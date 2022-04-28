Вчора - санкції, сьогодні - закриті магазини в Польщі

Закриті магазини GO Sport в торгівельних центрах. Веб-сайт компанії також не працює. У вівторок підконтрольну Росії компанію внесли до санкційного списку Польщі.

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У середу в торгових центрах не відкрилися магазини Go Sport. Веб-сайт, через який компанія здійснювала продажі в Інтернеті, також не працює. За інформацією "Пульс Бізнесу", до вчорашнього дня призупинено понад 90 відсотків співпраці з цією компанією постачальників та постачальників послуг.

«26 квітня Go Sport Polska Sp. Z o.o. потрапила під економічні санкції, а це означає, що з сьогоднішнього дня до подальшого повідомлення призупинено роботу всіх 25 магазинів та інтернет-магазину», – йдеться у повідомленні на веб-сайті компанії .

Ми підтвердили закриття магазинів GO Sport на Променаді та парку Воля з представниками торгових центрів.

Go Sport до санкційного списку

У вівторок компанія Go Sport Polska була внесена до санкційного списку уряду. Як читаємо в МВС та адміністрації, Go Sport з 2019 року належав до Франції, потім його купила сінгапурська компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd., реальними бенефіціарами якої є люди російського походження, в т.ч. олігарх Микола Фартушняк, Володимир Фартушняк та Олександр Михальський, які є співзасновниками однієї з найбільших у Росії спортивних мереж «Спортмастер».

У міністерстві пишуть, що завдяки своєму ринковому становищу та доходам "суб'єкт є значним платником податків, що утримують російський бюджет". За словами міністерства, введення санкцій щодо Go Sport Polska "знизить доходи зазначеної компанії, а отже, опосередковано зменшить доходи бюджету Російської Федерації, з якого фінансується агресія проти України".

Як читаємо в повідомленні МВС, внесення до санкційного списку означає замороження всіх коштів і господарських ресурсів компанії та заборону надання будь-яких фінансових або господарських ресурсів суб’єкту, внесеному до списку або від його імені, безпосередньо або опосередковано. Також неможливо буде вжити жодних дій, метою чи результатом яких є обхід цих заходів. Компанія також буде виключена з процедур державних закупівель або тендерів.

Продам Go Sport

У середині квітня ми повідомляли, що підконтрольна Росії компанія може змінити власника. Польська мережа магазинів одягу sportsdirect.com подала заявку до Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів, щоб взяти під контроль Go Sport Polska, - йдеться у повідомленні Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів.

За даними «Puls Biznesu», «внесення до санкційного списку може поставити під сумнів продаж Go Sport для інвестора», – описує видання. «Придбанням виставленої в лютому на продаж компанії зацікавлена ​​Sports Direct, компанія, що займається роздрібною торгівлею спортивними товарами, включаючи одяг, взуття та спорядження», - описує видання.

Польський список санкцій

Увесь список включає 50 позицій - імена російських олігархів і суб'єктів господарювання. Як наголошують представники влади, польський список є доповненням до санкційного списку ЄС і стосується російських олігархів та організацій, які мають реальний бізнес на території Польщі.

Читай більше: газовий гігант, торгівельна мережа, і довірені Путіна. Хто з'явився у списку польських санкцій?

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24