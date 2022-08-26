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Півроку війни в Україні і півроку допомоги. Прес-секретар ПГА: завдань ще багато

26 sierpnia 2022, 16:28

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Krajewska o pomocy humanitarnej w Ukrainie: coraz poważniejszym problemem staje się dostęp do schronienia
Krajewska o pomocy humanitarnej w Ukrainie: coraz poważniejszym problemem staje się dostęp do schronieniaTVN24
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TVN24Краєвська про гуманітарну допомогу в Україні: доступ до притулку стає дедалі серйознішою проблемою

Війна в Україні вже триває півроку. - Як суспільство ми втомилися допомагати, але це не дивно, тому що ми вже півроку допомагаємо в екстремальних ситуаціях і ми допомагаємо дуже інтенсивно - сказала Гелена Краєвська, речниця Польської гуманітарної акції на TVN24. Вона підкреслила, що "завдань ще багато". За її словами на даний момент найбільшим викликом є зима, що наближається.

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У середу виповнилося півроку з моменту нападу Росії на Україну. Весь цей час у охопленій війною країні активно діяли гуманітарні організації, що йшли з допомогою до тих, хто найбільше її потребував.

Серед них також Польська гуманітарна акція. Прес-секретар ПГА Гелена Краєвська була гостею програми "Прокидаєшся і знаєш" на TVN24 у четвер.

"Є багато способів підготуватися до зими"

 - Доступ до їжі та засобів гігієни все ще дуже потрібний, але дедалі серйознішою проблемою стає доступ до житла. Скоро буде зима, скоро будуть низькі температури, не тільки дощі, а й сніг, - сказала Краєвська.

- Багато будинків сильно пошкоджені, частини помешкань просто більше не існує. Люди живуть у групових будинках. У деяких регіонах будуть проблеми з обігрівом, з тим, аби забезпечити їх світлом. Це, безумовно, будуть величезні виклики для гуманітарних організацій, які працюють в Україні, - підкреслила вона.

Зруйнована будівля в Чернігові (22 серпня)PAP/EPA/ROMAN PILIPEY

Вона зазначила, що "там, де зараз ведуться найзапекліші військові дії, тобто в Донецькій області, людей, які потребуватимуть допомоги, практично не буде, тому що проведено евакуацію і тому що обігріти ці будинки буде просто неможливо".

- Якщо ж йдеться про місця, де трохи тихіше, але де є пошкоджені будинки і квартири, то ми їх відремонтуємо, чи то тріщину в стіні, чи дірку в даху, чи бракує вікон. Окрім того ми видамо спеціальні набори з тим, що може забезпечити тепло: ковдрами, пічками, матеріалом для ущільнення вікон. Звичайно, фінансова підтримка також є дуже важливим питанням, адже завдяки цьому можна придбати вугілля, паливо, теплі ковдри, пледи, пічки. Є багато способів підготуватися до зими, - сказала Краєвська.

Krajewska o pomocy humanitarnej w Ukrainie: coraz poważniejszym problemem staje się dostęp do schronienia
Краєвська про гуманітарну допомогу в Україні: доступ до притулку стає дедалі серйознішою проблемоюTVN24

Мільйони українців потребують психологічної допомоги

За її словами, додатковим викликом є ​​також медична та психологічна допомога. - За останніми даними, такої допомоги можуть потребувати до 15 мільйонів українців. Це стрес, травма, депресія, яка буває навіть у найменших, - зазначила речниця ПГА.

Краєвська підкреслила, що "таку роботу слід починати лише, коли припиняться обстріли, але, можливо, в даному випадку вибору немає".

- Можливо, це буде війна, яка затягнеться на роки, як це було в 2013 році. Ми, як ПГА, незважаючи на те, що конфлікт на сході України все ще тривав, проводили ці заходи щодо психічного здоров’я в Донецькій та Луганській областях. Я думаю, що, на жаль, те саме доведеться робити знову, незважаючи наі військові дії, - сказала Краєвська.

Краєвська: ми втомилися допомагати, але завдань ще багато

- Як суспільство ми втомилися допомагати, але це не дивно, тому що ми вже півроку допомагаємо в надзвичайних ситуаціях і дуже інтенсивно, - зауважила Краєвська.

За її словами, "багато людей півроку фактично робили "стійку на бровах", аби якось поєднати роботу, волонтерство, поїздки на кордон, намагання зробити все, що можна і де можна, витрачали власні кошти, щоб допомогти, надавали власні помешкання".

- Тим важливіше, щоб люди, які хочуть допомагати, ставали професіоналами, використовували свої навички, наприклад, психологи можуть надавати психологічні консультації, правники - юридичні консультації, можна зголоситися на волонтерство до свого місцевого, квартального чи районного центру допомоги. Відомо, що різні товариства шукають людей для допомоги з дуже різних питань. Залишається ще багато завдань, які потрібно виконати, - переконувала речниця Польської гуманітарної акції.

Pół roku pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Cała rozmowa z Heleną Krajewską z PAH
Півроку гуманітарної допомоги Україні. Вся розмова з Геленою Краєвською з ПАХTVN24
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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ROMAN PILIPEY

Tagi:
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Pomoc dla Ukrainy
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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