Війна в Україні. Леон Коморніцький: китайці, підтримуючи Росію, зацікавлені в тому, щоб її якомога ослабити
Агресія Росії проти України триває вже 248 днів. Росіяни продовжують розповсюджувати наратив, згідно з яким Україна використає так звану "брудну бомбу". Ситуацію на фронті та міжнародний контекст війни прокоментував програмі "Так" колишній заступник начальника Генштабу Війська Польського, експерт Business Center Club генерал Леон Коморніцький.
- У цій війні є Китай. Китай не зацікавлений у тому, щоб була застосована ця зброя (так звана "брудна бомба" - ред.) і в тому, щоб почалася світова війна. Китай зацікавлений у тому, щоб максимально підтримувати Росію в цій війні і не тільки на словах, - зазначив генерал. Він звернув увагу на технологічну та економічну підтримку Росії Китаєм.
- Китайці дали зелене світло цій війні, - сказав Коморніцький.
- Вони дедалі активніше підтримують Путіна, - додав він. Експерт відзнанчив, що, незважаючи на початкову обережність і запевнення щодо волі до миру та поваги до суверенітету інших країн, Сі Цзіньпін після змін у Комуністичній партії Китаю, які зміцнили його владу, тепер може посилити свої прихильність до Путіна.
- Китайці, підтримуючи Росію, зацікавлені в тому, щоб зробити її якомога слабшою. У той же час, щоб і Сполучені Штати були максимально ослабленими. Чим довше триватиме ця війна, тим більш ослабленими будуть країни, заангажовані у війну, - зробив висновок генерал.
"Ми не можемо вести мову про перехід у контрнаступ"
Коморніцький оцінив нинішній потенціал української армії.
- Сьогодні ми не можемо говорити про стратегічний контрнаступ української армії, звільнення території та вигнання росіян, – сказав генерал.
- Росіяни продовжують безкарно використовувати ракетно-авіаційний потенціал зі своєї території, вражаючи критичну інфраструктуру, енергетичну та комунікаційну інфраструктуру та цивільні об’єкти. Таким чином, вони послаблюють не лише українську економіку та українську державу, а й українське суспільство, - зазначив аналітик.
- Є величезна асиметрія. Українська армія не має можливості впливати на ситуацію на російській території, - додав він. А також вказав на погодні умови, які все більше заважають наступальним діям і на оборону Херсона, яку інтенсивно готують росіяни.
- Путін має намір заморозити цю війну в межах цих самопроголошених республік, визнаних невід'ємною частиною Росії, - продовжив Коморніцький. Він додав, що росіяни хотіли б продовжити атаки на українську інфраструктуру та населення, а за той час - підготуватися до атаки навесні.
- За цей час російська армія відновить свою боєздатність, зробить певні перестановки і підготує наступний удар, - прогнозує генерал. Він також звернув увагу на важливість поставок із Заходу для потенціалу української армії, поставок, які запізнилися, на його думку, на квартал.
Źródło: TVN24
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