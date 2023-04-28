Відсутність цього документу може скінчитися штрафом у кілька тисяч злотих

На власника нерухомості, який не надасть енергетичний сертифікат під час продажу або здачі в оренду квартири, буде накладено штраф у розмірі до 5000 злотих. Зміни набудуть чинності в п'ятницю, щоб зробити діючі правила ефективнішими.

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Сертифікат енергоефективності (Świadectwo charakterystyki energetycznej) - це документ, який визначає потребу в енергії у зв'язку з використанням будівлі або її частини. Вимога підготувати документ у певних ситуаціях випливає з норм ЄС. Відповідно до директиви ЄС, коли будівлі або будівельні модулі зводяться, продаються або здаються в оренду, сертифікат енергоефективності або його копія передається потенційному новому орендарю або покупцеві.

Поправка до Закону про енергетичну ефективність будівель та Закону про будівництво, яка набуває чинності в п'ятницю, 28 квітня має уточнити існуючі норми та підвищити їх ефективність.

Досі енергетичні сертифікати були обов’язковими при продажу чи оренді нерухомості. На практиці, однак, вони рідко готувалися і передавалися.

Як наголошують у Мінрозвитку, сертифікат енергоефективності не потрібен і не буде потрібний, коли існуюча будівля чи приміщення використовується для власних потреб і немає наміру продавати чи здавати його в оренду. Однак його необхідно підготувати, коли будівля чи її частина - наприклад, житлове чи комерційне приміщення - буде продане чи здане в оренду.

Нові норми передбачають можливість звернення до житлово-будівельного кооперативу (spółdzielni mieszkaniowej) за безкоштовним доступом до копії енергетичного сертифіката (якщо він виготовлений) або технічної документації будинку, за якими можна виготовити документ на дану квартиру.

Сертифікат енергоефективності - яку інформацію містить?

Якщо на будівлю або її частину вже виготовлено сертифікат енергоефективності, з п’ятниці в оголошенні про продаж або оренду необхідно буде надати інформацію з цього документа: показники річної потреби в корисній енергії, кінцевій енергії, первинній невідновлюваній енергії, частку відновлюваних джерел енергії в річному попиті на кінцеву енергію, а також одиничну кількість викидів CO2.

У випадку новобудови - з п’ятниці, 28 квітня енергетичний сертифікат необхідно буде додати до повідомлення про завершення будівництва або до заяви про дозвіл на використання. Але це не стосується житлових будинків площею забудови до 70 квадратних метрів, зведених для задоволення власних житлових потреб.

Крім того, згідно з новими правилами, енергетичний сертифікат повинен бути розміщений на видному місці в будівлях з корисною площею понад 500 квадратних метрів, де надаються послуги для населення (наприклад, торгові центри, вокзали) - за умови, що сертифікат вже готовий. Цей обов’язок також поширюється на будівлі, які займають органи юстиції, прокуратури чи органи державного управління, корисна площа яких перевищує 250 квадратних метрів і в яких обслуговують відвідувачів.

Поправка також має на меті скасувати торгівлю "квазісертифікатами". Тому було вирішено, що уповноважена особа, яка складала документ, під загрозою кримінальної відповідальності робить заяву про те, що сертифікат сформовано в центральному реєстрі енергетичної ефективності будівель.

Сертифікат енергоефективності дійсний протягом 10 років з дати його складання.

Високі штрафи

Власник нерухомості, який не надав енергетичний сертифікат для операції продажу чи здачі в оренду, може бути оштрафований на суму до 5000 злотих. "Фінансові покарання також застосовуватимуться до осіб, які готують довідки за надання неправдивих декларацій. Крім того, будуть організовані обов’язкові перевірки будівель. Їх періодичність залежатиме від типу котла та його потужності", - підкреслив Лукаш Цісковскі, адвокат з юридичної компанії Czupajło Ciskowski & Partners.

Мацєй Сурувка, голова правління Асоціації сертифікаторів та аудиторів енергоресурсів, зазначив в інтерв’ю TVN24 Biznes, що сертифікат на квартиру коштує від 400 до 600 злотих, а на будинки - від 700 до 1500 злотих.

Перелік осіб, уповноважених складати сертифікати, можна переглянути за посиланням: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawonych.

Źródło: red.