Верховний суд Білорусі залишив без змін вирок Анджею Почобуту

26 maja 2023, 17:30
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Wyrok na Andrzeja Poczobuta podtrzymany. Jurasz: Poczobut traktowany jest jako osobisty wróg Łukaszenki
Wyrok na Andrzeja Poczobuta podtrzymany. Jurasz: Poczobut traktowany jest jako osobisty wróg Łukaszenki TVN24
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TVN24Wyrok na Andrzeja Poczobuta podtrzymany. Jurasz: Poczobut traktowany jest jako osobisty wróg Łukaszenki

Верховний суд Білорусі залишив без змін вирок Анджею Почобуту. Раніше суд у Гродно засудив його до восьми років позбавлення волі. Про відхилення апеляційної скарги повідомила прес-служба Верховного суду.

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"Вирок обласного суду в м. Гродно від 8 лютого 2023 року щодо Анджея Почобута залишено без змін, а апеляційну скаргу - відхилено", - йдеться в повідомленні суду. Таким чином, як зазначено, вирок набрав законної сили.

Розгляд апеляції проходив у закритому режимі. Анджей Почобут у ньому участі не брав.

Польська сторона вимагає звільнення Почобута

Польська сторона вимагає звільнення Почобута та зняття політично мотивованих, неправдивих звинувачень. Наступного дня після його засудження в Гродно польська влада вирішила закрити прикордонний пункт у Бобровниках "в інтересах державної безпеки", пізніше були введені додаткові обмеження на перевезення товарів на кордоні з Білоруссю.

У Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації тоді заявили, що у разі звільнення Почобута переходи відкриють. У МЗС запевняють, що постійно працюють над звільненням Почобута.

Анджей ПочобутLeonid SHCHEGLOV / BELTA / AFP / East News

- Теоретично можна собі уявити, що Польща та Білорусь знайдуть якийсь варіант компромісу, але простір для маневру мінімальний, - вважає білоруський політолог Олександр Класковський, який перебуває за кордоном своєї держави. Він додав, що закритий кордон є проблемою для економіки, і Білорусь, безумовно, зацікавлена в усуненні цієї проблеми. З іншого боку, Олександр Лукашенко, "радше не схильний йти на поступки".

- Анджей Почобут зайняв дуже принципову позицію і не погодився грати за сценарієм влади, - вважає Класковський. Неофіційно відомо, що Почобуту пропонували звільнення за умови його виїзду з Білорусі, але він на такий варіант не погодився.

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Почобута засуджено до восьми років ув'язнення

За рішенням білоруського суду в Гродно, Почобут через публікації в традиційних ЗМІ та Інтернеті начебто "закликаав до дій на шкоду Білорусі", а також вчиняв "умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі та ненависті на національному, релігійному та соціальному ґрунті". Вирок суду першої інстанції винесено 8 лютого.

Почобут - гродненський активіст і журналіст. Громадянин Білорусі польської національності. Багато років співпрацював із польськими ЗМІ, зокрема з "Gazeta Wyborcza" та TVP Polonia, висвітлюючи ситуацію в Білорусі.

За критичні висловлювання на адресу Олександра Лукашенка, який керує Білоруссю з 1994 року, його заарештували, судили й засудили умовно. Будучи активістом невизнаного білоруською владою та забороненого у 2005 році Союзу поляків Білорусі (ZPB), Почобут, який захоплюється

історією, багато часу приділяв, наприклад, дослідженню долі поляків на території нинішньої Білорусі.

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Почобут перебуває під вартою з березня 2021 року

Як повідомляє Центр прав людини "Вясна", за версією прокуратури "провини" Почобута полягають, зокрема, в тому ,що він називав радянський напад на Польщу в 1939 році агресією, писав статті про протести в Білорусі та діячів польського підпілля під час і після Другої світової війни, захищав польську меншину в цій країні.

Почобут перебуває за гратами з березня 2021 року, коли його затримали в рідному місті Гродно. Його рідні зв'язуються з ним листами та під час рідкісних візитів, які суд зробив можливими лише після оголошення вироку судом у Гродно. До цього майже два роки родина не могла з ним зустрітися.

"Мій чоловік три роки у в'язниці. Але ми навчилися жити навіть з цим і підтримувати зв'язок. Пишемо листи кожен день. З ним зустрічається адвокат, нам вдалося кілька разів побачитися", - написала у Facebook у травні дружина Почобута Оксана. У дописі вона попросила не довіряти повідомленням з інших джерел, які "не завжди відповідають дійсності".

"Ніхто не має більше інформації, ніж я. Якщо він хоче щось повідомити, я з радістю поділюся з вами, знаючи, що багато людей переживають і підтримують його", - написала Оксана Почобут.

Режим Лукашенка завдає удару по польській меншині в Білорусі

Разом із Почобутом у березні 2021 року також заарештували голову забороненої Мінськом Союзу поляків Білорусі Анджеліку Борис, Ірену Бернацьку та Марію Тишковську з МПБ, а також активістку меншини з Бреста Анну Панішеву. Борис звільнили з-під варти в березні 2022 року, а на початку квітня цього року. вона була остаточно виправдана за звинуваченнями. Вона залишається в Білорусі, громадянкою якої, як і Почобут, вона є.

Бернацькій, Тишковській і Панішевій вдалося покинути Білорусь у 2021 році завдяки зусиллям польської влади.

З жовтня Анджей Почобут утримувався в Гродненському СІЗО №1. Раніше він перебував у СІЗО в Жодзіні та Мінську.

Zaślepka materiału TVN24GO
Andrzej Poczobut - więzień Łukaszenki
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leonid SHCHEGLOV / BELTA / AFP / East News

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Źródło:
CNN, PAP, irmct.org

Analiza szamba ulokowanego pod liczącymi ok. 2,5 tysiąca lat toaletami w Jerozolimie, wykazała obecność pasożytów wywołujących czerwonkę - poinformowali naukowcy z University of Cambridge. Przebadany przez nich materiał pochodzi z domów starożytnej miejskiej elity. Choroba objawia się m.in. krwawą biegunką i może prowadzić do śmierci.

Ślady śmiertelnej choroby w toaletach sprzed 2,5 tysiąca lat. Znajdowały się w domach ówczesnej elity

Ślady śmiertelnej choroby w toaletach sprzed 2,5 tysiąca lat. Znajdowały się w domach ówczesnej elity

26 maja 2023, 18:01
Autor:
kgo//am
Źródło:
CNN, University od Cambridge

Wojciech Bojanowski, reporter "Faktów" TVN, został laureatem plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia 2023 w kategorii Informacje/publicystyka. W tej samej kategorii drugie miejsce zajął Konrad Piasecki, prowadzący w TVN24 programy "Rozmowa Piaseckiego" i "Kawa na ławę", a trzecie miejsce Diana Rudnik, prezenterka "Faktów" TVN i TVN24. "Skazana" (TVN i Player) została nagrodzona w kategorii Serial.

Wojciech Bojanowski laureatem Telekamery Tele Tygodnia 2023 w kategorii Informacje/publicystyka

Wojciech Bojanowski laureatem Telekamery Tele Tygodnia 2023 w kategorii Informacje/publicystyka

25 maja 2023, 22:07
Autor:
mjz/adso
Źródło:
tvn24.pl

Papier toaletowy to jeden z liderów koszyka inflacyjnego. Jego ceny w ciągu roku wzrosły o ponad 60 procent. Powodem są między innymi drożejące surowce, ale eksperci wskazują, że to nie koniec wzrostu cen. Powodem mają być nowe przepisy. Materiał z programu "Polska i Świat" w TVN24, przygotowany przez Aleksandrę Kąkol.

Jeden z rekordzistów drożyzny. "Wszyscy oglądają trochę z niedowierzaniem, ile kosztuje"

Jeden z rekordzistów drożyzny. "Wszyscy oglądają trochę z niedowierzaniem, ile kosztuje"

26 maja 2023, 7:16
Autor:
mb
Źródło:
TVN24

Na Dzień Matki polecamy wspólny seans filmowy. Zamiast nagradzanych na festiwalach filmów - lekkie polskie komedie. Wszystkie ze świetną obsadą, do obejrzenia w Playerze.

Pięć lekkich komedii na wieczór z mamą

Pięć lekkich komedii na wieczór z mamą

26 maja 2023, 11:58
Autor:
joan//mro
Źródło:
mat. prasowe Player.pl

Do sieci trafiła pełna wersja zwiastuna filmu "Barbie", jednej z najgłośniejszych premier tego roku. Trwające niemal trzy minuty wideo zdradza, z jakimi wyzwaniami mierzą się grana przez Margot Robbie tytułowa bohaterka i towarzyszący jej Ryan Gosling, czyli filmowy Ken.

Jest pierwszy pełny zwiastun filmu "Barbie". Znamy zarys fabuły

Jest pierwszy pełny zwiastun filmu "Barbie". Znamy zarys fabuły

26 maja 2023, 15:29
Autor:
kgo//am
Źródło:
Warner Bros. Pictures

Premiera dwóch odcinków serialu dokumentalnego "100 lat Warner Bros." była w Cannes wydarzeniem. Na afterparty pojawili się m.in.: Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson, Robert De Niro, Martin Scorsese i Sting. W produkcji anegdotami na temat najsłynniejszego studia filmowego dzieli się aż 60 osób z branży: aktorzy, reżyserzy, scenarzyści i jego pracownicy.

Dokument o historii braci Warner w Cannes i na HBO Max. "Od początku chodziło o podejmowanie dużego ryzyka"

Dokument o historii braci Warner w Cannes i na HBO Max. "Od początku chodziło o podejmowanie dużego ryzyka"

26 maja 2023, 9:36
Autor:
joan
//mro
Źródło:
HBO Max, mat. prasowe Festiwal Cannes