіцер Генерального командування родів Збройних Сил.

При цьому вона зазначила, що військова техніка найчастіше рухатиметься вночі, щоб її проїзд якомога менше ускладнював рух.

- Проте деякі поїздки відбуватимуться вдень і навіть у години пікового руху. Їх супроводжуватимуть та охоронятимуть Військова жандармерія та підрозділи управління дорожнім рухом Війська Польського у співпраці з поліцією, - сказала речниця. Вона додала, що перегрупування були узгоджені з відповідними органами влади, в тому числі місцевими.

Закликають бути обережними та не публікувати фото

- Просимо водіїв бути максимально уважними. Не проїжджайте між військовою технікою, що їде колоною. Також просимо не публікувати інформацію та фотографії, на яких видно пересування військ та їх дислокацію, дати та час руху військових колон, дані про вильоти та посадки військової авіації, - закликала підполковник Буш.

Військовий парад 15 серпня

Вона нагадала, що після перерви у три роки повертається найбільший у Польщі військовий парад.

- 15 серпня о 14-й він розпочнеться на Віслостраді у Варшаві. Ми представимо 210 одиниць польської та іноземної військової техніки та 92 літаки у супроводі понад 2000 військових. Військовослужбовці всіх родів Збройних Сил Польщі представлять найсучаснішу техніку польського, корейського та американського виробництва, яка була закуплена за останні роки, - повідомила вона.

Серед представленої техніки будуть танки M1A1 Abrams, закуплені у США, танки K2 і самохідні гаубиці K9, закуплені в Південній Кореї, реактивні системи залпового вогню HIMARS, самохідні гаубиці Krab, турецькі бойові безпілотники Bayraktar TB2, а також системи ППО Patriot - частина польської системи "Вісла".

- Серед техніки польського виробництва будуть, зокрема, нові бойові машини піхоти Borsuk, бронетранспортери Rosomak і самохідні міномети Rak, а також машини мінного загородження Baobab-K і легкі розвідувальні машини Żmija. У небі можна буде спостерігати нові FA-50, а також багатоцільові бойові літаки F-16 і безпілотні літальні апарати, - перелічила підполковник Буш.

- З 12 по 15 серпня ми запрошуємо вас на майже 70 пікніків, які відбудуться у містах і селищах усіх воєводств нашої країни. Статичний показ танків (Abrams, Leopard чи K2), KTO Rosomak, WR Langusta, Poprad та Rak - це унікальна можливість побачити техніку, якою оснащена наша армія, - додала підполковник Магдалена Буш.

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Autor:red.

Źródło: PAP