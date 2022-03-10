Варшавські повстанці підтримують українців, які борються за незалежність. Слова підбадьорення звучать із запису, підготовленого Музеєм Варшавського повстання. Ветерани звертаються до тих, хто захищається від російської агресії: не опускати рук і дивитися на світ з оптимізмом і надією. – Будь ласка, витримайте, адже незалежність – це найголовніше. Будьте сміливими, - сказала Марія Ковальська «Мишка».

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У 13-й день російського вторгнення в Україну Музей Варшавського Повстання опублікував на YouTube відео з посланням для українців. У ньому взяли участь десять учасників повстання за незалежність 1944 року, які висловлюють свою солідарність з жителями атакованої країни. «Варшавські повстанці дуже добре знають, що таке боротьба з окупантом. У цей важкий час вони вирішили підтримати всіх, хто бореться за незалежність України, висловивши їм слова підтримки та підбадьорення», – повідомили у MPW.

– Я бачу, як ви боретеся з ними, і ви для мене великі герої. Ви поводитеся так, як ми робили під час Варшавського повстання, - каже Збігнєв Рильський "Brzoza" на записі. Ірена Шиперська «Ірка» звернулася до українок. – Жінка потрібна чоловікам від початку і до кінця життя, тому що вони завжди потребують турботи – чи то маленька дитина, чи то дорослий. Постарайтеся зрівнятися з ними. Я маю на увазі не вбивство, а захист найдорожчого для Вас: Ваших дітей, Ваших домівок, так званого домашнього вогнища. Ми боролися за це 63 дні, - сказала вона.

Повстанці до українців: будьте сміливими і наполегливими

– Коли я дивлюся на те, що показують по телебаченню – нещастя цих людей, - жінок з дітьми на руках, або в колясці, що тягнуть валізи, – я згадую ті важкі часи в молодості, коли ми переживали подібну ситуацію в 1939 році. Мені дуже шкода цих людей, - це люди, які ні в чому не винні, не пов’язані з політикою, вони хотіли б нормально жити, працювати і виховувати дітей, але склалася ситуація, що вони тікають, невідомо куди, – зауважує Єжи Міндзюкевич, «Джур». На думку варшавського повстанця, немає важливіших цінностей, ніж свобода та незалежність.

– Ми прекрасно знаємо, що означає бути в облозі. Принаймні ми хотіли підтримати тих, кому доводиться боротися на словах, бо інакше не можна. Позаду у нас дуже важкий досвід, тому ми хочемо якомога більше підтримувати тих, хто потребує допомоги, – наголошує Галіна Єнджейовська, «Sławka».

– Будь ласка, витримайте, адже незалежність – це найголовніше. Будьте сміливими та наполегливими, – закликала Марія Ковальська, «Мишка».

Autor:Ред

Źródło: tvnwarszawa.pl