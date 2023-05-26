Верховний суд Білорусі залишив без змін вирок Анджею Почобуту. Раніше суд у Гродно засудив його до восьми років позбавлення волі. Про відхилення апеляційної скарги повідомила прес-служба Верховного суду.

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"Вирок обласного суду в м. Гродно від 8 лютого 2023 року щодо Анджея Почобута залишено без змін, а апеляційну скаргу - відхилено", - йдеться в повідомленні суду. Таким чином, як зазначено, вирок набрав законної сили.

Розгляд апеляції проходив у закритому режимі. Анджей Почобут у ньому участі не брав.

Польська сторона вимагає звільнення Почобута

Польська сторона вимагає звільнення Почобута та зняття політично мотивованих, неправдивих звинувачень. Наступного дня після його засудження в Гродно польська влада вирішила закрити прикордонний пункт у Бобровниках "в інтересах державної безпеки", пізніше були введені додаткові обмеження на перевезення товарів на кордоні з Білоруссю.

У Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації тоді заявили, що у разі звільнення Почобута переходи відкриють. У МЗС запевняють, що постійно працюють над звільненням Почобута.

Анджей Почобут Leonid SHCHEGLOV / BELTA / AFP / East News

- Теоретично можна собі уявити, що Польща та Білорусь знайдуть якийсь варіант компромісу, але простір для маневру мінімальний, - вважає білоруський політолог Олександр Класковський, який перебуває за кордоном своєї держави. Він додав, що закритий кордон є проблемою для економіки, і Білорусь, безумовно, зацікавлена в усуненні цієї проблеми. З іншого боку, Олександр Лукашенко, "радше не схильний йти на поступки".

- Анджей Почобут зайняв дуже принципову позицію і не погодився грати за сценарієм влади, - вважає Класковський. Неофіційно відомо, що Почобуту пропонували звільнення за умови його виїзду з Білорусі, але він на такий варіант не погодився.

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Почобута засуджено до восьми років ув'язнення

За рішенням білоруського суду в Гродно, Почобут через публікації в традиційних ЗМІ та Інтернеті начебто "закликаав до дій на шкоду Білорусі", а також вчиняв "умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі та ненависті на національному, релігійному та соціальному ґрунті". Вирок суду першої інстанції винесено 8 лютого.

Почобут - гродненський активіст і журналіст. Громадянин Білорусі польської національності. Багато років співпрацював із польськими ЗМІ, зокрема з "Gazeta Wyborcza" та TVP Polonia, висвітлюючи ситуацію в Білорусі.

За критичні висловлювання на адресу Олександра Лукашенка, який керує Білоруссю з 1994 року, його заарештували, судили й засудили умовно. Будучи активістом невизнаного білоруською владою та забороненого у 2005 році Союзу поляків Білорусі (ZPB), Почобут, який захоплюється

історією, багато часу приділяв, наприклад, дослідженню долі поляків на території нинішньої Білорусі.

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Почобут перебуває під вартою з березня 2021 року

Як повідомляє Центр прав людини "Вясна", за версією прокуратури "провини" Почобута полягають, зокрема, в тому ,що він називав радянський напад на Польщу в 1939 році агресією, писав статті про протести в Білорусі та діячів польського підпілля під час і після Другої світової війни, захищав польську меншину в цій країні.

Почобут перебуває за гратами з березня 2021 року, коли його затримали в рідному місті Гродно. Його рідні зв'язуються з ним листами та під час рідкісних візитів, які суд зробив можливими лише після оголошення вироку судом у Гродно. До цього майже два роки родина не могла з ним зустрітися.

"Мій чоловік три роки у в'язниці. Але ми навчилися жити навіть з цим і підтримувати зв'язок. Пишемо листи кожен день. З ним зустрічається адвокат, нам вдалося кілька разів побачитися", - написала у Facebook у травні дружина Почобута Оксана. У дописі вона попросила не довіряти повідомленням з інших джерел, які "не завжди відповідають дійсності".

"Ніхто не має більше інформації, ніж я. Якщо він хоче щось повідомити, я з радістю поділюся з вами, знаючи, що багато людей переживають і підтримують його", - написала Оксана Почобут.

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Разом із Почобутом у березні 2021 року також заарештували голову забороненої Мінськом Союзу поляків Білорусі Анджеліку Борис, Ірену Бернацьку та Марію Тишковську з МПБ, а також активістку меншини з Бреста Анну Панішеву. Борис звільнили з-під варти в березні 2022 року, а на початку квітня цього року. вона була остаточно виправдана за звинуваченнями. Вона залишається в Білорусі, громадянкою якої, як і Почобут, вона є.

Бернацькій, Тишковській і Панішевій вдалося покинути Білорусь у 2021 році завдяки зусиллям польської влади.

З жовтня Анджей Почобут утримувався в Гродненському СІЗО №1. Раніше він перебував у СІЗО в Жодзіні та Мінську.

Andrzej Poczobut - więzień Łukaszenki Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP