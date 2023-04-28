Відсутність цього документу може скінчитися штрафом у кілька тисяч злотих

28 kwietnia 2023, 14:51
Źródło:
red.
Co to jest świadectwo energetyczne?
Co to jest świadectwo energetyczne?
TVN24
TVN24Co to jest świadectwo energetyczne?

На власника нерухомості, який не надасть енергетичний сертифікат під час продажу або здачі в оренду квартири, буде накладено штраф у розмірі до 5000 злотих.  Зміни набудуть чинності в п'ятницю, щоб зробити діючі правила ефективнішими.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Сертифікат енергоефективності (Świadectwo charakterystyki energetycznej) - це документ, який визначає потребу в енергії у зв'язку з використанням будівлі або її частини.  Вимога підготувати документ у певних ситуаціях випливає з норм ЄС.  Відповідно до директиви ЄС, коли будівлі або будівельні модулі зводяться, продаються або здаються в оренду, сертифікат енергоефективності або його копія передається потенційному новому орендарю або покупцеві.

Поправка до Закону про енергетичну ефективність будівель та Закону про будівництво, яка набуває чинності в п'ятницю, 28 квітня має уточнити існуючі норми та підвищити їх ефективність.

Досі енергетичні сертифікати були обов’язковими при продажу чи оренді нерухомості.  На практиці, однак, вони рідко готувалися і передавалися.

Як наголошують у Мінрозвитку, сертифікат енергоефективності не потрібен і не буде потрібний, коли існуюча будівля чи приміщення використовується для власних потреб і немає наміру продавати чи здавати його в оренду.  Однак його необхідно підготувати, коли будівля чи її частина - наприклад, житлове чи комерційне приміщення - буде продане чи здане в оренду.

Нові норми передбачають можливість звернення до житлово-будівельного кооперативу (spółdzielni mieszkaniowej) за безкоштовним доступом до копії енергетичного сертифіката (якщо він виготовлений) або технічної документації будинку, за якими можна виготовити документ на дану квартиру.

Сертифікат енергоефективності - яку інформацію містить?

Якщо на будівлю або її частину вже виготовлено сертифікат енергоефективності, з п’ятниці в оголошенні про продаж або оренду необхідно буде надати інформацію з цього документа: показники річної потреби в корисній енергії, кінцевій  енергії, первинній невідновлюваній енергії, частку відновлюваних джерел енергії в річному попиті на кінцеву енергію, а також одиничну кількість викидів CO2.

У випадку новобудови - з п’ятниці, 28 квітня  енергетичний сертифікат необхідно буде додати до повідомлення про завершення будівництва або до заяви про дозвіл на використання.  Але це не стосується житлових будинків площею забудови до 70 квадратних метрів, зведених для задоволення власних житлових потреб.

Крім того, згідно з новими правилами, енергетичний сертифікат повинен бути розміщений на видному місці в будівлях з корисною площею понад 500 квадратних метрів, де надаються послуги для населення (наприклад, торгові центри, вокзали) - за умови, що сертифікат вже готовий.  Цей обов’язок також поширюється на будівлі, які займають органи юстиції, прокуратури чи органи державного управління, корисна площа яких перевищує 250 квадратних метрів і в яких обслуговують відвідувачів.

Поправка також має на меті скасувати торгівлю "квазісертифікатами".  Тому було вирішено, що уповноважена особа, яка складала документ, під загрозою кримінальної відповідальності робить заяву про те, що сертифікат сформовано в центральному реєстрі енергетичної ефективності будівель.

Сертифікат енергоефективності дійсний протягом 10 років з дати його складання.

Високі штрафи

Власник нерухомості, який не надав енергетичний сертифікат для операції продажу чи здачі в оренду, може бути оштрафований на суму до 5000 злотих.  "Фінансові покарання також застосовуватимуться до осіб, які готують довідки за надання неправдивих декларацій. Крім того, будуть організовані обов’язкові перевірки будівель. Їх періодичність залежатиме від типу котла та його потужності", - підкреслив Лукаш Цісковскі, адвокат з юридичної компанії Czupajło Ciskowski & Partners.

Мацєй Сурувка, голова правління Асоціації сертифікаторів та аудиторів енергоресурсів, зазначив в інтерв’ю TVN24 Biznes, що сертифікат на квартиру коштує від 400 до 600 злотих, а на будинки - від 700 до 1500 злотих.

Перелік осіб, уповноважених складати сертифікати, можна переглянути за посиланням: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawonych.

Źródło: red.

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Chciałbym państwa uspokoić, że panujemy nad tym, co się dzieje - przekazał generał broni Tomasz Piotrowski, odnosząc się do sprawy znalezienia szczątków obiektu wojskowego znalezionego w okolicach Bydgoszczy. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych poinformował, że "powstały wstępne hipotezy" wobec tej sytuacji. - Mamy pewne wątki, które można byłoby powiązać z tym zdarzeniem w Zamościu pod Bydgoszczą - powiedział.

Szczątki obiektu wojskowego pod Bydgoszczą. Generał: powstały wstępne hipotezy, badamy różne scenariusze

Szczątki obiektu wojskowego pod Bydgoszczą. Generał: powstały wstępne hipotezy, badamy różne scenariusze

28 kwietnia 2023, 15:58
Autor:
akr/adso
Źródło:
TVN24

Pogoda na majówkę 2023. Najnowsza prognoza na długi weekend daje nadzieję na napływ ciepłego powietrza do Polski. Szczególnie wysoka temperatura ma panować we wtorek, jednak wtedy w wielu miejscach przydadzą się parasole i kurtki przeciwdeszczowe. W okulary przeciwsłoneczne trzeba będzie zaopatrzyć się w poniedziałek i środę.

Pogoda na majówkę 2023. Najnowsza prognoza

Pogoda na majówkę 2023. Najnowsza prognoza

24 kwietnia 2023, 12:46
Aktualizacja: 28 kwietnia 2023, 15:30
Aktualizacja:
Autor:
anw,ps/dd,rzw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpoczął wysyłkę listów do emerytów i rencistów. Świadczeniobiorcy w korespondencji znajdą dwie informacje. Pierwsze listy dotrą na początku przyszłego tygodnia - poinformował TVN24 Biznes Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS.

ZUS wyśle listy do ponad 8 milionów osób. Dwie ważne informacje

ZUS wyśle listy do ponad 8 milionów osób. Dwie ważne informacje

28 kwietnia 2023, 15:15
Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Z powodu zbliżającej się majówki sklepy niektórych sieci będą otwarte dłużej. Ponadto w najbliższą niedzielę nie będzie obowiązywał zakaz handlu. Poniżej przedstawiamy kalendarz zakupowy na nadchodzące dni.

Majówkowy kalendarz handlowy. Godziny otwarcia dużych sklepów

Majówkowy kalendarz handlowy. Godziny otwarcia dużych sklepów

28 kwietnia 2023, 14:34
Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Wśród młodych, samotnych mężczyzn w Chinach pojawił się nowy trend. Coraz częściej przy wyborze partnerki kierują się tym, aby kobieta nie miała młodszego brata. Nie chcą bowiem, aby ich przyszły szwagier stał się finansowym ciężarem dla pary. Tymczasem wiele dziewcząt od dzieciństwa zmuszanych jest przez rodziców do brania odpowiedzialności za młodszych braci.

Szukają partnerek i żon. Warunek: kobieta nie może mieć młodszego brata

Szukają partnerek i żon. Warunek: kobieta nie może mieć młodszego brata

28 kwietnia 2023, 14:13
Autor:
pb//az
Źródło:
South China Morning Post

W połowie kwietnia rozpoczęły się przygotowania do największych w tym roku ćwiczeń wojskowych ANAKONDA 23. W związku z tym Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ostrzega, że na drogach większości województw należy się spodziewać wzmożonego ruchu kolumn wojskowych przez prawie cały maj.

Trwają przygotowania do ćwiczeń ANAKONDA 23. Uwaga na wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach

Trwają przygotowania do ćwiczeń ANAKONDA 23. Uwaga na wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach

28 kwietnia 2023, 13:11
Autor:
ib
Źródło:
tvn24.pl

Rany cięte szyi były przyczyną śmierci wszystkich członków rodziny, których ciała znaleziono w domu w Chodzieży - przekazał Łukasz Wawrzyniak z poznańskiej prokuratury okręgowej, który w piątek poinformował o wstępnych wynikach sekcji zwłok pięciu osób. - Najpierw pozbawieni życia zostali rodzice 41-latka, potem życie straciła jego żona, dziecko. Na końcu on sam zadał sobie śmiertelny cios w szyję - poinformował prokurator.

Chodzież. Śmierć pięcioosobowej rodziny, prokuratura informuje o wstępnych wynikach sekcji zwłok

Chodzież. Śmierć pięcioosobowej rodziny, prokuratura informuje o wstępnych wynikach sekcji zwłok

28 kwietnia 2023, 12:09
Autor:
bż/tam
Źródło:
tvn24.pl

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią połączenie między Krakowem a Bydgoszczą. Inauguracyjny rejs ze stolicy Małopolski został zaplanowany na 16 czerwca - poinformowało lotnisko w Bydgoszczy. W porcie nad Brdą są też obecne irlandzki Ryanair oraz węgierski Wizz Air.

Nowe połączenie krajowe. Lot potrwa godzinę

Nowe połączenie krajowe. Lot potrwa godzinę

28 kwietnia 2023, 12:31
Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

W jednej ze scen pierwszego odcinka nowego sezonu "Sukcesji" akcja przenosi się do rezydencji, która luksusem wyróżnia się nawet w serialu, w którym luksusowe jest właściwie wszystko. W rzeczywistości, podobnie zresztą jak w produkcji HBO, posiadłość znajduje się w Los Angeles. Dwa lata temu 26-letni miliarder zapłacił za nią 83 miliony dolarów.

Luksusowa rezydencja z "Sukcesji", serialu HBO. 26-latek kupił ją za 83 miliony dolarów

Luksusowa rezydencja z "Sukcesji", serialu HBO. 26-latek kupił ją za 83 miliony dolarów

28 kwietnia 2023, 13:19
Autor:
kgo//am
Źródło:
"Robb Report", "Architectural Digest",

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił powództwo Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra sprawiedliwości przeciwko redaktorowi naczelnemu portalu tvn24.pl. Tym samym zmienił orzeczenie sądu pierwszej instancji, który nakazał publikację sprostowania do materiału "Tarcza plus" z czerwca 2020 roku. Sąd zasądził również od powoda koszty postępowania na rzecz pozwanego. Orzeczenie jest prawomocne.

Sąd apelacyjny oddalił pozew ministra sprawiedliwości przeciw redaktorowi naczelnemu tvn24.pl

Sąd apelacyjny oddalił pozew ministra sprawiedliwości przeciw redaktorowi naczelnemu tvn24.pl

28 kwietnia 2023, 13:04
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Płaca minimalna w 2024 roku może wzrosnąć o około 700 złotych brutto miesięcznie, czyli 20 procent rok do roku - tak wynika z obliczeń Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). Organizacja podała, że wymagany ustawowo gwarantowany poziom płacy minimalnej w przyszłym roku wyniesie 4254,40 zł, zaś minimalna stawka godzinowa - 27,80 zł.

Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Są wyliczenia

Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Są wyliczenia

28 kwietnia 2023, 11:57
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Za blisko 10 miliardów złotych wojsko kupiło kilkaset pocisków rakietowych CAMM wraz z wyrzutniami. Broń ta stanie się częścią systemu przeciwlotniczego Pilica plus zamówionego za trzy miliardy złotych w polskim przemyśle - poinformował w piątek resort obrony. Zadaniem Pilicy plus będzie ochrona baterii Patriot, czyli systemu obrony powietrznej o najdalszym zasięgu.

Wojsko zamawia system przeciwlotniczy Pilica plus i pociski CAMM

Wojsko zamawia system przeciwlotniczy Pilica plus i pociski CAMM

28 kwietnia 2023, 11:48
Autor:
ral
Źródło:
tvn24.pl

Przemysław Major, wiceburmistrz Cieszyna oskarżony o publiczne znieważenie instytucji państwowych prawomocnie skazany. Sąd rejonowy umorzył sprawę samorządowca na roczną próbę. Po apelacji prokuratury, sąd okręgowy orzekł nawiązki. Ale nie zgodził się, by wskutek wpisu samorządowca u premiera Mateusza Morawieckiego miało dojść do powstania krzywdy. - Nie udowodniono, aby miał on doświadczyć jakiegokolwiek bólu czy cierpień psychicznych w związku z wpisem - zaznaczył sędzia.

Wiceburmistrz Cieszyna znieważył publicznie premiera. Zmiana wyroku po apelacji

Wiceburmistrz Cieszyna znieważył publicznie premiera. Zmiana wyroku po apelacji

28 kwietnia 2023, 15:26
Autor:
mag/tam
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Holenderski ginekolog Jonathan M., który jest ojcem ponad 500 dzieci na całym świecie, otrzymał w piątek sądowy zakaz oddawania nasienia. Decyzję podjął sąd w Hadze. 41-latek ostał pozwany przez Donorkind, organizację zrzeszającą dzieci dawców, oraz matkę dwójki swoich dzieci.

Holandia. Spłodził ponad 500 dzieci. Dostał sądowy zakaz oddawania nasienia

Holandia. Spłodził ponad 500 dzieci. Dostał sądowy zakaz oddawania nasienia

28 kwietnia 2023, 15:26
Autor:
momo//rzw
Źródło:
PAP

12-letnia dziewczynka ze stanu Connecticut została śmiertelnie raniona w trakcie strzelaniny, której celem byli przechodzący obok mężczyźni, podaje policja. Okazuje się, że w 2012 roku, niemal dokładnie w tym samym miejscu zastrzelono jej ojca.

Dwunastolatka przypadkową ofiarą strzelaniny. W tym samym miejscu 11 lat wcześniej zginął jej ojciec

Dwunastolatka przypadkową ofiarą strzelaniny. W tym samym miejscu 11 lat wcześniej zginął jej ojciec

28 kwietnia 2023, 11:45
Autor:
kgo//am
Źródło:
NBC, People.com

Ośmioletni chłopiec z Częstochowy od 3 kwietnia przebywa w szpitalu w śpiączce farmakologicznej, która uśmierza ból i wymagana jest do przeprowadzania zabiegów. 29 marca został pobity i oblany wrzątkiem, miał poparzone 25 procent powierzchni ciała i przez pierwsze pięć dni nikt nie wezwał do niego pogotowia. Lekarze zapowiadali, że w tym tygodniu rozpocznie się wybudzanie chłopca. Niestety, zostało wstrzymane.

Zapadła decyzja, czy ośmioletni Kamil będzie wybudzany ze śpiączki

Zapadła decyzja, czy ośmioletni Kamil będzie wybudzany ze śpiączki

28 kwietnia 2023, 10:00
Autor:
mag/tam
Źródło:
tvn24.pl
Dziesięć rzeczy, które trzeba wiedzieć przed maturą 2023

Dziesięć rzeczy, które trzeba wiedzieć przed maturą 2023

28 kwietnia 2023, 12:34
Justyna
Suchecka
Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Setki firm i podwykonawców koncernu Energa nie dowiedzą się już, kto i za jaką cenę zdobył kontrakt. Zmiana jest efektem wprowadzania "standardów koncernu Orlen" po fuzji obydwu firm. - To nieprzejrzyste rozwiązanie, korupcjogenne - alarmuje ekspert od działań antykorupcyjnych Krzysztof Krak.

Energa wprowadza "standardy Orlenu". Koniec przejrzystości przy zakupach

Energa wprowadza "standardy Orlenu". Koniec przejrzystości przy zakupach

28 kwietnia 2023, 12:57
Autor:
Robert
Zieliński
Źródło:
tvn24.pl

Sąd Najwyższy Tajlandii odrzucił apelację byłego dyrektora szkoły, który ubiegał się o zmianę kary. Mężczyzna został skazany na śmierć po tym, jak otworzył ogień podczas napadu na sklep jubilerski w centrum handlowym. W wyniku ataku zginęły łącznie trzy osoby.

Kara śmierci dla byłego dyrektora podstawówki. Skazano go za zabicie trzech osób, w tym małego dziecka

Kara śmierci dla byłego dyrektora podstawówki. Skazano go za zabicie trzech osób, w tym małego dziecka

28 kwietnia 2023, 15:17
Autor:
wac//am
Źródło:
The Independent, Thai Examiner, amnesty.org

Trzech osiemnastolatków zostało oskarżonych o morderstwo 20-letniej Alexy Bartell w okolicy Denver w stanie Kolorado. Kobieta zginęła, bo rzucili kamieniem w samochód, który prowadziła. Po tym zdarzeniu sprawcy wrócili na miejsce, aby zrobić "pamiątkowe" zdjęcie.

Rzucali kamieniami w auta, zginęła 20-latka. Wrócili na miejsce zrobić "pamiątkowe" zdjęcie

Rzucali kamieniami w auta, zginęła 20-latka. Wrócili na miejsce zrobić "pamiątkowe" zdjęcie

28 kwietnia 2023, 13:22
Autor:
pb//az
Źródło:
CBS News, NBC News

Poparcie dla monarchii wśród Brytyjczyków spadło do rekordowo niskiego poziomu. Obecnie tylko trzech na dziesięciu obywateli Wielkiej Brytanii postrzega ten ustrój jako bardzo ważny, wynika z nowego sondażu National Centre for Social Research. 45 proc. Brytyjczyków uważa, że monarchia jest niezbyt ważna, nieważna lub powinna zostać zniesiona.

Wiadomość dla Karola III w przeddzień koronacji. Zapytano Brytyjczyków, czy monarchia jest dla nich ważna

Wiadomość dla Karola III w przeddzień koronacji. Zapytano Brytyjczyków, czy monarchia jest dla nich ważna

28 kwietnia 2023, 11:49
Autor:
pb//az
Źródło:
National Centre for Social Research, BBC

Trwa proces, w którym Ed Sheeran musi mierzyć się z oskarżeniami o naruszenie praw autorskich przy tworzeniu swojego hitu "Thinking Out Loud". Autorzy pozwu uważają, że wokalista splagiatował "Let's Get it On", przebój Marvina Gaye'a z 1973 roku. Podczas czwartkowej rozprawy Sheeran wykonał m.in. na żywo będący przedmiotem sporu utwór. Tłumaczył też, jak powstają jego przeboje.

Oskarżany o plagiat Ed Sheeran złapał przed sądem za gitarę. Wyjaśnił, jak powstają jego hity

Oskarżany o plagiat Ed Sheeran złapał przed sądem za gitarę. Wyjaśnił, jak powstają jego hity

28 kwietnia 2023, 14:56
Autor:
kgo//am
Źródło:
"People", Reuters

Senator Krzysztof Brezja skierował pytania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie odbudowy zamków kazimierzowskich, którą w 2017 roku obiecywał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. "Bank Gospodarstwa Krajowego nie prowadzi żadnego projektu związanego z zamkami kazimierzowskimi i nie ma wiedzy na temat finansowania odbudowy zamków kazimierzowskich" - napisano w odpowiedzi na pytania senatora Platformy Obywatelskiej. 

Prezes Kaczyński obiecał odbudowę zamków kazimierzowskich. Senator Brejza pyta o stan prac

Prezes Kaczyński obiecał odbudowę zamków kazimierzowskich. Senator Brejza pyta o stan prac

28 kwietnia 2023, 10:59
Autor:
ft
Źródło:
tvn24.pl

W pierwszym kwartale 2023 roku w województwie lubelskim odnotowano 192 przypadki zachorowania na boreliozę. To o 35 procent więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku - poinformował lubelski sanepid. W 2022 roku odnotowano łącznie 1,5 tysiąca przypadków boreliozy na tym terenie.

Lubelskie. Liczba zachorowań na boreliozę wzrosła o 35 procent

Lubelskie. Liczba zachorowań na boreliozę wzrosła o 35 procent

28 kwietnia 2023, 11:02
Autor:
anw/dd
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

W wyniku zatrucia nieznaną substancją w obwodzie zaporoskim zmarło 20 rosyjskich żołnierzy - przekazał w piątkowym komunikacie sztab generalny ukraińskiej armii. To kolejna taka sytuacja w rosyjskiej armii, o której informuje strona ukraińska. W sierpniu ubiegłego roku ośmiu Rosjan zmarło w wyniku zatrucia trutką na szczury. 

Ukraiński sztab generalny: 20 rosyjskich żołnierzy zmarło w wyniku zatrucia nieznaną substancją

Ukraiński sztab generalny: 20 rosyjskich żołnierzy zmarło w wyniku zatrucia nieznaną substancją

28 kwietnia 2023, 10:12
Autor:
ft
Źródło:
PAP

Piątek jest 429. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. - Tysiące Ukraińców chcą powrotu na terytorium kontrolowane przez Ukrainę. Chcą uciec z piekła, które przygotowała dla nich Rosja na tymczasowo okupowanych terytoriach. Żądamy otwarcia korytarzy humanitarnych - oświadczyła wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Skomentowała wydany przez Władimira Putina dekret, który przewiduje deportację obywateli Ukrainy z terytoriów okupowanych, jeśli stanowią oni "zagrożenie dla bezpieczeństwa". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraina domaga się od Rosji otwarcia korytarzy humanitarnych. Po dekrecie Putina 

Ukraina domaga się od Rosji otwarcia korytarzy humanitarnych. Po dekrecie Putina 

28 kwietnia 2023, 5:19
Aktualizacja: 28 kwietnia 2023, 13:57
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy budowie hotelu w Dusznikach-Zdroju na Dolnym Śląsku. Zatrzymano łącznie cztery osoby, w tym między innymi burmistrza oraz biznesmena związanego z branżą hotelarską. Obaj zostali tymczasowo aresztowani.

Burmistrz Dusznik-Zdroju i znany biznesmen aresztowani. Chodzi o budowę hotelu

Burmistrz Dusznik-Zdroju i znany biznesmen aresztowani. Chodzi o budowę hotelu

28 kwietnia 2023, 9:34
Autor:
ib/tam
Źródło:
PAP

Przed krakowskim sądem okręgowym zakończył się proces w sprawie zorganizowanej w 2017 roku w Katowicach manifestacji narodowców, podczas której na symbolicznych szubienicach powieszono zdjęcia sześciorga europosłów. Dwie osoby zostały uznane za winne. Wyrok nie jest prawomocny.

Zapadł wyrok w sprawie zdjęć europosłów na szubienicach

Zapadł wyrok w sprawie zdjęć europosłów na szubienicach

28 kwietnia 2023, 9:57
Autor:
wini/tam
Źródło:
PAP, TVN24

To jest rzeczywiście wielki dramat rodziny, tyle tylko, że zaciekłe dochodzenie sprawiedliwości w sytuacji, kiedy syn ofiary pełni jednocześnie funkcję ministra i prokuratora generalnego, to jest główny problem - oceniła w "Jeden na jeden" profesor Ewa Łętowska, odnosząc się do działań państwa w sprawie śmierci ojca ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. - Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której gorliwość, staranność, ostentacyjna gotowość zajęcia się sprawą jest nadmiarowa - dodała. 

Profesor Łętowska o sprawie Ziobry: ostentacyjna gotowość zajęcia się sprawą jest nadmiarowa

Profesor Łętowska o sprawie Ziobry: ostentacyjna gotowość zajęcia się sprawą jest nadmiarowa

28 kwietnia 2023, 8:19
Autor:
ft/kab
Źródło:
TVN24

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który deklarował, że wyłączył się ze sprawy, nie chce odpowiadać na pytania o swoje - i swoich podwładnych - zaangażowanie w prywatną sprawę jego rodziny i to zarówno przed sądem w Polsce, jak i przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przedstawiamy listę pytań pozostających bez odpowiedzi.

Działania resortu i śledczych w prywatnej sprawie ministra. Na te pytania Zbigniew Ziobro nie odpowiada

Działania resortu i śledczych w prywatnej sprawie ministra. Na te pytania Zbigniew Ziobro nie odpowiada

27 kwietnia 2023, 21:25
Autor:
akw//bb
Źródło:
TVN24

Jedna nagroda główna, siedem złotych i sześć srebrnych trafiło do dziennikarzy oraz tytułów TVN Warner Bros. Discovery na World Media Festivals w Hamburgu. Wśród laureatów znalazły się reportaże dziennikarzy "Czarno na białym" i "Superwizjera" TVN.

TVN Warner Bros. Discovery z 14 nagrodami na World Media Festivals 2023

TVN Warner Bros. Discovery z 14 nagrodami na World Media Festivals 2023

27 kwietnia 2023, 13:50
Autor:
ft
\ ral
Źródło:
tvn24.pl

Jest zgoda unijnych ambasadorów, by przedłużyć ułatwienia handlowe dla Ukrainy na kolejny rok - informuje korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski. Jak wyjaśnia dziennikarz, w czasie spotkania w Brukseli ambasadorowie krajów Unii zgodzili się, by ruszyła procedura w sprawie przedłużenia bezcłowego importu produktów z Ukrainy. 

Przedłużenie ułatwień handlowych dla Ukrainy. Jest zielone światło

Przedłużenie ułatwień handlowych dla Ukrainy. Jest zielone światło

28 kwietnia 2023, 13:14
Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24, PAP

W czwartek wieczorem drogowcy otworzyli kolejny fragment trasy S7 w stronę Tarczyna. W piątek rano, po uroczystości z udziałem premiera, kierowcy pojechali nową jezdnią także w stronę Warszawy. Podczas uroczystości Mateusz Morawiecki zarzucał poprzednikom, że stawiali przede wszystkim "na układ komunikacyjny wschód-zachód".

Polityczne otwarcie S7. Premier: dla naszych poprzedników najważniejsza była autostrada do Berlina

Polityczne otwarcie S7. Premier: dla naszych poprzedników najważniejsza była autostrada do Berlina

27 kwietnia 2023, 22:36
Aktualizacja: 28 kwietnia 2023, 9:30
Aktualizacja:
Autor:
katke/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

Na warszawskim Ursynowie rozpoczęła się budowa domu dla młodych matek i ich dzieci. Prowadzona przez Martynę Wojciechowską fundacja Unaweza jest partnerem tego projektu. - Chcemy zapewnić młodym mamom nie tylko mieszkanie, ale najlepsze miejsce do nauki samodzielnego rozwoju i dojrzewania - deklaruje podróżniczka.

Wojciechowska buduje dom dla młodych matek 

Wojciechowska buduje dom dla młodych matek 

28 kwietnia 2023, 14:43
Autor:
joan//mro
Źródło:
Instagram

Długo wyczekiwany serial Playera to spin-off "Skazanej". Dowiemy się, jak to się stało, że Patrycja Cichy trafiła do więzienia. - Na początku bardzo się przestraszyłam. Moja postać w "Skazanej" jest na tyle określona i silna, że jest jak ogórek w cheesburgerze. Jeden kęs robi całą robotę. (...) Zaczęłam się zastanawiać, co z tą postacią zrobić i jak ją wykreować, żeby była dalej lubiana - mówiła Ola Adamska, odtwórczyni roli Pati, u Kuby Wojewódzkiego. 

"Pati" z Olą Adamską. Nowy polski serial na Playerze

"Pati" z Olą Adamską. Nowy polski serial na Playerze

27 kwietnia 2023, 16:02
Autor:
joan//mro
Źródło:
Instagram, Player

Inflacja w kwietniu 2023 roku wyniosła 14,7 procent, licząc rok do roku - wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny poszły w górę o 0,7 procent. W marcu wzrost cen towarów i usług wynosił w ujęciu rocznym 16,1 procent.

Inflacja w kwietniu. Są wstępne dane

Inflacja w kwietniu. Są wstępne dane

28 kwietnia 2023, 10:01
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Lotnisko Warszawa-Radom otwarte. - To jest fajna i dobra inwestycja - komentował we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Sebastian Mikosz, były prezes Polskich Linii Lotniczych LOT i Kenya Airways. Na razie jedynym przewoźnikiem regularnym obecnym w nowym porcie jest LOT. Zdaniem byłego wiceprezesa IATA kluczem do pojawienia się kolejnych przewoźników jest współpraca z nimi władz spółki Polskie Porty Lotnicze (PPL), która zarządza lotniskiem Warszawa-Radom.

Jest nowe lotnisko w Polsce. Były prezes PLL LOT o "słabości obu lotnisk okołowarszawskich"

Jest nowe lotnisko w Polsce. Były prezes PLL LOT o "słabości obu lotnisk okołowarszawskich"

28 kwietnia 2023, 11:05
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Ogłoszono zwycięzców gali Press Club Polska. Wśród nich jest dziennikarz TVN24 Piotr Świerczek, który został laureatem Nagrody im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledcze.

Nagrody Press Club Polska rozdane. Piotr Świerczek wśród laureatów

Nagrody Press Club Polska rozdane. Piotr Świerczek wśród laureatów

26 kwietnia 2023, 20:34
Autor:
akw
Źródło:
tvn24.pl

Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznego plebiscytu Medal Wolności Słowa organizowanego przez Fundację Grand Press. Gala ogłoszenia laureatów odbędzie się 30 sierpnia.

Medal Wolności Słowa 2023. Można zgłaszać kandydatów

Medal Wolności Słowa 2023. Można zgłaszać kandydatów

18 kwietnia 2023, 8:25
Autor:
red.
Źródło:
Fundacja Grand Press