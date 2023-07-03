Варшава запускає карту туалетів онлайн.  Найближчий, який працює, можна знайти в додатку 

Ви у Варшаві і вам потрібно в туалет? У цьому допоможе сервіс карт Варшави, де позначені найближчі діючі туалети. Їх місцезнаходження вже можна перевірити в додатку Warszawa 19115. Зрештою, будуть також ті, доступ до яких надають заклади громадського харчування.

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Чиновники кажуть, що це "один із шарів цифрової карти, якого найбільше чекають жителі столиці та туристи". "Варшава сьогодні" знову доступна - з початку цьогорічних вакацій. У порівнянні з попередньою версією, яка діяла до 2020 року, карта оновлена, додано багато нових туалетів, а також доповнено інформацію про їх доступність.

UM Warszawa

Кілька сотень туалетів на карті

Сьогодні на сайті користувач знайде кілька сотень туалетів. Це як окремо стоячі (пересувні), так і автоматичні міські туалети та ті, що знаходяться в громадських будівлях. Також на карті є заклади громадського харчування, які за домовленістю з містом надають свої туалети для перехожих і туристів.

Для кожного місця ви можете перевірити години роботи, доступність для людей з обмеженими можливостями або наявність пелегального столика. Усі деталі можна знайти в спеціальному шарі картографічного сервісу Варшави, на якому зібрані громадські вбиральні.

Зрештою, усі картографічні дані щодо туалетів з’являться в додатку Warszawa 19115, де на спеціальній вкладці вже позначені багато загальнодоступних міських туалетів. У додатку просто введіть «послуги», потім у категорії «суспільство» виберіть «туалети». Після натискання з'являється карта з позначеними туалетами в місті. Зверху також можна ввести адресу, завдяки чому відображатимуться найближчі туалети поблизу.

Autor:red.