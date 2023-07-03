Варшава запускає карту туалетів онлайн. Найближчий, який працює, можна знайти в додатку
Ви у Варшаві і вам потрібно в туалет? У цьому допоможе сервіс карт Варшави, де позначені найближчі діючі туалети. Їх місцезнаходження вже можна перевірити в додатку Warszawa 19115. Зрештою, будуть також ті, доступ до яких надають заклади громадського харчування.
Чиновники кажуть, що це "один із шарів цифрової карти, якого найбільше чекають жителі столиці та туристи". "Варшава сьогодні" знову доступна - з початку цьогорічних вакацій. У порівнянні з попередньою версією, яка діяла до 2020 року, карта оновлена, додано багато нових туалетів, а також доповнено інформацію про їх доступність.
Кілька сотень туалетів на карті
Сьогодні на сайті користувач знайде кілька сотень туалетів. Це як окремо стоячі (пересувні), так і автоматичні міські туалети та ті, що знаходяться в громадських будівлях. Також на карті є заклади громадського харчування, які за домовленістю з містом надають свої туалети для перехожих і туристів.
Для кожного місця ви можете перевірити години роботи, доступність для людей з обмеженими можливостями або наявність пелегального столика. Усі деталі можна знайти в спеціальному шарі картографічного сервісу Варшави, на якому зібрані громадські вбиральні.
Зрештою, усі картографічні дані щодо туалетів з’являться в додатку Warszawa 19115, де на спеціальній вкладці вже позначені багато загальнодоступних міських туалетів. У додатку просто введіть «послуги», потім у категорії «суспільство» виберіть «туалети». Після натискання з'являється карта з позначеними туалетами в місті. Зверху також можна ввести адресу, завдяки чому відображатимуться найближчі туалети поблизу.
Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa