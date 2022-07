Верховна Рада України ухвалила закон про особливий статус поляків

czytaj dalej

Wypowiedź Tomasza Lenza nie oddaje stanowiska Platformy Obywatelskiej - powiedział szef PO Donald Tusk, odnosząc się do słów posła KO o trzynastej i czternastej emeryturze. - Jeśli wygramy wybory, 500 plus, 13. i 14. emerytura będą utrzymane, jeśli Lenz tego nie akceptuje albo nie rozumie, to nie będzie w przyszłej kadencji reprezentował Platformy w Sejmie - dodał.