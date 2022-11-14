Чи можливо відрізати Крим? Командир Максиміліан Дура про два місця, які можна легко контролювати

14 listopada 2022, 20:45
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
"Jest techniczna możliwość, aby wyłączyć w tej chwili przeprawy, które idą z półwyspu Krymskiego"
"Jest techniczna możliwość, aby wyłączyć w tej chwili przeprawy, które idą z półwyspu Krymskiego"TVN24
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TVN24"Jest techniczna możliwość, aby wyłączyć w tej chwili przeprawy, które idą z półwyspu Krymskiego"

Є два місця, де Кримський півострів з’єднується з Україною. Ці два місця можна легко контролювати, - сказав командор-плручник запасу ВМС Максиміліан Дура в ефірі TVN24. На його думку, українські сили мають можливість відрізати російські переходи з Криму.

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- Безумовно, зараз є технічна можливість замкнути переходи, які йдуть з Кримського півострова. Усі думають, що цей півострів з’єднаний широкою смугою суші з територією України. Це не так, - пояснював командор-плручник запасу ВМС Максиміліан Дура в ефірі TVN24.

Командор Дура про мости, які легко підірвати

За його словами, "є два місця, всього лише два місця, де Кримський півострів з'єднаний з Україною". - Ці два місця можна контролювати. На сході є два мости, які можна дуже легко підірвати і тоді у росіян буде велика проблема, - відзначив він.

Він додав, що друга точка знаходиться неподалік Херсона. - Це такий перешийок (шириною) десь сім-вісім кілометрів, де є дві-три дороги, які теж дуже легко контролювати. Тому можна відрізати росіян на півдні України від поставок з Криму, і тоді ці шляхи справді стануть довшими, - сказав він.

Українські військові під ХерсономPAP/EPA/SERGEY KOZLOV

Дура: війна змінила вигляд

Після більш як восьми місяців окупації російська сторона оголосила про відведення своїх військ із правого (західного) берега Дніпра. У п'ятницю українська влада заявила, що відновила контроль над Херсоном. - Це свідчить про те, що ця війна дійсно змінила вигляд і тепер саме Росія є стороною, яка захищається, – зазначив гість TVN24.

На його думку, "перелом у цій війні фактично стався тоді, коли країни Заходу вирішили надати українській армії наступальне озброєння, тобто ракетні комплекси HIMARS і знамениті польські краби, які дійсно допомогли Україні".

Розташований на півдні України Херсон, головний центр прилеглої до анексованого Криму області, був єдиним обласним містом, яке вдалося захопити росіянам після 24 лютого. Це сталося в перші дні вторгнення.

Українські військові здійснили ракетний обстріл в районі ХерсонаSTANISLAV KOZLIUK/PAP/EPA

Дура: росіяни дають дозвіл на цю війну

На думку військового, немає жодних ознак того, що в Росії спалахне "бунт матерів". - Всупереч очевидному, якийсь дозвіл на цю війну є. Все російське суспільство нашпигували пропагандою, що "ми велика армія, яка все може", і це правда, що у росіянах оце сидить досі, - пояснив він.

За його словами, "злам в російському суспільстві може відбутися тільки тоді, коли воно на власній шкурі відчує, що в магазинах чогось не вистачає і життя почне псуватися".

КримPAP/Adam Ziemienowicz
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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEY KOZLOV

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Półwysep Krymski
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