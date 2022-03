czytaj dalej

Słuchając ministra Ławrowa, miałem wrażenie, że on nie tyle mówił do Zachodu czy strony ukraińskiej, co bardziej do własnego społeczeństwa - tak Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich komentował konferencję Siergieja Ławrowa po spotkaniu w Turcji z szefem ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułebą. Rosyjski minister zaprzeczał temu, co dzieje się na Ukrainie, większość jego słów stała w sprzeczności z faktami. - Kreml bardzo konsekwentnie dba o szczelność informacyjną - zauważył ekspert.