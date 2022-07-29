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Верховна Рада України ухвалила закон про особливий статус поляків

29 lipca 2022, 19:14

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Президент України вніс до парламенту проект закону про особливий статус громадян Польщі в Україні
Президент України вніс до парламенту проект закону про особливий статус громадян Польщі в УкраїніTVN24
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TVN24Президент України вніс до парламенту проект закону про особливий статус громадян Польщі в Україні

На сайті українського парламенту з'явилася інформація, що Верховна Рада України ухвалила в четвер закон про особливий статус: правові та соціальні гарантії для громадян Польщі в Україні.

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Парламент України ухвалив у четвер закон про особливий статус поляків. За його ухвалення в другому, останньому читанні проголосували 283 депутати, проти не голосував ніхто і жоден не утримався. Не голосували 50 депутатів. Тепер закон має підписати президент Володимир Зеленський.

Закон, проект якого глава держави передав до Верховної Ради, називається «Про встановлення правових і соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України».

Київ, УкраїнаEPA/OLEG PETRASYUK

Як підкреслили в Офісі президента, на знак вдячності польському народу за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної російської збройної агресії та з урахуванням принципу взаємності проект передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні.

Ці права є аналогічними тим, що містяться у прийнятому у Польщі Законі від 12 березня 2022 року "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави"

Закон про особливий статус поляків в Україні

Проект, розроблений за ініціативою Президента України, передбачає, зокрема, можливість легального перебування на території України громадян Польщі та членів їхніх сімей протягом 18 місяців з моменту прийняття закону.

Поляки також отримають право на роботу, можливість вести бізнес, навчатися в освітні закладах, користуватися медичними послугами в Україні. Також є певні соціальні виплати.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/OLEG PETRASYUK

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