Від вибуху постраждали очі п’ятирічних близнюків, друзки скла знищили зір їх матері. Допомогли  лікарі з  Любліна

В клініці загальної та дитячої офтальмології Люблінського Медичного Університету прооперували п’ятирічних близнюків з України, біля яких вибухла ракета. У хлопчиків були ураження рогівки та сітківки ока. Лікарі кажуть, що їх чекає тривала реабілітація. Їхня мати, очі якої були поранені друзками скла, також перенесла операцію в Любліні.

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– Близнюкам набагато краще, ніж до операції. Хлопчики налякані, але це не дивно, адже вони з мамою - воєнні біженці, – повідомляє репортер TVN24 Адріан Заборовський.

Це п’ятирічні близнюки, які звернулися до клініки загальної та дитячої офтальмології Люблінського медичного університету, де оперують біженців з України. У хлопців пошкоджено рогівку та сітківку. Пані Олена, мати п’ятирічних дітей, також завітала до закладу.

Лікарі допомогли близнюкам з України TVN24

Професор Рейдак: ми повинні враховувати необхідність тривалого лікування

– Усі троє сильно постраждали внаслідок бойових дій. У всіх трьох під час вибуху бомби були поранені обидва ока. Коли вони приїхали до нас, то не могли дивитися. У нас серце боліло, коли мама навпомацки намагалася доглянути за синами, - підкреслює проф. Роберт Рейдак, керівник клініки.

І додає, що треба розраховувати на тривале лікування хлопців. Можливо, потрібні будуть додаткові операції. – Під час реконвалесценції інколи виникають зміни, які потребують хірургічного втручання, – наголошує лікар.

У мами хлопчиків в оці були друзки скла

Також лікарі прооперували матір хлопців. Внаслідок бомбардування їй в око потрапили друзки скла. — Кілька днів вона нічого не бачила. Після операції у неї відновився зір. Прогноз сприятливий, - каже кореспондент TVN24.

Він додав, що родина – вихідці з-під Донецька – довелося залишити все своє майно в Україні. – Їхній будинок був повністю зруйнований. Розбомбили навіть лікарню, де лікувалися хлопці, – наголошує Заборовський.

Мама хлопчиків також перенесла операцію TVN24

Пані Олену та її синів спочатку евакуювали до міста Дніпро, а потім - до Львова. Зрештою , завдяки співпраці львівської лікарки - офтальмолога з лікарями з Любліна ,родину перевели до польського медичного закладу.

Раніше у Любліні прооперували семирічну Дарину

Люблінська клініка вже більше десяти років співпрацює з офтальмологами з України. Після початку війни співпраця активізується і здійснюється в іншій площині. Лікарі клініки заявили, що успішно і безкоштовно лікуватимуть біженців – і дітей, і дорослих.

Наприкінці березня у Любліні прооперували семирічну Дарину, яка під час евакуації з Києва впала на гілку, яка вибила їй око.

– Операція пройшла успішно. Прогноз сприятливий, дитина побачить. Її вже виписали, - сказав 25 березня в інтерв'ю tvn24.pl проф. Рейдак.

Autor:red.

Źródło: TVN24