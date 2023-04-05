Великі зміни для працівників. Буде новий вид відпустки

5 kwietnia 2023, 11:31
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Oskar Sobolewski o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)
Oskar Sobolewski o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)TVN24
wideo 2/6
TVN24Oskar Sobolewski o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)

Незабаром набуде чинності чергова поправка до Трудового кодексу. Закон з цього приводу опубліковано у вівторок у "Журналі законів". Поправка імплементує дві директиви ЄС: про баланс роботи та особистого життя та так звану "батьківську".

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Йдеться про Закон від 9 березня 2023 року про внесення змін до Закону - Трудового кодексу та деяктх інших законів. Правила були опубліковані у вівторок у "Журналі законів". Закон набуде чинності через 21 день після його опублікування.

Поправка імплементує дві директиви ЄС щодо так званого балансу роботи та особистого життя: про прозорі та передбачувані умови праці в Європейському Союзі та так звану "батьківську" директиву. Йдеться, зокрема про відпустки та робочий час, включаючи відпустку по догляду за дитиною, на яку працівники матимуть індивідуальне право.

Відпустка по догляду за дитиною

Право батька на відпустку по догляду за дитиною не залежатиме від того, чи мати дитини на момент народження дитини буде працювати (застрахована). У рамках відпустки по догляду за дитиною буде запроваджено її частину, яка не підлягає перенесенню, до дев’яти тижнів для кожного з батьків, а також 70% допомоги по вагітності та пологах за весь період відпустки для обох батьків.

Зараз допомога по вагітності та пологах виплачується у 100-відсотковому розмірі базового розміру допомоги - за перші шість тижнів відпустки по догляду за дитиною та у розмірі 60 відсотків - за решту цієї відпустки. Це означає, що наразі допомога по вагітності та пологах на період відпустки по догляду за дитиною становить у середньому 67,5% базового розміру допомоги.

Поправка також передбачає збільшення з 4 до 8 років віку дитини, а отже, строку, протягом якого працівника не можна буде без його згоди залучати до надурочної роботи, роботи у нічний час, у системі переривчастого робочого часу, а також відправити поза постійне місце роботи.

Після набрання чинності новими нормами роботодавець буде зобов’язаний прийняти працівника після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки на умовах відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки по догляду за дитиною, "відпустки батька" на роботу на тій же посаді, а у випадку, якщо це неможливо, на посаду, еквівалентну тій, яку займав до початку відпустки, на умовах, не менш вигідних, ніж ті, які були б застосовані, якби він не брав відпустку.

Praca. Prognoza dla rynku pracy w Polsce w drugim kwartale 2023 roku
Praca. Prognoza dla rynku pracy w Polsce w drugim kwartale 2023 rokuTVN24

Нова відпустка по догляду

Працівник також зможе скористатися п’ятьма днями неоплачуваної відпустки для догляду протягом календарного року для забезпечення особистого догляду чи підтримки родича (сина, доньки, матері, батька або дружини) або особи, яка проживає у спільному домогосподарстві та потребує допомоги. догляду або підтримки з серйозних медичних причин.

Зазначена відпустка надається за заявою працівника, поданою в паперовій або електронній формі не менш як за день до початку використання цієї відпустки. Важливо, що в заяві працівник зазначає ім’я та прізвище особи, яка потребує догляду чи підтримки за серйозними медичними показаннями, причину потреби працівника в наданні особистого догляду чи підтримки, а якщо йдеться про члена сім’ї - ступінь спорідненості з працівником або у випадку особи, яка не є членом сім’ї - адресу проживання цієї особи. Адресу проживання слід надати, щоб підтвердити, що особа, яка не є членом сім’ї, проживає з працівником в одному домогосподарстві.

Поправка також вводить можливість взяти відпустку з роботи "у зв’язку з непереборними обставинами" для використання у невідкладних сімейних справах на 2 дні або 16 годин у календарному році із збереженням права на половину заробітної плати. Роботодавець зобов’язаний надати таку пільгу на вимогу працівника, подану не пізніше дня користування цією пільгою, у строк, зазначений працівником.

У робочий час також будуть включені дві додаткові перерви. Працівник зможе робити другу перерву тривалістю не менше 15 хвилин, якщо його щоденна тривалість роботи перевищує 9 годин, а також третю перерву тривалістю не менше 15 хвилин - якщо тривалість роботи перевищує 16 годин.

Зміни дозволять ширше використовувати гнучкі режими роботи, зокрема дистанційну роботу, гнучкий графік роботи (гнучкий робочий час, індивідуальний робочий час, вихідні дні, скорочений робочий тиждень та перерваний робочий день) та неповний робочий день.

Prof. Jacek Męcina o raporcie "Kobiety, rynek pracy i równość płac"
Prof. Jacek Męcina o raporcie "Kobiety, rynek pracy i równość płac" TVN24

Трудовий договір

Згідно зі змінами, працівник, який має стаж роботи не менше 6 місяців, матиме право раз на рік подати заяву про зміну виду договору на безстроковий або на більш прогнозовані та безпечні умови праці. Це не поширюватиметься на працівника, прийнятого за трудовим договором на випробувальний термін.

Поправка також розширює обсяг інформації про умови працевлаштування працівника - в тому числі тих, хто направлений на роботу в ЄС або треті країни та у відрядження - за оахунок, наприклад, інформації про право на навчання або тривалість оплачуваної відпустки.

Також буде заборонено забороняти працівникові одночасне перебування у трудових відносинах з іншим роботодавцем або одночасне перебування у правовідносинах, які є підставою для виконання роботи, відмінної від трудових відносин. Це положення не поширюватиметься на укладення угоди про уникнення конкуренції.

Працівник також матиме право на безоплатне навчання, яке включене до робочого часу, якщо воно необхідне для виконання певного виду робіт або на певній посаді, якщо право на таке навчання випливає з положень колективного трудового договору або іншого колективного договору. або з нормативних актів чи положень трудового законодавства.

27 січня президент Анджей Дуда підписав інші зміни до Трудового кодексу. З 7 квітня вносить до Кодексу законів про працю визначення дистанційної роботи. Відповідно до нього – це виконання роботи повністю або частково у визначеному працівником і кожного разу погодженому з роботодавцем місці, у тому числі за адресою проживання працівника, зокрема з використанням засобів прямого дистанційного зв’язку.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Polska
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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