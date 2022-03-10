TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Варшавські повстанці підтримують українців: будьте сміливі та наполегливі, ви  - великі герої

10 marca 2022, 20:11

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред
Źródło:
tvnwarszawa.pl
"Jesteście dla mnie wielkimi bohaterami"
"Jesteście dla mnie wielkimi bohaterami"Muzeum Powstania Warszawskiego / YouTube
wideo 2/3
Muzeum Powstania Warszawskiego / YouTube"Jesteście dla mnie wielkimi bohaterami"

Варшавські повстанці підтримують українців, які борються за незалежність. Слова підбадьорення звучать із запису, підготовленого Музеєм Варшавського повстання. Ветерани звертаються до тих, хто захищається від російської агресії: не опускати рук і дивитися на світ з оптимізмом і надією. – Будь ласка, витримайте, адже незалежність – це найголовніше. Будьте сміливими, - сказала Марія Ковальська «Мишка».

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У 13-й день російського вторгнення в Україну Музей Варшавського Повстання опублікував на YouTube відео з посланням для українців. У ньому взяли участь десять учасників повстання за незалежність 1944 року, які висловлюють свою солідарність з жителями атакованої країни. «Варшавські повстанці дуже добре знають, що таке боротьба з окупантом. У цей важкий час вони вирішили підтримати всіх, хто бореться за незалежність України, висловивши їм слова підтримки та підбадьорення», – повідомили у MPW.

– Я бачу, як ви боретеся з ними, і ви для мене великі герої. Ви поводитеся так, як ми робили під час Варшавського повстання, - каже Збігнєв Рильський "Brzoza" на записі. Ірена Шиперська «Ірка» звернулася до українок. – Жінка потрібна чоловікам від початку і до кінця життя, тому що вони завжди потребують турботи – чи то маленька дитина, чи то дорослий. Постарайтеся зрівнятися з ними. Я маю на увазі не вбивство, а захист найдорожчого для Вас: Ваших дітей, Ваших домівок, так званого домашнього вогнища. Ми боролися за це 63 дні, - сказала вона.

Більше мільйона біженців з України перетнули польський кордон. Дані прикордонної служби

Повстанці до українців: будьте сміливими і наполегливими

– Коли я дивлюся на те, що показують по телебаченню – нещастя цих людей, - жінок з дітьми на руках, або в колясці, що тягнуть валізи, – я згадую ті важкі часи в молодості, коли ми переживали подібну ситуацію в 1939 році. Мені дуже шкода цих людей, - це люди, які ні в чому не винні, не пов’язані з політикою, вони хотіли б нормально жити, працювати і виховувати дітей, але склалася ситуація, що вони тікають, невідомо куди, – зауважує Єжи Міндзюкевич, «Джур». На думку варшавського повстанця, немає важливіших цінностей, ніж свобода та незалежність.

– Ми прекрасно знаємо, що означає бути в облозі. Принаймні ми хотіли підтримати тих, кому доводиться боротися на словах, бо інакше не можна. Позаду у нас дуже важкий досвід, тому ми хочемо якомога більше підтримувати тих, хто потребує допомоги, – наголошує Галіна Єнджейовська, «Sławka».

– Будь ласка, витримайте, адже незалежність – це найголовніше. Будьте сміливими та наполегливими, – закликала Марія Ковальська, «Мишка».

Autor:Ред

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Muzeum Powstania Warszawskiego / YouTube

Tagi:
Ukraina
Powstanie Warszawskie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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kw,
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ft\mtom
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tvn24.pl Interfax

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Po spotkaniu Kułeba-Ławrow. "Trzeba postawić pytanie: po co rosyjski minister w ogóle do Turcji pojechał?"

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Autor:
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tam
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TVN24, PAP

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"Do Obywateli. Którzy znajdą ten list. Niech wiedzą, że owego czasu, czyli 28 II 1972 rządy sprawował tow. Gierek. Za niego właśnie został położony ten parkiet za cenę 4.40 zł m2. To był bezsens. Robili to parkieciarze, którzy mówiąc szczerze nie popierali tych rządów. Robotnikom nie było tak dobrze jak to sobie inni wyobrażali. Mówcy byli nastawieni po to, aby zaćmić lud aby nie przyszedł Gdańsk" - list takiej treści znaleziono pod parkietem w kamienicy w Bielsku-Białej.

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Autor:
mag/gp
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kz
Źródło:
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10 marca 2022, 15:46

Świat

Autor:
ral//now
Źródło:
tvn24.pl

Ukraiński Sztab Generalny oskarża ich o branie udziału w inwazji Rosji na Ukrainę, media piszą, że wagnerowcy polują na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Grupa Wagnera to firma skupiająca najemników, powiązana z władzami Rosji i potępiona przez Unię Europejską. Działa na granicy prawa. Oskarżana jest o zbrodnie wojenne, torturowanie jeńców i egzekucje.

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eŁKa/az
Źródło:
TVN24/Reuters/"The Times"/PISM

Masz wolny pokój i chcesz go udostępnić uchodźcy z Ukrainy? Oto wskazówki, które mogą to ułatwić. Gdzie należy się zgłosić? Co przygotować? Jak zadbać o ludzi, którzy często mają za sobą dramatyczne przeżycia?

Chcesz przyjąć uchodźcę do domu - gdzie się zgłosić? Co przygotować? Jak zadbać o gości?

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Chcesz przyjąć uchodźcę do domu - gdzie się zgłosić? Co przygotować? Jak zadbać o gości?

10 marca 2022, 16:02

Świat

Autor:
FC//az
Źródło:
TVN24

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

Najnowsze

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

26 lutego 2022, 8:15

Najnowsze

Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Польське Агентство Інвестицій і Торгівлі (PAIH) допоможе українським підприємцям перенести свої компанії до Польщі, заявив міністр розвитку і технологій Пьотр Новак. Він додав, що агентство підтримує підприємців у пошуку офісних і складських приміщень, а також у перенесенні виробничих ліній.

Держагентство допоможе українцям перевести компанії до Польщі

TVN24 po ukraińsku

Держагентство допоможе українцям перевести компанії до Польщі

10 marca 2022, 13:14

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Де і як шукати притулку відразу після приїзду до Польщі? Публікуємо список сайтів, телефонів довіри та фондів, які будуть корисні біженцям з України які шукають квартиру в Польщі.

Втікають від війни, у Польщі шукають даху над головою. Де і як знайти притулок

TVN24 po ukraińsku

Втікають від війни, у Польщі шукають даху над головою. Де і як знайти притулок

10 marca 2022, 11:21

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

44-letnia Katalin Novak została wybrana w czwartek przez węgierski parlament na stanowisko prezydenta kraju. Ekonomistka i prawniczka była kandydatką rządzącej na Węgrzech konserwatywnej partii Fidesz.

Katalin Novak wybrana prezydentką Węgier

Świat

Katalin Novak wybrana prezydentką Węgier

10 marca 2022, 12:52

Świat

Autor:
tas\mtom
Źródło:
PAP

TVN Grupa Discovery i Polska Akcja Humanitarna podjęły współpracę, aby pomóc uciekającym przed wojną oraz osobom wciąż potrzebującym wsparcia w Ukrainie. Grupa jako patron medialny wspomoże PAH w długofalowym zbieraniu funduszy na kluczowe w perspektywie kolejnych miesięcy działania pomocowe.

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

Polska

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

9 marca 2022, 20:06

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Ruszyła rejestracja dla sprzedawców do rządowego programu dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego - podał w czwartek Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ma to związek ze zmianą standardu nadawania telewizji.

Dofinansowanie na zakup dekodera. Ruszyła rejestracja dla sprzedawców

Z kraju

Dofinansowanie na zakup dekodera. Ruszyła rejestracja dla sprzedawców

10 marca 2022, 12:41

Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP

Jak informują badacze NASA, sonda Juno zarejestrowała krótki i gwałtowny błysk w atmosferze Jowisza. Zdarzenie przykuło uwagę naukowców, ponieważ zjawisko nie przypominało zorzy polarnej, której obserwacje są głównym celem misji. Naukowcy stwierdzili niedawno, że rozbłysk mógł pochodzić od meteoru.

Meteor rozbłysnął w atmosferze Jowisza

Nauka

Meteor rozbłysnął w atmosferze Jowisza

10 marca 2022, 14:35

Nauka

Autor:
kw
Źródło:
space.com

W Wigierskim Parku Narodowym ponad 60 procent terenów zajmują: wody, lasy, góry czy wydmy? Na to pytanie z "Milionerów" odpowiadała pani Joanna Pawlak z Wrocławia.

Co pokrywa ponad 60 procent terenu Wigierskiego Parku Narodowego? Pytanie z "Milionerów"

Ciekawostki

Co pokrywa ponad 60 procent terenu Wigierskiego Parku Narodowego? Pytanie z "Milionerów"

9 marca 2022, 21:05

Ciekawostki

Autor:
mw/pm
Źródło:
Milionerzy TVN