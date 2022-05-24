Польська компанія мала поставити дрони в Україну. Дронів немає, гроші не повернули

Польська оборонна фірма мала поставити 200 безпілотників для української армії. За словами української сторони, вона не надіслала обладнання, а також не повернула 530 тисяч євро авансу. Повідомлення про шахрайський злочин потрапило на столи слідчих районної прокуратури Варшава-Прага.

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Пошуком постачальника дронів, які мали потрапити до української армії, займався Тарас Трояк, київський підприємець і, водночас, голова місцевої асоціації власників дронів. Гроші – 1,5 мільйона євро – походили зі збору коштів, організованого для армії великим благодійним фондом. Формально одержувачем дронів мала бути фірма Quadro.ua.

– Вирішальним для нас був час поставок, лише на другому місці – ціна. Ідея полягала в тому, щоб надати солдатам, які воюють на передовій, "летючі очі", – пояснює Трояк в інтерв’ю tvn24.pl.

Дрон подвійного використання

На першому етапі – 7 березня – він зв’язався безпосередньо з відомим французьким виробником дронів Parrot. Його зацікавила конкретна модель з їхнього асортименту – "Parrot Anafi USA". Він був створений у співпраці з американською компанією та армією.

Коробка Parrot Anafi Дрон створений для US Army, про що свідчить напис на упаковці tvn24.pl

Обладнаний хорошою оптикою та камерою-тепловізором, дуже тихий у польоті. Тому його відносять до обладнання "подвійного використання". Це означає, що для його експорту за межі Європейського Союзу потрібні дозволи на рівні міністрів.

Операція в Польщі

Віце-президент компанії Parrot Кріс Робертс вказав українському клієнту свого польського дистриб'ютора.

Дистриб'ютор надав мені контактну інформацію Даріуша М. з відомої на польському ринку оборонної компанії. Ми обмінялися електронною поштою та повідомленнями, в результаті чого я отримав запевнення, що куплю 206 дронів з доставкою в Україну за два тижні

За результатами нашоъ перевырки Даріуш М. - колишній офіцер елітного підрозділу GROM. Він закінчив військову кар’єру десять років тому у званні майора. У підрозділі відповідав за матеріально-технічне забезпечення: закупівлю обладнання. Після виходу на пенсію працював у польській оборонній фірмі.

- Щойно я дізнався, що він зробив, я звільнив його дисциплінарно за статтею 52 Кодексу праці (тобто без попередження, з вини працівника). У цій справі потерпілою є і моя компанія, тому прошу не вказувати в ЗМІ її назву, - каже президент і власник в інтерв’ю tvn24.pl.

Дві пропозиції

Що зробив Даріуш М., що його звільнили з роботи в порядку дисциплінарної відповідальності? Спочатку він надіслав українському клієнту дві пропозиції.

Першу – про постачання шести безпілотників компанією, в якій він працював. Відразу ж після цього компанія звернулася до Міністерства розвитку і технологій за дозволом на реекспорт дронів Parrot в Україну.

А наступні двісті пристроїв, на пропозицію Даріуша М., мала поставити невелика компанія "Рівень 11". Її офіс розташований за межами центру Варшави, у не надто імпозантній офісній будівлі.

Тарас приїхав до Варшави, де зустрівся з Даріушем М. під час ділових переговорів та демонстрації польоту дрона. Потім – до 28 березня – перерахував усю суму першій компанії за шість безпілотників і фірмі "Рівень 11" - за двісті.

Раптові проблеми

В Україну було доставлено лише шість безпілотників. - Я почув, що інші двісті надійдуть через 35 календарних днів. Для мене це було неприйнятно. Я повідомив, що розриваю договір, вимагав повернути перераховані 1,5 мільйона євро, - розповідає Тарас Трояк.

Незабаром з "Рівень 11" повернулося близько 900 тисяч євро – чотирма переказами. Майже 530 тис. не повернено досі.

Ми розмовляли з президентом цієї компанії Павлом Кшиковським. Запитали, чому він не повернув усю суму, хоча й не доставив товар.

Підтвердити офіційно, те що сказав – він відмовився. З його слів, операція була неможливою з точки зору польського законодавства. Він каже, що у Тараса не було, наприклад, відповідних повноважень від компанії Quadra.ua.

"Наголошую, що поставка згідно нормами чинного законодавством була можлива за умови надання українською компанією комплекту документів, зазначених у пропозиції та на умовах, представлених у ній. З боку «Рівня 11» жодних затримок у виконанні пропозиціх не було", - повідомив він у електронному листі. З цього листа можна також зробити висновок, що Кшиковський контактував у зв’язку з цією справою з посольством України.

"Неповна оплата за асортимент, вказаний у пропозиції, повертається згідно з платіжними інструкціями на рахунок, з якого прийшли кошти, частинами", - повідомив Кшиковскі в тому ж електронному листі.

Натомість Тарас звертає увагу, що такий самий пакет документів він подав і до компанії, яка після отримання дозволу міністерства, надіслала шість дронів.

Повідомлення до прокуратури

Повідомлення до прокуратури – від імені української компанії – подав минулого четверга адвокат доктор Єжи Ференц.

– У повідомленні вказуємо, маємо обґрунтовану підозру, що наявні ознаки злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу, вчиненого на шкоду моєму довірителю (українській компанії – прим. ред.), – каже адвокат Ференц.

Той, хто з метою отримання матеріальної вигоди, змушує іншу особу невигідно розпоряджатися своїм або чужим майном, вводячи її в оману або використовуючи помилку чи неможливість належним чином зрозуміти вчинені дії, підлягає покаранню позбавленням волі на термін від 6 місяців до 8 років.

Прокуратура має тридцять днів, впродовж яких, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, має перевірити, чи є підстави розпочинати слідство. За неофіційною інформацією tvn24.pl, справа також потрапила на столи керівників Служби військової контррозвідки та Агентства внутрішньої безпеки.

Autor:Robert Zieliński