Війська НАТО в Ожиші, військові з Польщі, США, Хорватії, Румунії та Великої Британії на полігоні

Східний фланг Північноатлантичного пакту ніколи в історії не охоронявся так добре. Військові з Польщі, США, Хорватії, Румунії та Великої Британії в рамках співпраці батальйонної бойової групи НАТО тренуються в Ожиші. За ними спостерігав кореспондент TVN24.

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У листопаді міністр національної оборони Маріуш Блащак нагадав, що присутність союзників з інших країн у цій частині Польщі є результатом рішення, прийнятого під час саміту НАТО у Варшаві у 2016 році.

- На основі цього рішення в Ожиші розміщені американські війська, британські війська, румунські війська та хорватські війська. Проводяться регулярні навчання, - сказав він.

"Ми повинні бути пильними та працювати разом"

У середу за навчаннями військ у рамках взаємодії батальйонної бойової групи НАТО в Ожиші спостерігав репортер TVN24 Артур Молєнда.

- Сильним викликом тут є психічна витривалість, коли працювати треба до 18 годин на добу, особливо в холодну погоду. До цього треба звикнути. Нам потрібно бути пильними і працювати разом, як команда, - сказав журналістові один з учасників навчань.

- Співпраця з людьми з Румунії, Великої Британії чи Польщі - це просто захоплююче. Було дуже приємно спостерігати за їх роботою, - розповіла одна з жінок-військових.

Випробування"Борсука" в Ожиші

Маріуш Блащак згадав у листопаді про свій візит на полігон в Ожиші, де польська армія випробовувала нову польську бойову машину піхоти "Борсук", і де також були присутні командири та вояки армії США.

- Навчання польських та американських бійців - це щось очевидне, це те, що відбувається практично щодня, - запевнив очільник Міноборони.

Він також звернув увагу на розташовану в Ельблонгу штаб-квартиру багатонаціональної дивізії "Північний Схід" (DWDP-W) НАТО, одним із завдань якої є координація діяльності бойових груп посилення передової присутності (з англ. - enhance Forward Presence - eFP).

У контексті Сувальського перешийку він додав, що начальником штабу в DWDP-E є литовський офіцер, а з цим командуванням пов'язані литовська бригада та 15-та механізована бригада.

- Отже є всі механізми, які гарантують безпеку цієї території, - запевнив віце-прем’єр-міністр - голова Міноборони.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24, PAP