Війна в Україні. Експерт про "момент історичного перелому"

14 stycznia 2023, 19:41
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Ukraińskie wojsko przy granicy z Białorusią
Ukraińskie wojsko przy granicy z Białorusią
Reuters
ReutersUkraińskie wojsko przy granicy z Białorusią

Для мене було очевидним, що момент збільшення поставок західної зброї в Україну настане. Якщо сказано "А", то потрібноі сказати "Б", - заявив в інтерв’ю Польському Агентству Преси директор Польського інституту міжнародних справ Славомір Дембський. За його словами, "20 січня має відбутися зустріч так званої "Групи Рамштайн", тобто країн, які доозброюють Україну". - Будуть взяті нові зобов'язання і виголошені нові декларації, - додав він.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Директор Польського інституту міжнародних справ доктор Славомір Дембський в інтерв’ю Польському Агентству Преси відзначив, що "збільшення поставок зброї від західних союзників в Україну, яке ми зараз спостерігаємо, звичайно, це перелом, але по-перше це не перший перелом, а черговий".

- По-друге, це перелом, якого слід було очікувати, - зазначив історик.

За його оцінкою, це початок процесу переозброєння української армії передовими системами озброєння західного виробництва. За словами Дембського, це "момент історичного перелому".

Системи "Патріот" і танки "Леопард-2" для України

Останніми тижнями зросла кількість заяв про нові поставки західної зброї в Україну. Окрім найсучасніших зенітних і протиракетних комплексів, таких як система "Патріот", Україна отримає бронетранспортери західного виробництва, реактивну артилерію та більше гармат-гаубиць. У середу під час візиту до Львова президент Анджей Дуда заявив, що Україна також отримає від міжнародної коаліції танки Leopard 2.

- Маємо зміни, але ці зміни не є несподіванкою. Давно було відомо, що першим етапом буде постачання пострадянської техніки, але цей етап мусив скінчитися, тому що Захід не диспонує безмежними запасами і через їх виснаження доведеться приймати рішення про постачання західної техніки, - сказав Дембський в інтерв'ю ПАП.

- 20 січня має відбутися зустріч так званої Ramstein Group, тобто країн, які доозброюють Україну. Там будуть взяті нові зобов’язання та виголошені нові декларації, - додав директор Польського Інституту міжнародних справ.

Як він зазначив, "все, з чим ми зараз маємо справу у публічній сфері - це підготовка цього рішення".

Дембський: якщо сказано "А", то потрібно сказати "Б"

Дембський зазначив, що збільшення західної допомоги Києву є закономірним наслідком політико-правової оцінки російської агресії.

- Для мене було очевидним, що цей момент настане. Якщо сказано "А", то потрібно сказати "Б". Якщо політика країн вільного світу щодо Росії та України не змінюється, якщо не змінюється політико-правова оцінка, тобто ми маємо справу з невиправданою, незаконною агресією Росії, а Україна веде справедливу оборонну війну, то за цим має слідувати політика підтримки України, - сказав аналітик, зазначивши, що "оскільки ми згодні з тим, що Україна має право витіснити росіян зі своєї території, ми повинні бути послідовними і надати їй для цього відповідні засоби".

- Це все могло бути доставлене ще рік тому, але затрималося в тому числі й з політичних міркувань, а також сумнівів, чи Україна дасть собі раду з обслуговуванням, чи не пропаде ця техніка тощо. На мій погляд, краще пізно, ніж ніколи, але якби це було раніше, то поза сумнівом Україна справлялася б краще, - зазначив директор Польського Інституту міжнародних справ.

Дембський: жертва нападу може захищатися всім, що має в своєму розпорядженні

Він зазначив, що відкидає поділ зброї на "оборонну і наступальну", який фігурує в дискусіях, зокрема, в контексті можливої ​​"ескалації".

- Це все публіцистика. Будь-яка зброя, яка використовується державою в оборонній війні, в захисті від агресії, є оборонною зброєю за визначенням. Не Україна напала на Росію, а Росія - на Україну, і Україна може захищатися всіма доступними засобами. Якби вона мала ядерну зброю, вона також могла б її використати для свого захисту, очевидно, що жертва нападу може захистити себе всім, що є в її розпорядженні, - наполягав Дембський.

Він зазначив, що на Заході ми маємо справу з демократичною спільнотою, всередині якої відбувається та й має відбуватися демократична дискусія. 

- Безперечно, на рішення постачати західні зразки озброєння вплинуло також спостереження, як українська армія виявилася здатна ефективно використовувати найсучаснішу західну техніку та швидко адаптуватися, - зазначив він.

Він додав, що "ні в кого немає ілюзій щодо цілей Росії після того, як Володимир Путін заявив, що його мета - знищити Україну, що це штучна держава, а української нації не існує". 

- Після того, як всі побачили, як воює Росія. Жоден сусідній із росіянами народ цим не заскочений: вони вбивають, грабують, нищать, палять, ґвалтують, щоб зламати волю до опору. Росія так воювала століттями, - сказав Дембський.

"Ця війна має для Путіна особистий вимір"

Він додав, що з початку повномасштабної агресії в лютому 2022 року було зрозуміло, що Путіну йдеться "не просто про черговий шматок української території". 

- Але була також і невизначеність щодо того, що з цим робити. З'являлися аргументи, що, можливо, Путін відмовиться від задуманого, що, можливо, невдачі на фронті його переконають, - зазначив Дембський.

- Для Путіна ця війна має особистий вимір. Якби не його особисте рішення, вона б не почалася. Він розраховував на те, що тільки йому вистачить сміливості зважитися на використання війни для досягнення політичних цілей. Тож він припустив, що саме ця воля дасть йому перевагу, необхідну для перемоги. Він помилився. Але усвідомлювати цього не хоче, - підкреслив Дембський, додавши, що "ніщо не вказує на те, що російський лідер взагалі розглядає можливість припинення війни".

- Він все ще думає, що виграє або може виграти, тому війна триває, - додав експерт.

- Путін хоче беззастережної капітуляції України, тобто згоди на ліквідацію української державності, однак ні президент Зеленський, ні будь-який інший лідер України на це не погодиться, тому що на це не погоджується суспільство. Демократичний світ не може прийняти ситуацію, коли внаслідок його власної бездіяльності відбулося б винищення європейської нації, якийсь новий голокост.У результаті він повинен підтримувати Україну в її оборонній війні. Зростає усвідомлення того, що війна закінчиться лише тоді, коли російський потенціал буде настільки розбитий, що росіянам стане очевидно, що вони програли війну, а Україна захиститься, - сказав Дембський.

Наслідком російської агресії, додав він, є, зокрема, зміна політики Швеції та Фінляндії, які відмовилися від політики неприєднання до оборонних союзів і вирішили приєднатися до НАТО. Північноатлантичний альянс почав адаптувати свою стратегічну доктрину до нової ситуації. "Пристосовуються всі, в тому числі політики", - наголосив він.

- Звичайно, є багато розрахунків з цього приводу, але врешті-решт, однозначно краще зупинити агресію Путіна подалі від території НАТО, ніж потім захищати країни Балтії тими самими танками, які сьогодні припадають пилом на складах, - переконує Дембський, додаючи. що йдеться в першу чергу про німецькі "Леопард 2".

Дембський: ми маємо справу зі слабким німецьким урядом

Дембський назвав Німеччину ключовою державою з погляду залучення Європи до допомоги Україні. 

- Це найбільша, найбагатша країна, яка, на мій погляд, давно мала створити фонд закупівлі зброї для України, бути лідером у допомозі. Проблема в тому, що ми маємо справу зі слабким урядом Німеччини, який розділений у цьому питанні, - зазначив Дембський.

На його думку, ситуація в Німеччині також вплине на польську політику. 

- З одного боку маємо Росію, де понад 70 відсотків людей заявляють, що підтримують війну. З іншого боку, є Німеччина, де одна з головних політичних партій, партія влади, виступає проти надання військової допомоги Україні. Це результат відсутності лідерства, абсолютно скандального рівня дискусії з цього приводу в Німеччині. Польща знаходиться між цими двома націями, одна з яких хоче війни, а інша не хоче ефективно допомагати Україні. Це матиме політичні наслідки. Оскільки усвідомлення цього в Польщі зростатиме, це вплине на суспільство, польські еліти, уряди, ставлення до Росії та Німеччини та інвестиції у власну оборону, - сказав Дембський.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vladyslav Karpovych

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Sobota jest 325. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Naczelny dowódca ukraińskiej armii, generał Wałerij Załużny, poinformował, że obrona przeciwlotnicza Ukrainy zniszczyła w sobotę 21 z 33 pocisków odpalonych przez Rosję w prowadzonym od godzin porannych zmasowanym ataku rakietowym. Zniszczona została część wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w mieście Dniepr w środkowo-wschodniej części kraju. Najnowsze informacje mówią o 39 rannych, wśród których jest siedmioro dzieci, oraz o pięciu zabitych. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Prawie 40 osób rannych w rosyjskim ataku. Wojsko: zestrzeliliśmy 21 z 33 rakiet

Prawie 40 osób rannych w rosyjskim ataku. Wojsko: zestrzeliliśmy 21 z 33 rakiet

14 stycznia 2023, 5:17
Aktualizacja: 14 stycznia 2023, 19:24
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

Do zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na kilka ukraińskich miast doszło w sobotę. Jeden z pocisków uderzył w blok w mieście Dniepr w środkowo-wschodniej części kraju – poinformował Kyryło Tymoszenko, zastępca szefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Według najnowszych danych co najmniej pięć osób nie żyje, a co najmniej 39 - w tym siedmioro dzieci - jest rannych. "Świat musi powstrzymać to zło" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski.

Rosyjskie ataki w wielu miastach Ukrainy. "Bestie. Trafili w blok". Są zabici i ranni, w tym dzieci

Rosyjskie ataki w wielu miastach Ukrainy. "Bestie. Trafili w blok". Są zabici i ranni, w tym dzieci

14 stycznia 2023, 16:51
Aktualizacja: 14 stycznia 2023, 19:14
Aktualizacja:
Autor:
mjz//rzw
Źródło:
PAP, Reuters

Redaktor naczelny "Czarno na białym" TVN24 nie musi publikować oświadczenia Zbigniewa Ziobry, które ten nazwał sprostowaniem. Potwierdził to prawomocny wyrok, ostatecznie podtrzymany przez Sąd Najwyższy, zgodnie z którym w stosunku do wypowiedzi ocennej nie mają zastosowania przepisy prawa prasowego. Chodzi o wypowiedź posłanki Joanny Scheuring-Wielgus w reportażu o tzw. rejestrze pedofilów.

Ziobro przegrywa z "Czarno na białym". Chciał "sprostować" krytyczną opinię

Ziobro przegrywa z "Czarno na białym". Chciał "sprostować" krytyczną opinię

13 stycznia 2023, 22:37
Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Olsztyńskiemu sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi grożą trzy nowe postępowania dyscyplinarne - napisał portal OKO.press. Chodzi o podważanie legalności powołania sędziów nominowanych przez neo-KRS. Sam sędzia ocenił, że to ciąg dalszy represji za "prezentowanie poglądów prawnych niezgodnych z wolą polityczną aktualnie rządzących". Jak dodał, poglądy te "mają oparcie w konstytucji".

Sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi grożą trzy nowe dyscyplinarki. Za podważanie legalności powołania sędziów

Sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi grożą trzy nowe dyscyplinarki. Za podważanie legalności powołania sędziów

14 stycznia 2023, 18:44
Autor:
js//rzw
Źródło:
Oko.press, tvn24.pl

Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek wygrał przed Sądem Najwyższym z Jackiem Kotasem, byłym wiceministrem obrony, który oskarżył go o zniesławienie. "Oddalono środek zaskarżenia jako oczywiście bezzasadny" - czytamy na stronie SN. W sprawie chodzi o rosyjskie powiązania, które Piątek opisał w książce "Macierewicz i jego tajemnice".

Napisał o rosyjskich powiązaniach byłego wiceministra, dostał pozew. Tomasz Piątek wygrał przed Sądem Najwyższym

Napisał o rosyjskich powiązaniach byłego wiceministra, dostał pozew. Tomasz Piątek wygrał przed Sądem Najwyższym

14 stycznia 2023, 14:51
Autor:
ads
Źródło:
tvn24.pl, Polityka.pl

Kiedy spadnie śnieg? Pogoda na najbliższe dni przyniesie nam sporą zmianę. Znów czekają nas dni z zimowymi opadami - miejscami śnieg może sypać intensywnie. Spodziewany jest też silniejszy wiatr. Od czwartku w prognozach widać także większe ochłodzenie.

Pogoda na 5 dni. Powrót śniegu i chłodu. Miejscami sypać będzie intensywnie

Pogoda na 5 dni. Powrót śniegu i chłodu. Miejscami sypać będzie intensywnie

14 stycznia 2023, 15:23
Autor:
kw/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl

W Czechach w sobotę po południu zakończyło się dwudniowe głosowanie w wyborach prezydenckich. Według wyników po przeliczeniu głosów z 99,6 procent komisji wyborczych pierwszą turę wygrał emerytowany generał Petr Pavel. W drugiej turze za dwa tygodnie będzie konkurować z byłym premierem Andrejem Babiszem. Różnica między nimi okazała się niewielka.

Czesi wybierali prezydenta. Będzie druga tura

Czesi wybierali prezydenta. Będzie druga tura

14 stycznia 2023, 15:07
Aktualizacja: 14 stycznia 2023, 17:36
Aktualizacja:
Autor:
ads,mjz//rzw
Źródło:
PAP

Wielka Brytania nałożyła sankcje na prokuratora generalnego Iranu Mohameda Dżafara Montazeriego po egzekucji byłego wiceministra obrony tego kraju Alirezy Akbariego - ogłosił brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly. Poinformował także, że Wielka Brytania tymczasowo wycofa ambasadora z Iranu. Oskarżony o szpiegostwo na rzecz Londynu Abkari miał irańskie i brytyjskie obywatelstwo.

Brytyjskie sankcje na prokuratora generalnego Iranu po egzekucji byłego wiceministra obrony. Ambasador tymczasowo wycofany

Brytyjskie sankcje na prokuratora generalnego Iranu po egzekucji byłego wiceministra obrony. Ambasador tymczasowo wycofany

14 stycznia 2023, 18:58
Aktualizacja: 14 stycznia 2023, 19:31
Autor:
js//rzw
Źródło:
PAP, Reuters

32-latek zgłosił się w sobotę do placówki medycznej w Raszynie z raną postrzałową nogi. Później policjanci poinformowali, że wspólnie ze stołecznymi kontrterrorystami zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą.

Z raną postrzałową nogi przyszedł na pogotowie. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą

Z raną postrzałową nogi przyszedł na pogotowie. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą

14 stycznia 2023, 15:54
Aktualizacja: 14 stycznia 2023, 18:43
Aktualizacja:
Autor:
kz/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

35-latek zginął podczas wycinki drzewa. Jak informuje straż pożarna, mężczyzna był zawieszony w uprzęży alpinistycznej 15 metrów nad ziemią i nie dawał oznak życia. Na ziemi leżała ścięta górna część ogromnej sosny, która prawdopodobnie zraniła mężczyznę.

Był w uprzęży alpinistycznej, 15 metrów nad ziemią. Zginął podczas wycinki drzewa

Był w uprzęży alpinistycznej, 15 metrów nad ziemią. Zginął podczas wycinki drzewa

14 stycznia 2023, 16:13
Autor:
pk/gp
Źródło:
tvn24.pl

Są wstępne wyniki sekcje zwłok mężczyzny, który zginął po napadzie na sklep. Do próby kradzieży doszło niemal tydzień temu w podwarszawskiej Kobyłce. W sieci szybko pojawiło się nagranie z monitoringu, na którym widać, że właściciel sklepu bronił się nożem.

Napad na sklep i szarpanina z właścicielem. Jeden z napastników zginął. Są wyniki sekcji zwłok

Napad na sklep i szarpanina z właścicielem. Jeden z napastników zginął. Są wyniki sekcji zwłok

14 stycznia 2023, 16:29
Autor:
kz/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Zabija więcej osób, niż rak płuc czy zawał serca. - Chociaż sepsa jest gigantycznym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, polskie laboratoria w minimalnym stopniu są przygotowane do walki z nią - stwierdził profesor Bohdan Maruszewski, kardiochirurg i współtwórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Nowoczesny sprzęt jest kluczowy, żeby szybko ustalić, jakiego leczenia wymaga pacjent. Od tego zależą jego szanse na przeżycie - podkreślił dr hab. Radosław Jaworski, kardiochirurg i i specjalista mikrobiologii klinicznej w Centrum Zdrowia Dziecka. 

Zabójca, który z każdą godziną jest skuteczniejszy. Czym jest sepsa i dlaczego WOŚP musi pomóc? 

Zabójca, który z każdą godziną jest skuteczniejszy. Czym jest sepsa i dlaczego WOŚP musi pomóc? 

14 stycznia 2023, 16:23
Autor:
Źródło:
tvn24.pl, pacjent.gov.pl, koroun.nil.gov.pl

Zaczyna się odwracać krzywa WIBOR - napisał w mediach społecznościowych ekonomista Rafał Mundry. W ten sposób odniósł się do faktu, że po piątkowym odczycie stawka trzymiesięcznego WIBOR jest niższa od miesięcznego.

"Zaczyna się odwracać krzywa". To może być dobry sygnał dla kredytobiorców

"Zaczyna się odwracać krzywa". To może być dobry sygnał dla kredytobiorców

14 stycznia 2023, 15:58
Autor:
jr/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Teraz jest raczej czas kupującego niż sprzedającego, a i tak kupujących nie ma zbyt wielu - powiedziała doradczyni gospodarcza Katarzyna Rogoźnicka, odnosząc się do sytuacji na rynku nieruchomości. Jej zdaniem problemów nie ma natomiast rynek premium.

"Oni wiedzą, że sprzedający ich potrzebuje. Dwa lata temu było odwrotnie"

"Oni wiedzą, że sprzedający ich potrzebuje. Dwa lata temu było odwrotnie"

14 stycznia 2023, 14:13
Autor:
jr/dap
Źródło:
PAP

Nowy dodatek coraz bliżej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało wniosek o refundację kosztów podatku VAT dla części gospodarstw domowych ogrzewających się gazem. Dokument będzie można złożyć w urzędzie gminy.

300 tysięcy gospodarstw może liczyć na zwrot pieniędzy. Jest wzór wniosku

300 tysięcy gospodarstw może liczyć na zwrot pieniędzy. Jest wzór wniosku

14 stycznia 2023, 12:39
Autor:
jr/dap
Źródło:
PAP

Lawina porwała 36-letniego narciarza z Polski, który zjeżdżał na nartach poza trasą, na jednym ze żlebów szczytu Chopok na Słowacji. Na szczęście mężczyzna miał na sobie plecak lawinowy. Do wypadku doszło w środę. Pojawiło się nagranie, na którym widać moment zdarzenia.  

Polski narciarz porwany przez lawinę w słowackich Tatrach. Jest nagranie z wypadku

Polski narciarz porwany przez lawinę w słowackich Tatrach. Jest nagranie z wypadku

14 stycznia 2023, 13:03
Autor:
bż/gp
Źródło:
tvn24.pl

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, aby "nie zwlekać, tylko jak najszybciej zwołać posiedzenie". Jak powiedział, najlepiej byłoby, gdyby Senat przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustaw bez poprawek. Zdaniem szefa rządu, pierwsze pieniądze z KPO mogłyby trafić do Polski w trzecim lub czwartym kwartale tego roku.

Mateusz Morawiecki apeluje do Senatu o jak najszybsze prace nad ustawą o sądach. Premier oczekuje, że bez poprawek

Mateusz Morawiecki apeluje do Senatu o jak najszybsze prace nad ustawą o sądach. Premier oczekuje, że bez poprawek

14 stycznia 2023, 15:37
Autor:
js//rzw
Źródło:
PAP

Oszuści rozsyłają maile z informacją o ograniczeniu dostępu do konta - przestrzegł w mediach społecznościowych zespół CERT Polska. Dodał, że instalacja sugerowanej przez przestępców aplikacji grozi utratą pieniędzy z konta. Kampania phishingowa skierowana jest do klientów Santandera.

Klienci wielkiego banku na celowniku oszustów. Groźba "utraty pieniędzy z konta"

Klienci wielkiego banku na celowniku oszustów. Groźba "utraty pieniędzy z konta"

14 stycznia 2023, 11:11
Autor:
jr/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Wygląda, jakby dopiero wyjechał z fabryki, ale jest symbolem lat 90. Trwają ostatnie prace przygotowujące mercedesa CLK, który niedługo trafi na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - To najpiękniejszy CLK, jaki widziałem w życiu. Już teraz zazdroszczę zwycięzcy licytacji - mówi Patryk Mikicuk, dziennikarz motoryzacyjny. 

WOŚP 2023. "Spełnienie motoryzacyjnych marzeń" na wyciągnięcie ręki

WOŚP 2023. "Spełnienie motoryzacyjnych marzeń" na wyciągnięcie ręki

14 stycznia 2023, 13:48
Autor:
bż/gp
Źródło:
tvn24.pl

Myślimy o nałożeniu opłat powyżej kilku mieszkań kupowanych przez tego samego inwestora – stwierdził w RMF FM premier Mateusz Morawiecki. W rozmowie odniósł się też do ustawy wiatrakowej i ocenił, że "dzisiejsza regulacja jest jedną z najbardziej restrykcyjnych na świecie". Zapowiedział też, że jeszcze tej zimy mają być gotowe przepisy mocniej chroniące odbiorców ciepła.

Nowy podatek od mieszkań. Zapowiedź premiera

Nowy podatek od mieszkań. Zapowiedź premiera

14 stycznia 2023, 10:29
Autor:
jr/dap
Źródło:
PAP

Dla mnie było oczywiste, że moment zwiększenia dostaw zachodniej broni dla Ukrainy nastąpi. Jeśli się mówi "A", to trzeba powiedzieć "B" - stwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych doktor Sławomir Dębski. Jak mówił, "20 stycznia ma się odbyć spotkanie tak zwanej Grupy Ramstein, czyli państw, które dozbrajają Ukrainę". - Tam padną nowe zobowiązania i nowe deklaracje – dodał.

Wojna w Ukrainie. Ekspert o "momencie historycznego przełomu"

Wojna w Ukrainie. Ekspert o "momencie historycznego przełomu"

14 stycznia 2023, 10:01
Autor:
pp
/ prpb
Źródło:
PAP
Jewgienij Prigożyn. Kundel kapitalizmu made in Russia

Jewgienij Prigożyn. Kundel kapitalizmu made in Russia

14 stycznia 2023, 11:26
Kuba
Benedyczak
Autor:
Kuba
Benedyczak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Fabryka Porcelana Krzysztof w Wałbrzychu kończy działalność z powodu drastycznych podwyżek cen gazu. Przed zakładem zebrali się w sobotę rano politycy opozycji oraz samorządowcy. Za upadek fabryki winią rząd Prawa i Sprawiedliwości i domagają się odpowiedzi, dlaczego ta i inne firmy są pozostawione przez państwo bez pomocy.

"Dzisiaj ta filiżanka stanie się symbolem upadku państwa PiS"

"Dzisiaj ta filiżanka stanie się symbolem upadku państwa PiS"

14 stycznia 2023, 11:42
Autor:
eŁKa/gp
Źródło:
TVN24/PAP

W ramach aukcji wspierających Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wystawiono możliwość przejechania się prawdziwym samochodem rajdowym Kajetana Kajetanowicza. Do udziału w licytacji zapraszał w studiu TVN24 sam mistrz.

Zwycięzca zasiądzie za kierownicą samochodu rajdowego trzykrotnego mistrza Europy

Zwycięzca zasiądzie za kierownicą samochodu rajdowego trzykrotnego mistrza Europy

14 stycznia 2023, 15:31
Autor:
eŁKa/gp
Źródło:
TVN24

Na głównym koncercie 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Placu Bankowym w Warszawie wystąpi Sztywny Pal Azji. Jeden z założycieli zespołu - Leszek Nowak - w studiu TVN24 mówił, dlaczego po prostu muszą w tej imprezie uczestniczyć.

Sztywny Pal Azji gra dla WOŚP. "To wszystko jest tak piękne, że trudno byłoby w tym nie uczestniczyć"

Sztywny Pal Azji gra dla WOŚP. "To wszystko jest tak piękne, że trudno byłoby w tym nie uczestniczyć"

14 stycznia 2023, 13:34
Autor:
eŁKa/gp
Źródło:
TVN24

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy coraz bliżej. Ruszyły aukcje internetowe, w których można wylicytować niezwykłe przedmioty oraz doświadczenia. Do akcji po raz kolejny dołączyły gwiazdy TVN Warner Bros. Discovery.

WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

5 stycznia 2023, 13:58
Aktualizacja: 5 stycznia 2023, 18:51
Aktualizacja:
Autor:
tmw/kg
Źródło:
tvn24.pl