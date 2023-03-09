Військова допомога для України. Глава Міноборони про масштаби підтримки та компенсацію за передану техніку

- Необхідно зберегти масштаби та швидкість військової підтримки України. Чітке визначення компенсації за подаровану техніку стимулюватиме подальші пожертвування, - заявив у Стокгольмі після зустрічі глав оборонних відомств країн Європейського Союзу шеф Міністерства національної оборони Маріуш Блащак. Міністри також обговорили навчання українських військових місією ЄС EUMAM Ukraine (European Union Military Assistance Mission).

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Міністр національної оборони Маріуш Блащак взяв участь у дводенній неформальній зустрічі міністрів оборони держав-членів ЄС у Стокгольмі, яка завершилася в середу. Головною темою зустрічі була подальша підтримка Європейським Союзом України, в тому числі через навчання українських військових у рамках місії EUMAM та фінансування закупівлі амуніції для України.

- Ми домовилися, що необхідно зберегти масштаб і швидкість військової підтримки, - сказав журналістам після зустрічі глава Міноборони. Він додав, що також піднімалася "тема нашої солідарності в частині відшкодування" за обладнання, передане країнами ЄС Україні.

- Надзвичайно важливо, щоб розміри цього відшкодування були чітко визначені, що, безсумнівно, стимулюватиме країни ЄС робити пожертви Україні, - сказав він.

Польща передала Україні перші танки Leopard. На церемонії були присутні прем’єр-міністри Матеуш Моравецький та Денис Шмигаль Kancelaria Premiera/Twitter

Переговори щодо запчастин до "Леопардів"

Міністри також обговорили "усунення промислових бар’єрів" для підтримки справності переданих Україні танків, про що Блащак також говорив зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Він нагадав, що ідея полягала в тому, щоб на заводі "Бумар Глівіце" створити хаб, який займатиметься ремонтом і обслуговуванням танків Leopard 2A4 - одного з двох типів Leopard, переданих Україні.

- Я також говорив на цю тему з міністрами оборони країн-учасниць коаліції донорів танків Leopard, - сказав міністр національної оборони. Він повідомив, що обговорив необхідність забезпечення запчастинами з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес Фернандес. Іспанія - одна з країн, які заявили про підтримку України танками Leopard 2A4.

Він висловив переконаність, що оскільки виробництво запчастин для варіанту 2А4 було зупинено 20 років тому, його необхідно відновити.

- Ми ведемо діалог з німецькою стороною, в тому числі - з німецькою промисловістю, - сказав Маріуш Блащак.

- Це важливо, тому що ми хочемо створити хаб, де будуть обслуговуватися та ремонтуватися передані Україні танки "Леопард". А щоб цей хаб працював, потрібні запчастини. Тому ми на зв’язку, ми ведемо діалог, і я сподіваюся, що цей процес буде успішним", - сказав він.

Czołg Leopard 2 PAP - Adam Ziemienowicz

Переговори про нову ініціативу передачі Україні боєприпасів

Міністри також обговорили навчання українських військових місією ЄС EUMAM Ukraine (Місія військової допомоги Європейського Союзу). На цій сесії інформацію представив командир 11-ї бронекавалерійської дивізії генерал-майор Пьотр Тритек, який очолює Командування загальновійськової підготовки (CAT-C) - одне з двох оперативних командувань цієї місії, розташованих у Жагані.

- Я подякував як солдатам Війська Польського, так і офіцерам і солдатам із 12 країн за їхню відданість, з якою вони спільно навчають українців керувати танками Leopard, - сказав Блащак.

- Ми говорили про нову ініціативу спільних закупівель і передання Україні боєприпасів, - сказав він, зазначивши, що йдеться не лише про боєприпаси західного калібру - 120 мм танкові та 155 мм артилерійські, а й про снаряди калібру 152 мм, які використовувалися в озброєнні, що походить із СРСР.

Тьєррі Бретон "незабаром відвідає Польщу"

Глава Міноборони зазначив, що міністри звернули увагу на те, що ця нова форма допомоги "не повинна відбуватися за рахунок відшкодування державам витрат на форми підтримки України з боку всього ЄС".

Маріуш Блащак повідомив, що Польщу має відвідати єврокомісар з питань внутрішнього ринку, який також відповідає за оборонну промисловість.

- Ми також говорили в контексті субсидування оборонної промисловості. Я домовився з комісаром Тьєррі Бретоном, що він незабаром відвідає Польщу, і ми разом поговоримо з польською оборонною промисловістю про використання підтримки ЄС для зміцнення польської оборонної промисловості в плані виробництва боєприпасів, - сказав він.

На запитання, чи декларували міністри виробничі потужності оборонної промисловості своїх країн, глава Міноборони сказав, що впродовж років ці потужності в європейській оборонній промисловості були зменшені, і тому Польща звернулася до США та Південної Кореї аби поповнити свої ресурси в короткий термін. Блащак зазначив, що "ми, власне, є зараз спостерігаємо процес розвитку європейської оборонної промисловості».

Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP