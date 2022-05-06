TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Від війни втекла з України, а в Польщі отримала нове серце

6 maja 2022, 7:57

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
FC/gp
Źródło:
PAP
"Składaki", czyli życie po przeszczepie
tvn24"Składaki", czyli życie po przeszczepie

36-річна українка Юлія Скіп зі Львівщини перенесла трансплантацію серця в Національному інституті кардіології. – Це перший раз, коли поляк був донором для громадянина України. Це символічно – ми віддали Україні своє серце. Не лише в переносному, а й у прямому сенсі – підкреслив професор Лукаш Шумовський, колишній міністр охорони здоров’я, а нині директор інституту.

36-річна українка страждає на реструктивну кардіоміопатію – швидко прогресуючу хворобу серця, причина якої може бути багатофакторною – як генетичною, так і наслідком різних інших захворювань. – В результаті серце ніби добре скорочується, але воно - жорстке, воно як тверда шкірка, яка не хоче розслаблятися, стає неефективною, – пояснив проф. Лукаш Шумовський.

Її серце опиралося, як повітряна куля, на початку надування

У цьому випадку кров погано циркулює в організмі, вона «зупиняється», тобто відбувається застій у великому колі і легеневоу, що призводить до набряку, витікання в підшкірні тканини, в очеревину, легеневу порожнину та в самі легені, доходить до поганого кровопостачання слабо забезпечених кров’ю органів, тобто створює поліорганну недостатність.

- Щоб зрозуміти, що відбувається з серцем, уявімо його, як повітряну кулю: коли ми намагаємося її надути, вона спочатку досить сильно опирається, але з потоком повітря її оболонка розтягується швидше і легше. У випадку органу, ураженого реструктивною кардіоміопатією, артеріальний тиск не може подолати цей опір, оскільки пошкоджені фіброзні камери серця не розтягуються, пояснив професор Шумовський.

Юлія потрапила до Національного інституту кардіології (НІК), де проф. Яцек Гжибовський очолює відділення кардіоміопатії і, і займається ось такими пацієнтами. Вона була в дуже поганому стані. Хворіла багато років, декілька разів госпіталізувалася до лікарень Львова, Києва та Мюнхена, але швидкість, з якою хвороба прогресувала, дала зрозуміти, що потрібна буде трансплантація. Крім того, початок війни, викликаний нападом Росії на Україну, унеможливив подальше лікування жінки. Шанс отримала, коли втекла до Польщі, де нею зайнялися лікарі Національного інституту кардіології.

- Пацієнтка була повністю опухла, але те ж саме сталося всередині її тіла: у нирках, печінці, яка при набряканні дуже болить, також виникає набряк кишечника, через що всмоктування препаратів, що вводяться перорально, стає неефективним. – пояснив кардіолог проф. Шумовський.

Не було іншого рішення, крім нового серця

Як він додав, далі залишається внутрішньовенне введення препаратів, що дає тимчасовий ефект, але необхідність застосування, в тому числі, діуретиків для зменшення набряку, може призвести до порушення водно-електролітного балансу. Далі ми маємо аритмію серця, миготливу аритмію, і, зрештою, шлуночкову аритмію, яка може легко закінчитися зі стратою пацієнта.

– Таким пацієнтам ми імплантуємо кардіовертери-дефібрилятори, але це не лікує, це процедура, яка рятує їм життя в критичній ситуації, але в перспективі єдиним ефективним лікуванням є пересадка цього органу, – наголосив завідуючий інститутом.

У випадку пацієнтки з України всі методи, найсучасніші технології та методи, доступні сучасній кардіології, виявилися безрезультатними. Їй негайно потрібно було нове серце — інакше б вона не вижила.

Вони шукали серце, яке б відповідало за розміром

Їй дуже пощастило тоді, коли їй вдалося вибратися зі зруйнованої війною України до Польщі й отримати опіку досвідчених лікарів – кардіологів та кардіохірургів. По-друге, що в нашій країні діє закон, який дозволяє проводити навіть найскладніші, найдорожчі медичні процедури стосовно громадян України. Вона потрапила на місце для термінової пересадки.

Операцію зробили 21 квітня. – Зараз у нас перший випадок, коли донором громадянина України був поляк. Це символічно – ми віддали Україні своє серце. Не лише в переносному, а й у прямому сенсі, – підкреслив професор Лукаш Шумовський.

Пацієнтка з України, яка отримала польське серце, — крихітна, тендітна жінка. Тому серце, яке їй можна було пересадити, мало бути від донора не лише відповідної групи крові, а й правильного розміру. Трохи більша за її руку, стиснуту в кулак.

– Не кожне серце підходить всім, воно має бути відповідного розміру, – зізнається проф. Шумовський і додає, що у випадку з «нестандартними за розміром» людьми – наприклад, дуже товстими, великими чи навпаки – худими та малими – знайти потрібний орган для трансплантації є драматичною проблемою.

Це було й тут. – Наша пацієнтка з України лежала в одній кімнаті з іншою жінкою, як їй терміново потрібна була трансплантація. Те саме серце, яке було в наявності 21 квітня, їй більше підійшло. Другий пацієнт ще чекає, - повідомив професор Шумовський.

Операція пройшла гладко. Процедуру трансплантації проводила команда досвідчених спеціалістів під керівництвом доктора Кшиштофа Кусьмерського, завідуючого Клінікою Кардіохірургії та Трансплантології.

Процедуру провели лікарі Національного Інституту КардіологіїNarodowy Instytut Kardiologii

За словами професора Шумовського, технічна сторона самої операції не віднесена до найтрудніших і найскладніших на сьогоднішній день. Весь непростий процес пошуку донора, забору органу та якнайшвидшого транспортування його до лікарні, де чекає реципієнт, досі створює багато проблем. У нас також - надто мало людей, які заявляють, що в разі смерті вони дадуть іншим нове життя – віддадуть їм своє серце.

Під час операції це старе, хворе серце вирізають, залишаючи частину передсердя, і пришивають до нього новий орган.

– Нове серце береться за свою роботу, що дивно. З іншого боку, частина серця реципієнта, що залишилася, б’ється своїм ритмом, відмінним від нового. І це може відображатися на ЕКГ у вигляді додаткових зубців P, що є проблемою для кардіологів, які не знають, що їхній пацієнт пройшов трансплантацію, – каже Лукаш Шумовський. І пояснив, що цей ритм ніколи не вирівнюється, тому що між старим органом і новим утворюється рубець, який не проводить електричну енергію.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:FC/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ukraińska organizacja "O transplantację"

Pozostałe wiadomości

Dzień po wzrostowej sesji oraz decyzji Rezerwy Federalnej - w czwartek notowani na nowojorskiej giełdzie zanurkowały. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi spadkami głównych indeksów. To był najgorszy dzień od 2020 roku już dzień po najlepszym dniu od dwóch lat. Inwestorzy analizują najnowsze decyzje banków centralnych oraz doniesienia z frontu w Ukrainie. Rezerwa Federalna podniosła stopy o 50 pb.

Mocne spadki na Wall Street dzień po decyzji Fed. "To jest naprawdę niesamowite"

Rynki

Mocne spadki na Wall Street dzień po decyzji Fed. "To jest naprawdę niesamowite"

6 maja 2022, 6:46

Rynki

Autor:
/ams
Źródło:
PAP

Premier Węgier Viktor Orban w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen ocenił, że przyjęcie planowanego szóstego pakietu sankcji unijnych przeciw Rosji "byłoby historyczną klęską". Podkreślił, że wymagałoby to znacznego rozwinięcia infrastruktury dostaw surowców energetycznych i gruntownej przebudowy systemu rafinerii.

Viktor Orban napisał list do von der Leyen. Krytykuje plany wprowadzenia szóstego pakietu sankcji

Świat

Viktor Orban napisał list do von der Leyen. Krytykuje plany wprowadzenia szóstego pakietu sankcji

6 maja 2022, 7:23

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Zwalczanie inflacji wymaga znów bardzo silnych środków. Samą polityką pieniężną prowadzoną ogromnym przyrostem co jakiś czas stopy procentowej, tych spraw się nie rozwiąże - mówiła w "Jeden na jeden" europosłanka Platformy Obywatelskiej Danuta Huebner. Oceniła, że "jesteśmy już dawno powyżej tego, co możemy jako gospodarka, jako społeczeństwo znieść".

Danuta Huebner: samym podnoszeniem stóp procentowych nie rozwiąże się problemu inflacji

Polska

Danuta Huebner: samym podnoszeniem stóp procentowych nie rozwiąże się problemu inflacji

6 maja 2022, 8:24

Polska

Autor:
js/kab
Źródło:
TVN24

USA dostarczyły Ukrainie informacje wywiadowcze, dzięki którym przeprowadzono atak na krążownik Moskwa, flagowy okręt rosyjskiej Floty Czarnomorskiej - poinformował w czwartek wieczorem "The New York Times", powołując się na informacje urzędników w Białym Domu.

"New York Times": amerykański wywiad pomógł Ukrainie uderzyć w okręt Moskwa

Świat

"New York Times": amerykański wywiad pomógł Ukrainie uderzyć w okręt Moskwa

6 maja 2022, 6:09

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
New York Times

Zamożni Rosjanie znaleźli nowe miejsce na ulokowanie swoich olbrzymich fortun - pisze BBC. Rosyjscy krezusi inwestują w nieruchomości w Dubaju, który stał się dla nich prawdziwym rajem po wprowadzeniu zachodnich sankcji. Zjednoczone Emiraty Arabskie do tej pory nie wprowadziły żadnych ograniczeń dla rosyjskiego kapitału, a przywódcy kraju nie potępili rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zamiast domu w Londynie, apartament w Dubaju. Bogaci Rosjanie znaleźli sposób na sankcje

Ze świata

Zamiast domu w Londynie, apartament w Dubaju. Bogaci Rosjanie znaleźli sposób na sankcje

6 maja 2022, 7:14

Ze świata

Autor:
mp/ams
Źródło:
BBC

Amber Heard rozpłakała się w czasie składania zeznań w sprawie o zniesławienie, jaką wytoczył jej były mąż Johnny Depp. Aktorka zeznała, że była ofiarą napaści seksualnej przy użyciu butelki po alkoholu oraz, że wkrótce po ślubie gwiazdor "Piratów z Karaibów" groził, że ją zabije.

Johnny Depp kontra Amber Heard. Aktorka zeznała, że Depp miał zaatakować ją butelkami i grozić jej śmiercią

Kultura i styl

Johnny Depp kontra Amber Heard. Aktorka zeznała, że Depp miał zaatakować ją butelkami i grozić jej śmiercią

6 maja 2022, 8:14

Kultura i styl

Autor:
asty/kab
Źródło:
Reuters

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki odejdzie ze stanowiska 13 maja - poinformował w czwartek prezydent USA Joe Biden. Jej miejsce zajmie dotychczasowa zastępczyni Karine Jean-Pierre.

Jen Psaki rezygnuje z funkcji rzeczniczki Białego Domu. Jej miejsce zajmie Karine Jean-Pierre

Świat

Jen Psaki rezygnuje z funkcji rzeczniczki Białego Domu. Jej miejsce zajmie Karine Jean-Pierre

6 maja 2022, 5:20

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka w rozmowie z agencją Associated Press stwierdził, że zdaniem Rosjan "operacja na Ukrainie przebiega zgodnie z planem". - Osobiście uważam, że się przedłuża - ocenił. 

Alaksandr Łukaszenka dla AP: nie spodziewałem się, że konflikt na Ukrainie będzie się tak przedłużał

Świat

Alaksandr Łukaszenka dla AP: nie spodziewałem się, że konflikt na Ukrainie będzie się tak przedłużał

6 maja 2022, 6:37

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Ponad tysiąc polskich policjantów, przy wsparciu funkcjonariuszy z Holandii i Europolu, rozbiło gang zajmujący się nielegalnym obrotem bronią palną. Podczas akcji zatrzymano 82 osoby i przejęto - tylko w Polsce - 250 jednostek broni palnej oraz kilka tysięcy sztuk amunicji - podało CBŚP. Wszysci zatrzymani usłyszeli zarzuty, a wobec ośmiu z nich zastosowano areszty tymczasowe. Jak podkreślają śledczy, sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są dalsze zatrzymania.

Ponad tysiąc zaangażowanych funkcjonariuszy, 82 osoby zatrzymane. Policja rozbiła gang handlujący bronią

Polska

Ponad tysiąc zaangażowanych funkcjonariuszy, 82 osoby zatrzymane. Policja rozbiła gang handlujący bronią

6 maja 2022, 8:09

Polska

Autor:
ads/
tam
Źródło:
PAP

IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Niebezpiecznie ma być w sześciu województwach. Sprawdź, gdzie obowiązują alarmy.

Alerty IMGW - burze z gradem. Ostrzeżenia dla sześciu województw

Pogoda

Alerty IMGW - burze z gradem. Ostrzeżenia dla sześciu województw

6 maja 2022, 6:36

Pogoda

Autor:
kw
Źródło:
IMGW

Był bohaterem jednej z największych afer lustracyjnych ostatnich lat, teraz wraca na kolejne państwowe stanowiska. Kazimierz Kujda, w PRL zarejestrowany jako tajny współpracownik SB, został ekspertem w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jak się okazuje, zasiada też w radzie nadzorczej jednej z państwowych spółek. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Kazimierz Kujda ekspertem w ministerstwie. TW "Ryszard" zasiada też w radzie nadzorczej jednej z państwowych spółek

Programy

Kazimierz Kujda ekspertem w ministerstwie. TW "Ryszard" zasiada też w radzie nadzorczej jednej z państwowych spółek

6 maja 2022, 5:42

Programy

Autor:
Jan
Piotrowski
Źródło:
TVN24

Ukraina broni się przed rosyjską inwazją już 72. dzień. Broniący zakładów Azowstal w Mariupolu pułk Azow przekazał, że Ukraińcy utrzymują obronę, chociaż "wróg używa lotnictwa, artylerii i piechoty". Szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj poinformował w czwartek, że rosyjskie wojska próbują przejść w stronę Siewierodoniecka, a walki trwają we wsi Wojewodiwka pod samym miastem. Kanclerz Niemiec ogłosił, że minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock wkrótce uda się do Kijowa. Oto ostatnie najważniejsze wydarzenia.

Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Świat

Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

6 maja 2022, 5:47

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
TVN24 PAP

Ukraina broni się. To już 72. dzień rosyjskiej inwazji. Ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły w czasie doby 14 dronów i jeden samolot - poinformowała ukraińska armia. Przekazano, że samoloty bojowe wroga nadal działają na odległość, nie wchodząc w przestrzeń powietrzną kontrolowaną przez Siły Zbrojne Ukrainy. W tvn24.pl relacjonujemy kolejny dzień rosyjskiej inwazji.

Ukraińska armia: samolot i 14 dronów zestrzelone w jedną dobę

Świat

Ukraińska armia: samolot i 14 dronów zestrzelone w jedną dobę

6 maja 2022, 5:23

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
TVN24, PAP

Szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj poinformował w czwartek, że rosyjskie wojska próbują przejść w stronę Siewierodoniecka, a walki trwają we wsi Wojewodiwka pod samym miastem. Sytuację relacjonuje dziennikarz i dokumentalista Mateusz Lachowski.

Ukraina. Walki we wsi Wojewodiwka. Relacja Mateusza Lachowskiego z Siewierodoniecka

Świat

Ukraina. Walki we wsi Wojewodiwka. Relacja Mateusza Lachowskiego z Siewierodoniecka

6 maja 2022, 6:44

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Katarzyna A., znana jako Babcia Kasia stanie po raz kolejny przed sądem. Prokuratura oskarżyła ją o znieważenie policjanta na placu Piłsudskiego. To już piętnasta taka sprawa przeciwko opozycyjnej aktywistce.

Babcia Kasia piętnasty raz oskarżona przez prokuraturę. Tym razem o znieważenie policjanta

Najnowsze

Babcia Kasia piętnasty raz oskarżona przez prokuraturę. Tym razem o znieważenie policjanta

6 maja 2022, 7:19

Najnowsze

Autor:
kk/b
Źródło:
PAP, tvnwarszawa.pl

Biedronka zamieściła na swojej stronie komunikat dotyczący wycofania partii produktu Roladki Devolay z kurczaka z nadzieniem maślano-czosnkowym. Powodem jest wykrycie bakterii salmonella w partii artykułu. Ostrzeżenie w tej sprawie opublikował również Główny Inspektorat Sanitarny.

Partia produktu wycofana ze sklepów sieci Biedronka. Jest komunikat

Z kraju

Partia produktu wycofana ze sklepów sieci Biedronka. Jest komunikat

5 maja 2022, 19:38

Z kraju

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Premier Izraela Naftali Bennett przekazał, że Władimir Putin przeprosił za komentarze swojego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Ławrow stwierdził, że Adolf Hitler miał żydowskie pochodzenie.

Premier Izraela: Putin przeprosił za słowa Ławrowa

Świat

Premier Izraela: Putin przeprosił za słowa Ławrowa

5 maja 2022, 19:41

Świat

Autor:
akw\mtom
Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Nie milkną spekulacje dotyczące tego, ile dzieci ma Władimir Putin. Oficjalnie mówi się tylko o dwóch córkach z małżeństwa z Ludmiłą Putin. Według szwajcarskich mediów, prezydent Rosji ma też jeszcze dwóch synów z gimnastyczką Aliną Kabajewą.

Pierwszy poród w Szwajcarii, drugi w Rosji. Doniesienia o dzieciach Putina i Kabajewej

Świat

Pierwszy poród w Szwajcarii, drugi w Rosji. Doniesienia o dzieciach Putina i Kabajewej

5 maja 2022, 19:01

Świat

Autor:
aa/gp
Źródło:
tagesanzeiger.ch, Forbes, TVN24

Ja bym obstawiał, że do końca roku musi być jakieś rozstrzygnięcie i że wojna w Ukrainie nie tyle się skończy, co skończą się działania wojenne i będzie jakaś linia kontaktu - ocenił w "Kropce nad i" europoseł Radosław Sikorski. Mówił również, że "Rosja stała się krajem faszystowskim, z rządem i oficjalnymi agendami, które mówią faszystowskie rzeczy".

Radosław Sikorski: Rosja stała się krajem faszystowskim

Polska

Radosław Sikorski: Rosja stała się krajem faszystowskim

5 maja 2022, 20:51

Polska

Autor:
akr/gp,
mtom
Źródło:
TVN24

Media społecznościowe obiegło zdjęcie zniszczonego pod Charkowem czołgu T-90M - najnowszej rosyjskiej modyfikacji. Miało do tego dojść zaledwie kilka dni po tym, jak czołg po raz pierwszy został zauważony na zdjęciach z Ukrainy.

Rosyjski czołg T-90M zniszczony w Ukrainie. Jak wygląda i działa

Świat

Rosyjski czołg T-90M zniszczony w Ukrainie. Jak wygląda i działa

5 maja 2022, 13:15

Świat

Autor:
pp
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Spider's Web

Do ataku doszło w czwartek przed szkołą podstawową w Bielsku-Białej (woj. śląskie). Jak informuje policja, 12-letnia dziewczynka kilkukrotnie zraniona nożem. Jest ranna, trafiła do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jej stan określony został jako ciężki. 41-latek podejrzewany o atak został ujęty. Policja jest w posiadaniu monitoringu z miejsca zdarzenia.

Dziewczynka zaatakowana nożem przed szkołą w Bielsku-Białej. Motyw nieznany, zabezpieczono monitoring

Polska

Dziewczynka zaatakowana nożem przed szkołą w Bielsku-Białej. Motyw nieznany, zabezpieczono monitoring

5 maja 2022, 14:14
Aktualizacja: 5 maja 2022, 18:37

Polska

Aktualizacja:
Autor:
mag,
akw/
tam,gp
Źródło:
TVN24 Katowice, PAP, bielsko.info

Medycy skarżą się, że ZUS wzywa ich do wyjaśnień w sprawie zwolnień lekarskich (ZLA) wystawianych podczas teleporady, powołując się na brak osobistego badania pacjenta. Kontrolerzy podważają zwolnienia z czasów pandemii, kiedy badanie przedmiotowe wielu chorych było niemożliwe, między innymi ze względu na obostrzenia związane z epidemią. Za nieprawidłowe wystawienie ZLA lekarze mogą stracić prawo do orzekania o zasiłku chorobowym ZUS.

ZUS kwestionuje zwolnienia lekarskie wystawione na teleporadach. Lekarze mogą stracić prawo do wypisywania L4

Polska

ZUS kwestionuje zwolnienia lekarskie wystawione na teleporadach. Lekarze mogą stracić prawo do wypisywania L4

5 maja 2022, 13:12

Polska

Autor:
Karolina
Kowalska
Źródło:
tvn24.pl

Spacerowicze, którzy wybrali się w sobotę na plażę w miejscowości Kommetjie w Republice Południowej Afryki, mieli okazję napotkać niezwykłe stworzenie, które na co dzień zamieszkuje głębiny oceanów. Fale wyrzuciły na piasek ciało kałamarnicy olbrzymiej. Według obserwacji, zwierzę mogło zginąć z powodu zderzenia z łodzią.

Woda wyrzuciła na brzeg ciało "potwora z głębin". "To był niesamowity widok"

Ciekawostki

Woda wyrzuciła na brzeg ciało "potwora z głębin". "To był niesamowity widok"

5 maja 2022, 14:45

Ciekawostki

Autor:
kw/dd
Źródło:
livescience.com

Pięć lat temu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział odbudowę zamków kazimierzowskich. Efekty jak na razie są bardzo mizerne, a w samym obozie rządzącym są wątpliwości, czy to dobry pomysł. Dawid Rydzek sprawdził, co zostało z ambitnych planów i wielkich zamków. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Pytania o odbudowę zamków kazimierzowskich

Programy

Pytania o odbudowę zamków kazimierzowskich

6 maja 2022, 6:51

Programy

Autor:
Dawid
Rydzek
Źródło:
TVN24