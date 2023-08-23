Важлива інформація на касах супермаркетів Biedronka. У мережі пояснюють

У магазинах мережі Biedronka з’явилися повідомлення, адресовані клієнтам щодо цін на товари. Як повідомили TVN24 Biznes у прес-службі компанії, надана інформація є виконанням остаточного рішення голови Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK).

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Повідомлення розміщено на касах, як традиційних, так і самообслуговування. "Шановний покупець, у разі виникнення розбіжностей або сумнівів щодо ціни на запропонований товар споживач має право вимагати продажу товару за найбільш вигідною для нього ціною (ст. 5 Закону від 9 травня 2014 року "Про інформування про ціни на товари та послуги", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення також відображається під час здійснення платежів на екранах кас самообслуговування.

Згідно з рішенням Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів, інформація має бути розміщена в кожному стаціонарному магазині мережі Biedronka "на інформаційному щиті та на всіх касах у добре видимому для споживачів місці".

Повідомлення має висіти протягом трьох років від дня, коли це рішення стало правочинним.

Оголошення в магазинах Biedronka TVN24 Biznes

Покарання для Biedronki

У серпні 2020 року голова Управління з питань конкуренції та захисту споживачів наклав на мережу Biedronka штраф у розмірі 115 мільйонів злотих. У відомстві пояснили, що це сталося через порушення прав споживачів через некоректну демонстрацію цін у магазинах.

Голова UOKiK визнав дії Jeronimo Martins Polska (компанії-власника мережі - ред.), "які полягали в тому, що в мережевих магазинах Biedronka біля товару (на полиці) вказували нижчу ціну (звичайну чи акційну), а потім на касі зі споживачів стягували вищу ціну за цей продукт", такими, що порушують сукупні інтереси споживачів.

В управлінні зазначили, що "різниця в ціні одного товару може становити навіть кілька злотих". "Враховуючи, що така практика тривала кілька років, споживачі могли зазнати серйозних збитків, а власник мережі Biedronka безпідставно збагатився за їх рахунок", - наголошено в роз'ясненні.

Тоді в управлінні повідомили, що, окрім штрафу, магазини Biedronka також повинні будуть розмістити інформацію про права споживачів у разі різниці в ціні на полиці та на касі.

Наприкінці вересня 2022 року Суд з питань захисту конкуренції та прав споживачів відхилив апеляцію Jeronimo Martins Polska у цій справі. Наприкінці червня цього рокуапеляційна скарга, подана компанією, також була відхилена апеляційним судом.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes