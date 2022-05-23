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Жешув - "місто-рятівник". Звання присвоїв Володимир Зеленський

23 maja 2022, 21:49

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP, TVN24
Українці дякують Польщі у кліпі під назвою "Я повернусь"
Українці дякують Польщі у кліпі під назвою "Я повернусь"Facebook/Ołena Zełenska
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Facebook/Ołena ZełenskaУкраїнці дякують Польщі у кліпі під назвою "Я повернусь"

Я встановив спеціальне почесне звання "місто-рятівник" для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять все можливе, щоб нам допомогти, – заявив у неділю президент України Володимир Зеленський. Це звання отримав саме Жешув, але Зеленський згадав і інші польські міста, які після початку війни в Україні допомагають біженцям.

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У неділю, виступаючи у Верховній Раді, президент України заявив, що нагородив Жешув званням "місто-рятівник". Як пояснив Володимир Зеленський, це назва створена для міст-партнерів, які прийшли на допомогу Україні та її громадянам після російського вторгнення.

Зеленський перед українським парламентом, під час візиту президента Польської Республіки Анджея Дуди, заявив, що незадовго до виступу підписав "указ, який підкреслює особливу роль польського міста Жешув".

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"Від імені всього українського народу висловлюю вдячність"

– Я встановив спеціальне почесне звання "місто-рятівник" для міст-партнерів нашої країни, які сьогодні роблять все, що можуть, щоб нам допомогти, – сказав Зеленський. Потім додав: «Від імені всього українського народу висловлюю вдячність Жешуву – першому місту-рятівнику».

Президент України, підкресливши, що дякує всім полякам, навів назви міст у Польщі, які допомогли своїм містам-партнерам в Україні. Він назвав Варшаву, Краків, Лодзь, Познань, Вроцлав, Гданськ, Бидгощ, Торунь, Люблін, Катовіце, Ополє, Щецін, Гожув Великопольський, Зелену Гуру, Жешув, Білосток та Кельце.

- Я хочу перерахувати з цієї трибуни всіх, щоб почули кожне воєводство, повіт і ґміна, підтримку яких сьогодні відчуває кожна область, місто, село, українська громада, – сказав Зеленський.

Мер Жешува: цей титул належить нашим жителям

-"Хотів би подякувати від себе і всіх мешканців Жешова подякувати за честь (...) Цей титул належить нашим жителям, які з першого дня війни в Україні допомагали біженцям, збирали подарунки, які ми перевозили за наш східний кордон. І увесь час намагаються робити все, аби допомогти нашим сусідам" - заявив у соцмережах президент столиці Підкарпаття Конрад Фійолек.

Фійолек додав, що жителі Жешова надають багато форм допомоги. Він зазначив, що на піку хвилі біженців у Жешові, який налічує близько 200 тис. жителів, опинилося близько 100 тис. біженців. – Це число, яке символізує, якими великими були зусилля і якою великою - допомога з боку жителів міста. Ми дуже задоволені цією відзнакою, - сказав Фійолек в інтерв'ю журналісту Польського пресового агентства.

Жешув був відзначений Президентом УкраїниShutterstock
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Autor:red.

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ukraina
Wołodymyr Zełenski
Wojna w Ukrainie
Rzeszów
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mb
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/ams
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Autor:
Agata
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Robert
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Źródło:
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ads/adso
Źródło:
CNN

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Autor:
akr/dap
Źródło:
TVN24, PAP

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Autor:
wini/b
Źródło:
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Boris Bondariew, który był pracownikiem Przedstawicielstwa Rosji przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, zrezygnował z funkcji w geście protestu przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę i polityce zagranicznej Kremla. W oświadczeniu przekazał, że "nie może dłużej uczestniczyć w tej krwawej, bezsensownej i absolutnie niepotrzebnej hańbie".

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Autor:
mjz\mtom
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ads/adso
Źródło:
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js/dap
Źródło:
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Justyna
Suchecka

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Autor:
Justyna
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Źródło:
tvn24.pl
Premium

Trzynastomiesięczna Giulia Maiano wypadła z balkonu hotelu w Szarm el-Szejk i zginęła na miejscu. Dziewczynka spędzała z rodziną wakacje w Egipcie. Miejscowa policja prowadzi dochodzenie w sprawie.

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Autor:
wac//az
Źródło:
Rai News, abruzzoweb-it

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Aktualizacja:
Autor:
wini,
kk
Źródło:
tvnwarszawa.pl / PAP

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Pieniądze

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, Konkret24

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 89. dzień. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej przekaże operatorom telewizji kablowej w Ukrainie cztery samochody dostawczo-serwisowe. - Bardzo ważne jest, aby utrzymać ciągłość przekazu informacji, chociażby przez telewizję kablową - podkreślił w rozmowie z TVN24 Jerzy Straszewski, prezes zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE). Zapowiedział, że to nie koniec pomocy.

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Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

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23 maja 2022, 16:44

Polska

Autor:
bp/gp
Źródło:
PAP, TVN24

Ignacy Gogolewski, aktor, reżyser i scenarzysta, spoczął na cmentarzu parafii św. Wincentego a Paulo w Otwocku. - Obdarował nas pięknem - mówił w homilii ksiądz Andrzej Luter w Kościele Środowisk Twórczych na pl. Teatralnym w Warszawie. Gogolewskiego żegnali rodzina, przyjaciele, artyści oraz przedstawiciele władz państwowych i miejskich.

Pogrzeb Ignacego Gogolewskiego. Aktor spoczął na cmentarzu w Otwocku

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Kultura i styl

Autor:
js/dap
Źródło:
PAP

Boris Johnson z kieliszkiem dłoni, wygłaszający przemówienie i wznoszący toast. Takie zdjęcia opublikowało ITV News. Według brytyjskiego nadawcy zdjęcia pochodzą z listopada 2020 roku - z czasu, kiedy obowiązywały surowe restrykcje covidowe. To kolejne już doniesienia o spotkaniach towarzyskich na Downing Street, w czasie gdy w kraju obowiązywał lockdown.

Boris Johnson z kieliszkiem dłoni, wznoszący toast. Media: zdjęcia zrobiono w czasie lockdownu

Świat

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Świat

Autor:
mjz/dap
Źródło:
ITV News, Reuters

Do egzaminu ósmoklasisty podchodzi rekordowe pół miliona uczniów. To efekt obniżenia wieku szkolnego do lat sześciu. Do tego dołączy ponad 7 tysięcy dzieci uchodźców z Ukrainy. Z czym zmierzą się na egzaminach?

Jutro startuje egzamin ósmoklasisty. Dlaczego jest wyjątkowy?

Polska

Jutro startuje egzamin ósmoklasisty. Dlaczego jest wyjątkowy?

23 maja 2022, 18:23

Polska

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl