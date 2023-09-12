Важлива заява міністра щодо українського збіжжя. "Я без вагань використаю цей інструмент"

Я маю повноваження видати постанову, яка на національному рівні блокуватиме імпорт до Польщі. Я без вагань використаю цей інструмент цього тижня, якщо не буде такого рішення Європейської комісії, - заявив у понеділок глава Міністерства розвитку та технологій Вальдемар Буда в ефірі Polskie Radio 24, маючи на увазі заборону імпорту зерна з України.

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- Очевидно, що (Європейська) комісія рухається до рішення про скасування цього експортного обмеження, - заявив у понеділок міністр розвитку та технологій Вальдемар Буда, маючи на увазі заборону на імпорт, але з дозволом транзиту, пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до п’яти так званих прифронтових країн, зокрема до Польщі, яка діє до 15 вересня цього року.

Буда: ми не дозволимо, аби це зерно дестабілізувало ринок

Глава Міністерства розвитку і технологій наголосив в ефірі Польського радіо 24, що в ситуації, коли аграрії тільки закінчили жнива, українське зерно не може бути допущене на польський ринок. Він підкреслив, що пріоритетом є польський фермер і "саме він має продати зерно в Польщі і по розумній ціні".

Міністр пообіцяв, що якщо Єврокомісія не вирішить продовжити заборону, Польща сама застосує аналогічні заходи.

- Я маю повноваження видати таку постанову, яка блокуватиме імпорт до Польщі на національному рівні. І я без вагань використаю цей інструмент цього тижня, у п’ятницю чи суботу, якщо не буде такого рішення Єврокомісії, - заявив Вальдемар Буда.

За словами очільника Мінрозвитку, не можна спричинити ситуацію, коли межуючі з Україною держави зазнають збитків через відкриття ринків для деяких українських продуктів, які там масово виробляються. Він також зазначив, що коли йдеться про транзит через Польщу та постачання до країн Західної Європи чи Африки, то "ми тут підтримуємо цей процес".

- Є також так звана формула коридорів солідарності з боку Єврокомісії, де зерно також тече на південь до країн, які його потребують, які не мають власного виробництва - чи то з кліматичних причин, чи то з різних інших причин. Тут взагалі немає жодної проблеми чи застереження, - зазначив Буда.

Він застеріг, що "ми не дозволимо, аби це зерно дестабілізувало польський ринок".

Заборона імпорту зерна

Заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини Єврокомісія ввела на початку травня цього року внаслідок угоди з цими країнами щодо української агропродовольчої продукції. Спочатку заборона діяла до 5 червня, а потім була продовжена до 15 вересня. Транзит зерна територіями так званих прифронтових країнах дозволено.

У липні цього року прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що якщо ЄС не продовжить заборону на імпорт зерна з України після 15 вересня, Польща закриє кордон для цих товарів. Міністр сільського господарства Роберт Телюс повідомив тоді, що керівники міністерств сільського господарства так званих прифронтових країн хочуть, щоб заборона залишалася в силі принаймні до кінця року.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP