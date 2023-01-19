Війна в Україні.  "Наближається вирішальний бій других стратегічних ешелонів"

- Наразі готується етап битви других стратегічних ешелонів з боку Росії та з боку України, - сказав у "Крапці над "і" колишній голова Бюро національної безпеки генерал Станіслав Козєй. Він додав, що Росія може кинути в бій ще кілька сотень тисяч солдатів, хоча й менш навчених. Колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло оцінив, що президент Росії не готовий до поразки. "Для Путіна програш рівноцінний винесенню йому вироку", - сказав він.

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Колишній посол Польщі в Києві Ян Пєкло та бригадний генерал у відставці Станіслав Козєй, колишній голова Бюро національної безпеки та екс-заступник голови Міністерства національної оборони, говорили в "Крапці над "і" на TVN24 про ситуацію на фронті в Україні.

- На даний момент готується етап битви других стратегічних ешелонів з боку Росії та з боку України. Тіі перші угруповання стали впритул один до одного, вивчають один одного, там особливо нічого не змінюється. Однак все вирішить битва других стратегічних ешелонів. Росіяни мобілізували великі сили, як ми чуємо, - зазначив Козей.

За словами колишнього керівника БНБ, "ще десь 100, 200 або навіть 300 тисяч російських військових можуть бути задіяні". - Щоправда, цец другий ударний кулак, слабший за перший за підготовкою та оснащенням, але все ж сильний, - застеріг він.

- На мою думку, попереду вирішальна битва других стратегічних ешелонів, яка, ймовірно, надовго, можливо, на роки визначить подальшу долю цієї війни у ​​вигляді якогось перемир’я чи навіть мирних домовленостей, - сказав генерал.

"Для Путіна поразка - це вирок йому"

Колишнього посла Яна Пєкло запитали, чи готові росіяни програти.

- Росіяни не готові до цього, і (президент Росії Володимир) Путін також не готовий до цього. У всякому разі, для Путіна поразка рівнозначна вироку, - відзначив Пєкло.

За словами дипломата, "навіть його власні люди можуть просто видати його в Гаагу, можливо, в інший трибунал".

- Дуже втішно, що ми вже зараз думаємо про суд над злочинцями, зокрема Володимиром Путіним, - додав він.

Гризня в Кремлі. "Це повільно виходить з-під контролю"

Дипломат додав, що "він радше бачить можливість великих проблем для Росії не в самій воєнній ситуації, а в боротьбі в Кремлі, яка вже точиться".

- У боротьбі між (...) військовими, а з іншого боку (Євгеном) Пригожиним і групою Вагнера, і кадирівцями, які підтримують групу Вагнера, - зазначив він.

- Я думаю, що справа може вирішитися так, що це призведе до падіння президента Путіна, - відзначив Пєкло.

Генерал Козєй також зазначив, що "Путін, очевидно, хоче якось взяти ситуацію під контроль", оскільки "вона повільно вислизає з рук".

- Останні кроки Путіна показують, що він хоче спертися на державні структури, - сказав він. На думку генера, російський лідер робить ставку на державну армію, а не на найманців з групи Вагнера.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl