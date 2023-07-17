Важлива зміна щодо рахунків за електроенергію

У четвер Сейм ухвалив поправку до Закону про захист споживачів енергії у 2023 році. Нею передбачено збільшення лімітів споживання електроенергії із "замороженою" ціною, а також зниження максимальної ціни на електроенергію для компаній.

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У четвер Сейм ухвалив поправку до Закону про спеціальні рішення для захисту споживачів електроенергії у 2023 році у зв’язку з ситуацією на ринку електроенергії та про внесення змін до деяких інших актів.

За її ухвалення проголосували 436 депутатів, проти були п'ятеро, 10 депутатів утрималися. Тепер законопроект передадуть на розгляд у Сенат.

Більші ліміти споживання електроенергії із "замороженим' тарифом

Поправка збільшує ліміти споживання електроенергії із 'замороженою" ціною, а також знижує максимальну ціну на енергію, наприклад, для органів місцевого самоврядування та підприємців.

Для домогосподарств ліміт зросте з 2000 кВт-год до 3000 кВт-год на рік, для домогосподарств, в яких є особа з інвалідністю з 2600 кВт-год до 3600 кВт-год, а для власників Картки багатодітної родини та фермерів – з 3000 кВт-год до 4000 кВт-год на рік.

Нові ліміти будуть доступні для використання у 2023 році, навіть якщо споживач електроенергії перевищив попередньо чинний ліміт до набрання чинності поправкою.

Важливі зміни для органів місцевого самоврядування та компаній

Крім того, з 1 жовтня 2023 року буде знижена максимальна ціна на енергію з 785 злотих/МВт-год до 693 злотих/МВт-год. Ця знижка призначена для: органів місцевого самоврядування, малих та середніх підприємств, чутливих комунальних установ, таких як лікарні, школи, дитячі садки, ясла, нічні притулки та заклади догляду за інвалідами.

Законом також передбачено, що суб’єкти господарювання, які видобувають або торгують вугіллям, сплачуватимуть солідарний внесок від надзвичайного прибутку, отриманого у 2022 році. Уточнюється, що надлишковий дохід - це той, що перевищує 120 відсотків середнього розміру доходу, отриманого за попередні 4 роки.

З надприбутоків стягуватиметься 33%, а кошти від надзвичайного прибутку вугільних компаній будуть використані для часткового фінансування зниження цін на електроенергію для домогосподарств та чутливих суб’єктів.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP