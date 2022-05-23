Жешув - "місто-рятівник". Звання присвоїв Володимир Зеленський

Я встановив спеціальне почесне звання "місто-рятівник" для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять все можливе, щоб нам допомогти, – заявив у неділю президент України Володимир Зеленський. Це звання отримав саме Жешув, але Зеленський згадав і інші польські міста, які після початку війни в Україні допомагають біженцям.

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У неділю, виступаючи у Верховній Раді, президент України заявив, що нагородив Жешув званням "місто-рятівник". Як пояснив Володимир Зеленський, це назва створена для міст-партнерів, які прийшли на допомогу Україні та її громадянам після російського вторгнення.

Зеленський перед українським парламентом, під час візиту президента Польської Республіки Анджея Дуди, заявив, що незадовго до виступу підписав "указ, який підкреслює особливу роль польського міста Жешув".

"Від імені всього українського народу висловлюю вдячність"

– Я встановив спеціальне почесне звання "місто-рятівник" для міст-партнерів нашої країни, які сьогодні роблять все, що можуть, щоб нам допомогти, – сказав Зеленський. Потім додав: «Від імені всього українського народу висловлюю вдячність Жешуву – першому місту-рятівнику».

Президент України, підкресливши, що дякує всім полякам, навів назви міст у Польщі, які допомогли своїм містам-партнерам в Україні. Він назвав Варшаву, Краків, Лодзь, Познань, Вроцлав, Гданськ, Бидгощ, Торунь, Люблін, Катовіце, Ополє, Щецін, Гожув Великопольський, Зелену Гуру, Жешув, Білосток та Кельце.

- Я хочу перерахувати з цієї трибуни всіх, щоб почули кожне воєводство, повіт і ґміна, підтримку яких сьогодні відчуває кожна область, місто, село, українська громада, – сказав Зеленський.

Мер Жешува: цей титул належить нашим жителям

-"Хотів би подякувати від себе і всіх мешканців Жешова подякувати за честь (...) Цей титул належить нашим жителям, які з першого дня війни в Україні допомагали біженцям, збирали подарунки, які ми перевозили за наш східний кордон. І увесь час намагаються робити все, аби допомогти нашим сусідам" - заявив у соцмережах президент столиці Підкарпаття Конрад Фійолек.

Фійолек додав, що жителі Жешова надають багато форм допомоги. Він зазначив, що на піку хвилі біженців у Жешові, який налічує близько 200 тис. жителів, опинилося близько 100 тис. біженців. – Це число, яке символізує, якими великими були зусилля і якою великою - допомога з боку жителів міста. Ми дуже задоволені цією відзнакою, - сказав Фійолек в інтерв'ю журналісту Польського пресового агентства.

Жешув був відзначений Президентом України Shutterstock

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Autor:red.

Źródło: PAP, TVN24