Верховна Рада України ухвалила закон про особливий статус поляків
На сайті українського парламенту з'явилася інформація, що Верховна Рада України ухвалила в четвер закон про особливий статус: правові та соціальні гарантії для громадян Польщі в Україні.
Парламент України ухвалив у четвер закон про особливий статус поляків. За його ухвалення в другому, останньому читанні проголосували 283 депутати, проти не голосував ніхто і жоден не утримався. Не голосували 50 депутатів. Тепер закон має підписати президент Володимир Зеленський.
Закон, проект якого глава держави передав до Верховної Ради, називається «Про встановлення правових і соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України».
Як підкреслили в Офісі президента, на знак вдячності польському народу за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної російської збройної агресії та з урахуванням принципу взаємності проект передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні.
Ці права є аналогічними тим, що містяться у прийнятому у Польщі Законі від 12 березня 2022 року "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави"
Закон про особливий статус поляків в Україні
Проект, розроблений за ініціативою Президента України, передбачає, зокрема, можливість легального перебування на території України громадян Польщі та членів їхніх сімей протягом 18 місяців з моменту прийняття закону.
Поляки також отримають право на роботу, можливість вести бізнес, навчатися в освітні закладах, користуватися медичними послугами в Україні. Також є певні соціальні виплати.
Źródło: PAP
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